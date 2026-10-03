Bảng xếp hạng huy chương ASIAD ngày 3.10: Việt Nam tăng 2 bậc nhờ giành thêm 1 HCV, Thái Lan có kỷ lục

Việt Nam khép lại ASIAD 20 với 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ

Ngày thi đấu cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 chứng kiến tấm HCV đầy cảm xúc của đội tuyển cầu mây nữ ở nội dung 4 người. Trong trận chung kết diễn ra sáng 3.10, các học trò của HLV Trần Thị Vui đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-1.

Việt Nam thắng set đầu 15-11, nhưng Thái Lan nhanh chóng đáp trả ở set 2 với chiến thắng 17-15, buộc trận chung kết phải bước vào ván quyết định.

Ở set 3, đội tuyển Việt Nam khởi đầu không thuận lợi khi bị dẫn 0-3 rồi 2-5. Tuy nhiên, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến cùng các đồng đội dần lấy lại thế trận. Việt Nam cân bằng tỷ số 5-5 rồi vượt lên 7-6 trước khi dẫn 8-6 ở thời điểm đổi sân.

Sau đó, đội tuyển Việt Nam duy trì thế chủ động, lần lượt dẫn 11-8, 12-8 và 13-9. Thái Lan rút ngắn còn 11-14 nhưng không thể tạo nên cuộc ngược dòng. Pha bóng cuối cùng kết thúc khi hàng thủ Thái Lan đón cầu không thành công, đưa bóng ra ngoài. Việt Nam thắng 15-11 và giành HCV ASIAD 20. Đây cũng là tấm HCV thứ 3 của đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội.

Khoảnh khắc đầy xúc động của đội cầu mây nữ Việt Nam ẢNH: REUTERS

Như vậy, đoàn thể thao Việt Nam khép lại ASIAD 20 với 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, tạm tăng 2 bậc, xếp thứ 19 sau ngày 3.10. So với ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc), Việt Nam vẫn giữ nguyên số HCV và HCĐ, nhưng giảm 3 HCB. Ở kỳ đại hội trước, đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 21 chung cuộc.

Trung Quốc dẫn đầu, Thái Lan lập kỷ lục mới

Trên bảng tổng sắp huy chương, Trung Quốc tiếp tục tạo khoảng cách rất lớn với phần còn lại. Đoàn thể thao Trung Quốc giành thêm 7 HCV trong ngày 3.10 và hiện có 169 HCV, 89 HCB và 83 HCĐ, tổng cộng 341 huy chương, chắc chắn đứng đầu toàn đoàn.

Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20 sau ngày 3.10

Chủ nhà Nhật Bản xếp thứ 2 với 83 HCV, 95 HCB và 91 HCĐ, tổng cộng 269 huy chương. Hàn Quốc đứng thứ 3 với 39 HCV, 43 HCB và 68 HCĐ.

Ấn Độ đứng thứ 4 với 21 HCV, 27 HCB và 37 HCĐ, trong khi Uzbekistan xếp thứ 5 với 21 HCV, 25 HCB và 24 HCĐ. Iran đứng thứ 6 với 19 HCV, 18 HCB và 15 HCĐ.

Đáng chú ý, đoàn thể thao Thái Lan đã tạo nên cột mốc lịch sử tại ASIAD. Với 18 HCV, 13 HCB và 21 HCĐ, Thái Lan vượt qua thành tích tốt nhất từng đạt được tại một kỳ ASIAD tổ chức ngoài lãnh thổ nước này.

Trước ASIAD 20, thành tích tốt nhất của Thái Lan tại một kỳ ASIAD ở nước ngoài là 14 HCV tại Busan (Hàn Quốc) năm 2002. Việc giành 18 HCV tại Aichi-Nagoya giúp Thái Lan vượt qua cột mốc này và trở thành đoàn thể thao Đông Nam Á có thành tích nổi bật nhất tại đại hội năm nay. Với thành tích này, đoàn thể thao Thái Lan cũng đứng thứ 7 trên bảng tổng sắp.

Sáng mai (4.10), nội dung cuối cùng của ASIAD 20 là môn đua ngựa sẽ diễn ra.