U.17 Việt Nam bất ngờ đổi đối thủ trước World Cup, xác định ngày giờ đấu U.17 Hàn Quốc

U.17 Việt Nam bước vào giai đoạn nước rút

Sáng 19.10, đội tuyển U.17 Việt Nam đã có mặt tại Hàn Quốc, bắt đầu đợt tập huấn kéo dài 10 ngày nhằm chuẩn bị cho VCK U.17 World Cup 2026. Đây là giai đoạn quan trọng để thầy trò HLV Cristiano Roland tiếp tục hoàn thiện chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao khả năng thích ứng trước khi bước vào sân chơi lớn nhất thế giới lứa tuổi U.17.

Trong thời gian tập huấn tại Hàn Quốc, U.17 Việt Nam dự kiến có 3 trận đấu giao hữu, dự kiến vào ngày các ngày 22, 26 và 28.10. Chu Ngọc Nguyễn Lực sẽ chạm trán với các đối thủ gồm: 2 trận với 2 đội trẻ của CLB đang thi đấu tại giải VĐQG Hàn Quốc (K-League) và đội tuyển U.17 Hàn Quốc. Theo kế hoạch ban đầu, U.17 Việt Nam sẽ gặp U.16 Hàn Quốc nhưng sau khi làm việc với phía bạn, đôi bên đã có sự điều chỉnh.

Lịch thi đấu cụ thể sau khi được bàn bạc kỹ, đã thống nhất như sau: Ngày 21.10: U.17 Việt Nam gặp FC Seoul U.17 vào 9 giờ theo giờ Việt Nam. Ngày 26.10 gặp U.17 Cheonan City FC vào 13 giờ 30 theo giờ Việt Nam. Ngày 28.10 gặp U.17 Hàn Quốc vào 14 giờ theo giờ Việt Nam.

U.17 Việt Nam có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho VCK U.17 World Cup 2026 ẢNH: VFF

Các trận đấu này sẽ là cơ hội để ban huấn luyện kiểm nghiệm khả năng vận hành chiến thuật, đánh giá sự tiến bộ của các cầu thủ và tiếp tục hoàn thiện lối chơi cho đội tuyển. Việc được thi đấu với những đối thủ có chất lượng chuyên môn và cường độ cạnh tranh phù hợp cũng giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm trước thềm giải đấu lớn.

Sau khi kết thúc đợt tập huấn tại Hàn Quốc, U.17 Việt Nam sẽ trở về nước, tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị trước khi lên đường sang UAE vào ngày 6.11 để bước vào đợt tập huấn cuối cùng. Sau đó, thầy trò ông Roland sẽ di chuyển sang Qatar tham dự VCK U.17 World Cup 2026.

U.17 Việt Nam sẽ có những trận giao hữu bổ ích tại Hàn Quốc ẢNH: VFF

HLV Roland chú trọng yếu tố sức mạnh, sức bền

Trước khi U.17 Việt Nam di chuyển sang Hàn Quốc tập huấn, HLV Roland chia sẻ: "Trong hai tuần hội quân tại Việt Nam, chúng tôi tập trung cải thiện thể trạng cầu thủ, đặc biệt là về sức mạnh và sức bền. Sau đó, đội có một số trận đấu tập để hoàn thiện các phương án chiến thuật. Chúng tôi vẫn còn những trận đấu giao hữu phía trước và hy vọng toàn đội sẽ đạt trạng thái tốt nhất khi bước vào U.17 World Cup".

Vị HLV người Brazil cũng đề cao tầm quan trọng của chuyến tập huấn tại xứ sở kim chi đối với U.17 Việt Nam: "3 trận giao hữu tại Hàn Quốc là nơi chúng tôi có thể kiểm nghiệm khả năng của các cầu thủ Việt Nam khi đối đầu với những đội bóng có cường độ thi đấu cao".

"Trong thời gian làm việc với các đội tuyển tại Việt Nam, chúng tôi đã nhiều lần đối mặt với khó khăn và các cầu thủ cũng đã vượt qua để đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, lần này thử thách lớn hơn rất nhiều. Vì vậy, công tác chuẩn bị không chỉ tập trung vào thể lực mà còn cả tâm lý, tinh thần vượt khó và khả năng duy trì sự tập trung. Chúng tôi thực sự muốn tạo ra sự khác biệt. Toàn đội đang tập trung làm việc với quyết tâm cao nhất để khi trở về Việt Nam, các cầu thủ có thể khiến người hâm mộ tự hào về những gì mình đã thể hiện", HLV Roland nhấn mạnh.

Theo kết quả bốc thăm của U.17 World Cup 2026, U.17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đối thủ U.17 Bỉ, U.17 New Zealand và U.17 Mali. Giải đấu tại Qatar là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển U.17 Việt Nam góp mặt tại sân chơi U.17 World Cup, đánh dấu cột mốc đáng chú ý của bóng đá trẻ Việt Nam.