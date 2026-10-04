Nhà nước chi hơn 11,7 tỉ đồng tiền thưởng cho thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, đội nào nhiều nhất?

Đội tuyển cầu mây với 2 HCV được nhận thưởng bao nhiêu tiền?

Cục TDTT Việt Nam đang khẩn trương lên danh sách khen thưởng cho đoàn thể thao Việt Nam đạt thành tích tại ASIAD 20 tổ chức ở Nhật Bản năm 2026. Các HLV, VĐV sẽ được nhận mức thưởng tương ứng với thành tích huy chương.

Tổng cộng, số tiền thưởng được dự tính vào khoảng hơn 11,7 tỉ đồng, trong đó khoảng gần 7,9 tỉ đồng dành cho VĐV và hơn 3,8 tỉ đồng dành cho HLV, bao gồm HLV trực tiếp huấn luyện đội tuyển và các HLV cơ sở có liên quan.

Đội tuyển cầu mây nữ giành HCV ASIAD 20 Ảnh: Độc Lập

Mức thưởng được áp dụng theo quy định của Nhà nước: 280 triệu đồng cho mỗi HCV, 170 triệu đồng cho mỗi HCB và 110 triệu đồng cho mỗi HCĐ đối với VĐV. Với các nội dung đồng đội, mức thưởng được tính theo quy định tương ứng với số lượng VĐV tham gia. Không chỉ các VĐV, lực lượng HLV có đóng góp vào thành tích của đội tuyển cũng được hưởng tiền thưởng. Theo danh sách, hơn 3,8 tỉ đồng được dành cho các HLV trực tiếp huấn luyện đội tuyển và HLV cơ sở có liên quan đến quá trình đào tạo, huấn luyện VĐV.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh trao thưởng nóng cho 3 cô gái vàng kata Việt Nam Ảnh: Độc Lập

Trong số những thành tích được khen thưởng có HCV ở các nội dung của môn cầu mây và karate. Chẳng hạn, nội dung kata đồng đội nữ của karate có mức thưởng 280 triệu đồng cho mỗi VĐV và tổng tiền thưởng HLV liên quan được tính theo quy định.

Ở môn cầu mây, có 3 VĐV giành HCV đôi nữ (VĐV chính và dự bị) và 4 VĐV giành HCV nội dung nữ 4 người. Với nội dung đồng đội, số tiền thưởng được tính dựa trên số lượng VĐV trực tiếp thi đấu.

3 HCV của Việt Nam đều ở nội dung đồng đội: Gồm: Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên (kata đồng đội nữ, karate); Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Thị Hồng Liên (cầu mây đôi nữ); Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Hoàng Thị Thu Thảo, Lê Ngọc Tuyết (cầu mây, 4 nữ). Đội tuyển cầu mây nữ giành 2 HCV đồng đội, khoản tiền cho 9 VĐV là 2,5 tỉ đồng. HLV của các đội này (gồm HLV trực tiếp và HLV cơ sở) sẽ được phân chia số tiền thưởng 280 triệu đồng tương ứng.

3 HCB của Việt Nam ở nội dung cá nhân: Đinh Văn Tâm (wushu, đối kháng 56 kg nam); Nguyễn Thị Tâm (quyền anh, 51 kg nữ); Châu Ngọc Tuyết Sang (taekwondo thực tế ảo). Mỗi VĐV được nhận 170 triệu đồng. HLV của các VĐV này (gồm HLV trực tiếp và HLV cơ sở) sẽ được phân chia tiền thưởng 170 triệu đồng tương ứng.

Đội tuyển thể thao điện tử Việt Nam giành 2 HCĐ đồng đội với 7 VĐV, tiền thưởng 1,1 tỉ đồng.

11,5 tỉ đồng tiền đãi ngộ cho chu kỳ 4 năm ASIAD

Ngoài ra, các VĐV còn được nhận thưởng nóng 200 triệu đồng cho mỗi HCV tại ASIAD 20 (HCV đồng đội kata với 3 VĐV, khoản 200 triệu đồng chia cho 3 người; HCV đôi nữ cầu mây với 3 VĐV, khoản 200 triệu đồng chia cho 3 người; HCV 4 người nữ với 6 VĐV, khoản 200 triệu đồng chi cho 6 người). Các VĐV giành HCB, HCĐ cũng được thưởng nóng với khoản thấp hơn. Các VĐV của đoàn thể thao Việt Nam giành HCV, HCB, HCĐ cũng nhận thưởng nóng từ liên đoàn, bộ môn, địa phương…

Các VĐV giành HCV cầu mây nhận thưởng nóng từ đơn vị chủ quản Ảnh: Bùi Lượng

Đáng chú ý hơn là chế độ đãi ngộ dài hạn dành cho những VĐV giành HCV ASIAD. Theo Điều 7 Nghị định 349/2025/NĐ-CP, VĐV giành HCV ASIAD được hưởng chế độ đặc thù 20 triệu đồng/người/tháng, tính từ thời điểm đạt thành tích tại đại hội cho đến kỳ đại hội tiếp theo.

Nếu tạm tính một chu kỳ ASIAD khoảng 4 năm, tương đương 48 tháng, mỗi VĐV nhận HCV có thể nhận khoảng 960 triệu đồng từ chế độ này. Tại ASIAD 20, có 12 VĐV giành HCV (cho 2 môn, đều là nội dung đồng đội như vừa nêu ở trên). Khoản tiền đãi ngộ cho 12 VĐV này trong chu kỳ 4 năm là 11,5 tỉ đồng.

Các VĐV cũng nhận thưởng nóng từ liên đoàn, bộ môn, địa phương…



Các VĐV Việt Nam đã giành được huy chương tại ASIAD 20

HCV (3): Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên (kata đồng đội nữ, karate); Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Thị Hồng Liên (cầu mây đôi nữ); Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Hoàng Thị Thu Thảo, Lê Ngọc Tuyết (cầu mây, 4 nữ).

HCB (3): Đinh Văn Tâm (wushu, đối kháng 56 kg nam); Nguyễn Thị Tâm (quyền anh 51 kg nữ); Châu Ngọc Tuyết Sang (taekwondo thực tế ảo).

HCĐ (19): Nguyễn Hoàng Minh Tân - Gia Nghi (teqball đôi nam nữ); Bùi Ngọc Nhi (kata cá nhân nữ); Nguyễn Thị Diệu Ly (kumite nữ 68 kg); Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Bùi Thúy Thu Thủy (10 m súng ngắn hơi nữ đồng đội); Dương Thúy Vi (kiếm thuật và thương thuật nữ); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu 60 kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu 60 kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu 65 kg nam). Phạm Thị Ngọc Anh, Dư Thị Bông, Lê Ngọc Hiền, Hà Thị Vui (rowing nội dung thuyền 4 nữ 1 mái chèo); Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (nội dung thuyền đôi nữ mái chèo đôi hạng nặng môn rowing); Đội tuyển Naraka: Bladepoint (eSports); Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ (nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo môn rowing); Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (nội dung thuyền bốn nam môn rowing); Trần Minh Trí (hạng 65 kg nam môn cử tạ); Đội chạy tiếp sức 4x400 m hỗn hợp; Diệp Thị Hương và Nguyễn Thị Hương (đôi nữ 500 m, canoeing); Nguyễn Văn Nhàn, Ngô Thanh Long, Lương Công Minh (regu nam cầu mây); Lưu Diễm Quỳnh (hạng 75 kg nữ quyền anh); Đội thể thao điện tử Liên Minh Huyền Thoại.