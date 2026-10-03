Báo Thái Lan nói điều bất ngờ khi đội cầu mây thua đau Việt Nam ở chung kết ASIAD

Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan quá hấp dẫn

Theo, đội tuyển cầu mây nữ Thái Lan đã không thể đòi lại món nợ trước Việt Nam khi để thua 1-2 trong trận chung kết vào sáng 3.10. Tờ báo Thái Lan nhấn mạnh đây là thất bại càng khiến đội nhà đau lòng, bởi Thái Lan từng có thời điểm tiến rất gần đến chiến thắng.

Khaosod mô tả: “Ở set đầu tiên, Việt Nam thi đấu hiệu quả và giành chiến thắng 15-11. Sang set 2, Thái Lan có thời điểm dẫn trước 13-8 và tưởng như đã nắm chắc lợi thế. Tuy nhiên, các VĐV chúng ta bất ngờ để Việt Nam ghi liền 6 điểm, vươn lên dẫn 14-13. Thái Lan sau đó kịp lấy lại thế trận và thắng ngược 17-15 để đưa trận đấu vào set quyết định. Dù vậy, ở set 3, Việt Nam thể hiện sự ổn định và bản lĩnh tốt hơn, giành chiến thắng 15-11 để giành HCV”.

Khaosod đặc biệt nhấn mạnh: “Sau những thất bại gần đây, nội dung 4 người của cầu mây Việt Nam đã phục thù thành công thất bại trước Thái Lan. Đồng thời, chiến thắng này cũng giúp Việt Nam bảo vệ thành công HCV từng giành được ở ASIAD 19”.

Đội tuyển cầu mây Việt Nam (áo vàng) xuất sắc đánh bại đối thủ duyên nợ Thái Lan, giành HCV ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong khi đó, Khobsanam dành lời khen cho màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam và đánh giá Thái Lan đã không thể chống đỡ những đợt tấn công của đối thủ. Khobsanam nhận xét: “Trận chung kết tranh HCV là cuộc đấu nghẹt thở, khi hai đội liên tục giằng co và phải cần đến set thứ ba để phân định chức vô địch. Sau cùng, Việt Nam cho thấy sức mạnh và bản lĩnh ở những thời khắc quan trọng, giành HCV”.

Đáng chú ý, Think Curve không chỉ nói về thất bại mà còn gửi thông điệp động viên đội tuyển nữ Thái Lan. Think Curve cho rằng giấc mơ HCV đã không thành hiện thực, nhưng thất vọng ở ASIAD 20 có thể trở thành động lực để các nữ VĐV Thái Lan tiếp tục chiến đấu trong tương lai.

Trang báo thể thao nổi tiếng Siamsport cũng đánh giá cao tinh thần thi đấu của đội tuyển Thái Lan trong trận chung kết. Siamsport đánh giá: “Thái Lan đã có những thời điểm chơi rất tốt, đặc biệt ở set 2 khi điều chỉnh nhân sự và cải thiện khả năng chắn bóng. Thái Lan dẫn 13-9 nhưng Việt Nam vẫn kiên trì bám đuổi, gỡ hòa 13-13. Việt Nam sau đó có cơ hội kết thúc set đấu nhưng mắc sai lầm, tạo điều kiện để Thái Lan thắng 17-15. Tuy nhiên, ở set quyết định, Việt Nam nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh sau khi bị dẫn 0-3. Từ tỷ số 5-5, các cô gái Việt Nam vươn lên dẫn 8-6 và duy trì lợi thế để thắng 15-11, giành HCV”.

Đội cầu mây Việt Nam đã giành 2 HCV ở ASIAD 20 ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong khi đó, Thairath Sports thừa nhận Việt Nam đã thi đấu tự tin hơn ở thời điểm quyết định. Thairath Sports đặc biệt nhấn mạnh lối tấn công đa dạng của đội tuyển Việt Nam là một trong những yếu tố giúp nhà đương kim vô địch vượt qua Thái Lan.

Thairath Sports bình luận: “Thất bại này khiến Thái Lan chỉ giành HCB ở nội dung cầu mây 4 người nữ. Đoàn cầu mây nước ta tại ASIAD 20 chỉ giành 2 HCV, ở nội dung đồng đội nữ và đơn nam, bên cạnh 2 HCB ở nội dung đồng đội nam và 4 người nữ. Với Việt Nam, chiến thắng trước Thái Lan mang về HCV thứ ba cho họ tại ASIAD 20, sau những thành công ở cầu mây đôi nữ và karate kata đồng đội nữ. Đây cũng là một trong những chiến thắng đáng chú ý nhất của thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội năm nay”.