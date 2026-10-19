Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa nên khoác áo đội tuyển hay U.23 Việt Nam: Thầy Kim quá khó nghĩ

Nhiệm vụ rất quan trọng

Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận giao hữu quốc tế, gặp Đài Loan vào ngày 11.11 và gặp Kyrgyzstan vào ngày 15.11. Cùng thời điểm, đội tuyển U.23 Việt Nam thi đấu giải giao hữu quốc tế tại Gia Lai, với các đội U.23 Thái Lan, Qatar và Singapore, từ ngày 10 – 14.11. Đây đều là những đợt tập trung rất quan trọng với cả đội tuyển quốc gia và đội tuyển U.23 Việt Nam.

Đội tuyển quốc gia và đội tuyển U.23 Việt Nam cùng tập trung giữa tháng 11 Ảnh: Ngọc Linh

Với đội tuyển quốc gia, chúng ta cần có chiến thắng trước Đài Loan và Kyrgyzstan, trong những ngày FIFA Days tháng 11. Nếu thắng trong các trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ được cộng điểm, có cơ hội thăng hạng FIFA, hoặc chí ít là giữ được thứ hạng 99 thế giới như hiện nay. Thứ hạng FIFA sau những trận đấu thuộc FIFA Days tháng 11, sẽ quyết định việc đội tuyển Việt Nam có trụ lại được nhóm hạt giống số 2 của vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á hay không.

Nếu trụ lại nhóm hạt giống số 2, đội tuyển Việt Nam có cơ hội rơi vào bảng đấu nhẹ ký tại vòng loại World Cup, thậm chí có thể nằm trong bảng đấu "siêu nhẹ" gồm có chúng ta, UAE, Philippines, Singapore (hoặc Campuchia). Còn nếu rơi xuống nhóm hạt giống số 3, đội tuyển Việt Nam có thể đối diện với bảng đấu nặng hơn nhiều. Do đó, đội tuyển Việt Nam không được lơ là trong 2 trận giao hữu vào các ngày 11 và 15.11.

Chia sẻ lực lượng

Với đội tuyển U.23 Việt Nam, giải tứ hùng quốc tế tại Gia Lai có ý nghĩa rất quan trọng. U.23 Việt Nam sẽ thông qua giải đấu này chuẩn bị cho những nhiệm vụ lớn trong năm 2027 và đầu năm 2028, gồm vòng loại U.23 châu Á 2028 vào tháng 6.2027, SEA Games 34 dự kiến diễn ra tháng 9.2027 và vòng chung kết U.23 châu Á 2028 (nếu chúng ta vượt qua được vòng loại) vào tháng 1.2028.

Ngô Đăng Khoa (áo đỏ) có thể khoác áo đội tuyển U.23 Việt Nam trong thời gian tới Ảnh: Khả Hòa

Những sự kiện quan trọng buộc HLV Kim Sang-sik phải tính toán kỹ lực lượng cho từng đội bóng. Những cầu thủ được ông Kim lựa chọn cho từng đội tuyển không chỉ phải đáp ứng năng lực chuyên môn, mà còn phải phù hợp. Trong số này, 2 cầu thủ Việt kiều Williams Minh Hoàng (19 tuổi) và Ngô Đăng Khoa (20 tuổi) có thể là 2 cái tên khiến HLV Kim Sang-sik khó xử nhất.

Minh Hoàng và Đăng Khoa từng khoác áo đội tuyển quốc gia tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Về lý thuyết, họ có thể được gọi trở lại đội tuyển quốc gia dịp FIFA Days tháng 11, nhất là trong bối cảnh hàng loạt cầu thủ tấn công xuất sắc như Xuân Son, Tài Lộc và Hoàng Hên đang gặp chấn thương.

Tuy nhiên, vấn đề là ở FIFA ASEAN Cup vừa qua, cả Williams Minh Hoàng lẫn Ngô Đăng Khoa đều thể hiện không quá tốt. Minh Hoàng còn ít nhiều tạo được dấu ấn, Đăng Khoa chưa để lại điểm nhấn về chuyên môn. Điểm yếu của hai cầu thủ trẻ vào lúc này là kinh nghiệm thi đấu quốc tế, bản lĩnh ở các trận cầu đỉnh cao.

HLV Kim Sang-sik nên chăng để 2 cầu thủ này khoác áo đội tuyển U.23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại sẽ phù hợp hơn, giúp họ có cơ hội tích lũy thêm kinh nghiệm. Việc đối diện với các đối thủ trẻ ở lứa tuổi 23 vốn có trình độ không quá cao, độ tinh quái còn hạn chế, sẽ giúp Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa bắt nhịp dần dần với không khí quốc tế.

Độ tuổi của của tiền đạo Williams Minh Hoàng và tiền vệ tấn công Ngô Đăng Khoa cũng phù hợp để chúng ta xây dựng lực lượng lâu dài ở đội tuyển U.23 Việt Nam, nhắm đến SEA Games 34 năm 2027, giải U.23 châu Á 2028 và Olympic Los Angeles (Mỹ) năm 2028 (nếu bóng đá Việt Nam vẫn còn đặt mục tiêu giành vé dự Olympic).

Riêng ở cấp độ đội tuyển quốc gia, trong tay HLV Kim Sang-sik vẫn còn những phương án khác, những cầu thủ kỳ cựu, giàu kinh nghiệm và đã chứng minh được đẳng cấp để thay thế cho Xuân Son, Tài Lộc và Hoàng Hên ở thời điểm này. Những cầu thủ đó có thể kể đến Tiến Linh, Tuấn Hải và chân sút nhập tịch Olaha Mạnh Đức.