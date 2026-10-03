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    Thể thaoCác môn khác

    Giá trị của chiến thắng và ngày sinh nhật tuổi 27 hoàn hảo của Ngọc Huyền

    Quang Tuyến
    Quang Tuyến
    Tấm HCV thứ 3 mà các cô gái cầu mây nữ dành cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD quá cảm xúc. Bởi đó là chiến thắng sẽ còn đọng lại lâu hơn bởi cách vượt qua thời khắc khó khăn nhất để bước lên bục cao nhất.

    Không dao động, vẫn đủ bình tĩnh

    Chiến thắng của cầu mây nữ Việt Nam trước Thái Lan ở chung kết nội dung 4 người tại ASIAD 20 vào ngày 3.10.2026 là một chiến thắng biết vượt qua nghịch cảnh. Việt Nam thắng 2-1, sau ba ván với các tỷ số 15-11, 15-17 và 15-11. Một trận đấu không quá dài, nhưng đủ để phơi bày gần như trọn vẹn những phẩm chất làm nên một đội tuyển ở đẳng cấp cao: chuyên môn, sự ổn định, khả năng chịu áp lực và quan trọng nhất là bản lĩnh ở thời điểm quyết định.

    Giá trị của chiến thắng và ngày sinh nhật tuổi 27 hoàn hảo của Ngọc Huyền- Ảnh 1.

    Thầy trò mừng chiến thắng

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Việt Nam khởi đầu tốt, giành ván một 15-11 và tạo ra lợi thế tâm lý. Nhưng Thái Lan không phải đối thủ dễ dàng buông xuôi. Sang ván hai, họ đáp trả quyết liệt và thắng 17-15, đưa trận chung kết trở lại vạch xuất phát. Trong những trận đấu đỉnh cao, khoảnh khắc sau khi đánh mất lợi thế thường là phép thử lớn nhất. Một đội có thể chơi hay khi đang dẫn điểm, nhưng để giữ được sự tỉnh táo khi thế trận đảo chiều lại là chuyện khác. Cầu mây nữ Việt Nam đã không để ván thua ấy kéo theo sự dao động.

    Thời điểm đó nhìn hình ảnh các cô gái sau khi bị kéo về thế cân bằng, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để bước vào ván quyết định, chơi thứ cầu mây của mình và tự quyết định số phận trận đấu thật là đáng khâm phục. Họ đã chứng tỏ nhà vô địch không phải là đội không bao giờ gặp khó khăn. Nhà vô địch là đội biết phải làm gì khi khó khăn xuất hiện.

    Giá trị của chiến thắng và ngày sinh nhật tuổi 27 hoàn hảo của Ngọc Huyền- Ảnh 2.

    Niềm vui chiến thắng trận chung kết

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Ván quyết định, các cô gái Việt Nam trở lại với sự tập trung cần thiết, giành chiến thắng 15-11 và khép lại trận chung kết bằng tấm HCV. Đó không đơn thuần là thắng một ván đấu. Đó là khả năng làm lại từ đầu trong một trận đấu mà sai lầm không còn chỗ sửa chữa. Nhất là khi đó lại là Thái Lan, một đối thủ vô cùng đáng ngại cho chúng ta.

    Giá trị của chiến thắng quá cảm xúc

    Đây chính là giá trị lớn nhất của tấm HCV bởi cầu mây nữ Việt Nam đang cho thấy khả năng chiến thắng không chỉ bằng kỹ thuật mà bằng sự trưởng thành. Một đội tuyển mạnh không phải lúc nào cũng áp đảo đối thủ. Dù có những thời điểm bị dồn ép, có những ván đấu phải chấp nhận thất bại, nhưng chính cách Việt Nam đã phản ứng bằng sự bình tĩnh đã mang lại điều tuyệt vời.

    Không hoảng loạn sau ván hai. Không đánh mất cấu trúc thi đấu. Không để sức ép của một trận chung kết làm thay đổi bản lĩnh vốn có. Khi cơ hội xuất hiện, các học trò của HLV Trần Thị Vui biết tận dụng để kết thúc trận đấu. Tấm HCV vì thế còn hơn thành tích của một trận chung kết.

    Giá trị của chiến thắng và ngày sinh nhật tuổi 27 hoàn hảo của Ngọc Huyền- Ảnh 3.

    Ngọc Huyền (giữa) có ngày sinh nhật tuổi 27 tuyệt đẹp với tấm HCV ASIAD 20

    Giá trị của chiến thắng và ngày sinh nhật tuổi 27 hoàn hảo của Ngọc Huyền- Ảnh 4.

    Chiến thắng cảm xúc của các cô gái Việt Nam

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Đó là sự khẳng định về vị thế ngày càng rõ nét của cầu mây nữ Việt Nam trên đấu trường châu lục. Tại ASIAD 20, đội tuyển đã có thêm một chức vô địch ở nội dung đôi nữ trước đó. Việc tiếp tục vượt qua Thái Lan ở nội dung nữ 4 người cho thấy thành công không chỉ đến từ một nội dung hay một trận đấu riêng lẻ.

    Hơn ai hết, các cô gái Việt thừa hiểu không nên biến một chiến thắng thành lời khẳng định rằng mọi khoảng cách đã được san lấp. Thái Lan vẫn là đối thủ lớn, và cầu mây quốc tế vẫn là một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Nhưng chính trong sự cạnh tranh ấy, những chiến thắng đầy cảm xúc như hôm nay càng có giá trị.

    Ngày 3.10.2026 - ngày vàng của cầu mây nữ Việt Nam, còn trở nên đặc biệt hơn nữa khi đúng sinh nhật tuổi 27 của Ngọc Huyền - chủ lực chính của đội tuyển. Cô thốt lên sung sướng: "Đây sẽ trở thành ký ức tuyệt đẹp trong sự nghiệp cầu thủ của tôi. Chị em chúng tôi đã chiến đấu kiên cường, đoàn kết, tập trung cao độ trong từng tình huống. Thật tự hào và hạnh phúc biết bao. Chúng tôi cảm ơn các HLV đã dìu dắt chúng tôi. Chúng tôi dồn hết sức để làm tốt nhất có thể".  

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