Olaha Mạnh Đức tỏa sáng, CLB Công an TP.HCM thắng nghẹt thở Thể Công Viettel

Thể Công Viettel lấn lướt trong hiệp 1

Tối 19.10, CLB Công an TP.HCM chạm trán CLB Thể Công Viettel trên sân vận động Bình Dương, ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 4 V-League 2026-2027.

Trong hiệp 1, thế trận thuộc về CLB Thể Công Viettel. Các tiền vệ của CLB Công an TP.HCM chơi không hiệu quả. Do đó, đội bóng ngành quân đội đã kiểm soát khu trung tuyến và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn.

CLB Thể Công Viettel (phải) lấn lướt trong hiệp 1 nhưng không thể ghi bàn ẢNH: KHẢ HÒA

Phút 20, xuất phát từ pha phạt góc bên cánh trái, Paulinho (Thể Công Viettel) bật cao đánh đầu lái bóng đi chệch cột dọc. Phút 24, Khuất Văn Khang thoát xuống đáy biên rồi căng ngang vào trong cho Ribamar (Thể Công Viettel) băng cắt một chạm, nhưng một lần nữa bóng đi sát rạt cột dọc.

Phía ngược lại, tình huống nguy hiểm duy nhất bên phía CLB Công an TP.HCM đến từ Nguyễn Thái Quốc Cường. Phút 27, Quốc Cường băng lên từ tuyến hai và tung cú rất căng nhưng thủ môn Nguyễn Văn Việt đã phản xạ xuất sắc để cứu thua cho Thể Công Viettel.

Highlight CLB Công an TP.HCM 1-0 Thể Công Viettel: Olaha Mạnh Đức lập siêu phẩm

Hiệp 2 của CLB Công an TP.HCM

Đầu hiệp 2, CLB Công an TP.HCM bất ngờ vùng lên mạnh mẽ. Chỉ trong 5 phút đầu, đại diện miền Nam đã tạo ra 2 cơ hội ăn bàn rõ rệt.

Phút 48, Tiến Linh thoát xuống trống trải rồi ngoặt bóng động tác giả để dứt điểm. Tuy nhiên, pha ra chân cuối cùng của cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam lại đưa bóng chạm vào người hậu vệ đối phương và đi chệch cột dọc. Phút 49, Ferreira Aldair đi bóng từ cánh phải vào trung lộ rồi tung cú sút như búa bổ, nhưng xà ngang đã từ chối bàn mở tỷ số của CLB Công an TP.HCM.

Olaha Mạnh Đức ghi bàn duy nhất của trận đấu, giúp CLB Công an TP.HCM thắng kịch tính ẢNH: KHẢ HÒA

Những cầu thủ vào sân thay người bên phía CLB Công an TP.HCM đã thổi một làn gió mới vào lối chơi của đội bóng này. Chân sút Việt kiều Williams Minh Hoàng đã góp công rất lớn vào bàn thắng tạo bước ngoặt của trận đấu. Phút 68, tiền đạo cao 1,90 m phá bẫy việt vị rồi căng ngang vào trong và trung vệ Lương Chí Khải đã phá bóng. Tuy nhiên, pha truy cản của Chí Khải lại vô tình trở thành đường chuyền về tuyến hai thuận lợi cho Olaha Mạnh Đức băng lên nã đại bác 2 lần liên tiếp để đưa CLB Công an TP.HCM vươn lên dẫn 1-0.

Phút 81, tiền vệ Nguyễn Đức Phú (CLB Công an TP.HCM) bị truất quyền thi đấu. Trước đó, anh chỉ nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi nguy hiểm với cầu thủ Thể Công Viettel trước vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi nghe tham vấn từ tổ VAR và xem lại băng chiếu chậm, trọng tài chính Trần Ngọc Nhớ đã xóa thẻ vàng và rút thẻ đỏ với Đức Phú.

Trong những phút cuối, thế trận diễn ra đầy căng thẳng với những tình huống đôi công liên tiếp của hai đội. Phút bù giờ, Trần Hoàng Phúc (CLB Công an TP.HCM) phạm lỗi với Ribamar trong vòng cấm và trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, sau khi tham khảo màn hình VAR, trọng tài Ngọc Nhớ xác định đó chỉ là tình huống phát bóng lên cho CLB Công an TP.HCM.

Chung cuộc, CLB Công an TP.HCM thắng 1-0 trước CLB Thể Công Viettel. Với 3 điểm trọn vẹn, CLB Công an TP.HCM vươn lên đứng hạng 5 với 7 điểm, còn Thể Công Viettel đứng vị trí thứ 11 với 3 điểm.

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