Cầu mây Việt Nam lập kỳ tích sau 20 năm

Chiến thắng của bản lĩnh

Ở chung kết nội dung đồng đội 4 người nữ diễn ra hôm qua 3.10, đội tuyển cầu mây VN đối mặt với thách thức rất lớn bởi đối thủ Thái Lan là cường quốc số 1 cầu mây thế giới.

Từng đánh bại Thái Lan ở vòng bảng, nhưng đúng như cảnh báo từ BHL, đối thủ nắm rất rõ từng điểm mạnh, yếu của đội tuyển VN, sẽ bung hết "bài vở" cho trận chung kết. Đội tuyển VN cũng cho thấy sự chuẩn bị kỹ càng từ cách dùng người trong từng thời điểm đến chuẩn bị tâm lý. Điều quan trọng, từng tuyển thủ khi được giao trọng trách đều thể hiện được trách nhiệm, bản lĩnh. Từng mảnh ghép Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Trần Thị Ngọc Yến, Hoàng Thị Thu Thảo đồng sức đồng lòng, động viên nhau chinh phục từng pha bóng.

Kỳ tích của cầu mây Việt Nam Ảnh: Độc Lập

Đội tuyển cầu mây VN thắng lớn với cú đúp HCV tại ASIAD 20 ẢNH: ĐỘC LẬP

Sau chiến thắng 15/11 ở ván 1, đội tuyển VN bị Thái Lan tạo cách biệt lên tới 5 điểm (13/8) ở ván 2, tiến gần đến chiến thắng. Thế nhưng các học trò HLV Trần Thị Vui không buông xuôi mà vùng lên mạnh mẽ, ghi 6 điểm liên tiếp để dẫn ngược đối thủ 14/13, đẩy cảm xúc người xem lên cao trào. Tiếc nuối khi để đối thủ vươn lên giành chiến thắng 17/15, cân bằng tỷ số 1-1, nhưng các cô gái VN vẫn giữ vững tinh thần, thi đấu bùng nổ, giành chiến thắng ở ván 3 quyết định và vỡ òa cảm xúc đăng quang.

Tự hào cầu mây VN

Tại ASIAD 15 cách đây 20 năm, thế hệ đàn chị Lưu Thị Thanh, Nguyễn Hải Thảo, Nguyễn Bích Thùy… tạo kỳ tích đoạt cú đúp HCV nội dung đôi nữ, đồng đội 4 người nữ. Đến ASIAD 19 năm 2023 tại Hàng Châu (Trung Quốc), cầu mây VN có thêm tấm HCV nội dung 4 người nữ. Và tại ASIAD lần này đã lặp lại kỳ tích 20 năm trước, đúng ở nội dung đôi nữ và đồng đội 4 người nữ.

Niềm vui sướng của Ban huấn luyện Ảnh: Độc Lập

HLV Trần Thị Vui cho biết: "Cả ở nội dung đôi nữ lẫn nội dung đồng đội 4 người nữ, từng tuyển thủ đều làm tốt vai trò của mình, tuân thủ chặt chẽ đấu pháp trước từng đối thủ. Điều tôi mừng nhất là ở những thời điểm khó khăn, dù có sai sót nhưng các em đã biết cách vượt qua. Còn gì vui sướng hơn với cô trò khi 2 lần thắng được Thái Lan trong 1 kỳ ASIAD".

Thành công của cầu mây VN đến từ nhiều yếu tố, trên hết vẫn là khổ luyện. Được biết trong giai đoạn quan trọng chuẩn bị cho ASIAD, Nguyễn Thị Yến cùng các đồng đội tập luyện mỗi ngày hơn 10 tiếng đồng hồ, kết hợp chuyên môn lẫn bổ sung nền tảng thể lực.

Tuy nhiên "chìa khóa" để cầu mây VN đánh bại được đội tuyển số 1 thế giới Thái Lan đến từ chiến lược đầu tư đúng đắn. Riêng trong năm nay, bên cạnh trui rèn qua các giải quốc tế, đội tuyển cầu mây VN có 2 chuyến tập huấn tại Thái Lan, chiếc nôi của cầu mây thế giới. Nhờ tập huấn, thi đấu thường xuyên với các cầu thủ Thái Lan, các tuyển thủ cầu mây VN trở nên tự tin, mạnh dạn, không bị áp lực tâm lý khi chạm trán với đối thủ này ở các giải đấu chính thức.

Đóng góp 2 trong tổng số 3 HCV cho đoàn thể thao VN tại ASIAD 20, cầu mây VN xứng đáng được vinh danh. Ngay sau khi nhận tin vui đội tuyển cầu mây VN thắng Thái Lan, đoạt HCV nội dung 4 người nữ, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng, biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm của toàn đội, đồng thời chỉ đạo đoàn thể thao VN thưởng nóng. Bên cạnh số tiền thưởng hơn 1,1 tỉ đồng theo chế độ nhà nước, đội tuyển cầu mây 4 người nữ còn được đoàn thể thao VN thưởng nóng 200 triệu đồng. Các tuyển thủ cầu mây đoạt HCV còn được hưởng chế độ đãi ngộ đặc biệt 20 triệu đồng/người/tháng, kéo dài đến kỳ ASIAD tiếp theo (4 năm).