Chu kỳ mới của U.23 Việt Nam

Sau khi dừng chân ở tứ kết ASIAD 2026 cách đây vài tuần, U.23 VN sẽ hội quân trở lại sau vòng 7 V-League (khép lại ngày 8.11) để chuẩn bị cho giải bóng đá giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026 dự kiến từ ngày 10 - 14.11. Các đối thủ của U.23 VN gồm U.23 Thái Lan, U.23 Qatar và U.23 Singapore.

Lê Phát (trái) đang tỏa sáng trong màu áo Ninh Bình, sẽ là hạt nhân quan trọng cho U.23 VN ẢNH: MINH TÚ

Quang Vinh (bìa phải) ngày càng trưởng thành Ảnh: Minh Tú

Đây cũng sẽ là cột mốc đánh dấu U.23 VN bắt đầu mở ra chu kỳ mới với lứa cầu thủ sinh năm 2005, 2007 và muộn hơn. Trong 4 vòng đầu V-League, hàng loạt tài năng trẻ dưới 21 tuổi đã trình diễn phong độ ấn tượng, có đóng góp quan trọng cho CLB chủ quản.

Tại vòng 4 V-League, Ninh Bình FC đã giành chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước HAGL nhờ bàn thắng quý giá của Lê Phát ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. Anh đã di chuyển khôn ngoan, đón đường đá phạt nhanh của Hoàng Đức, lạnh lùng đánh bại Trung Kiên ở góc hẹp giúp mang về 3 điểm cho đội bóng cố đô. Bàn thắng thể hiện độ tinh quái trong lối chơi và tố chất tâm lý, kỹ thuật vững vàng của chân sút chỉ mới 19 tuổi. Đây đã là pha lập công thứ 2 của Lê Phát tại V-League 2026 - 2027.

Bộ khung cho tương lai

Trong bóng đá, việc dám trao cơ hội để cầu thủ trẻ tự tin cố gắng và phát triển vượt bậc luôn là câu chuyện tạo cảm hứng, và Nguyễn Quang Vinh (SLNA), Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình FC) đang là 2 cái tên như thế ở U.23 VN. Niềm tin của HLV Kim Sang-sik đã góp phần giúp Lê Phát ghi bàn vào lưới U.23 UAE tại VCK U.23 châu Á 2026 và anh càng trưởng thành khi được HLV Chu Đình Nghiêm rèn giũa ở Ninh Bình FC. Lê Phát đá chính 3 trong 4 trận tại V-League kể từ đầu mùa (trận còn lại vào sân từ băng ghế dự bị). Đó là chỉ số rất quan trọng cho thấy Lê Phát đang có một vị trí quan trọng trong tính toán chuyên môn của HLV Chu Đình Nghiêm, giúp Ninh Bình vững vàng đứng ở ngôi đầu sau vòng 4 V-League 2026 - 2027.

Tương tự, Quang Vinh khi được ra sân ở ASIAD 2026 đã chơi cực hay ở trận tứ kết gặp U.23 Hàn Quốc. Sau 4 trận của giải đấu hàng đầu VN, Quang Vinh đã ghi 3 bàn cho SLNA. Anh được HLV Văn Sỹ Sơn tin dùng và thúc đẩy tiềm năng trong màu áo đội bóng xứ Nghệ. Đồng đội của Vinh là thủ môn Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng (đều 21 tuổi), Bùi Thanh Đức (20 tuổi), cầu thủ Việt kiều Abdel-Amine Trần Đức Vinh (21 tuổi)… đang tạo ra bộ khung đá chính cực kỳ ấn tượng, giúp SLNA có thành tích bất bại sau 4 lượt trận V-League.

Trận đấu giữa Ninh Bình FC và HAGL vào ngày 18.10 cũng chứng kiến cầu thủ trẻ Thành Trung (21 tuổi) của đội chủ nhà thi đấu năng nổ. Tài năng trẻ của HAGL Trần Gia Bảo (18 tuổi) và Nguyễn Quốc Gia Huy (19 tuổi) cũng chơi rất xông xáo. Cũng phải kể thêm Đinh Quang Kiệt (19 tuổi; CLB Công an TP.HCM), Lê Văn Thuận (21 tuổi; Ninh Bình FC) đều là những nhân tố trẻ xuất sắc. Các CLB V-League đang là nguồn cung cấp chất lượng cho U.23 VN và họ sẽ có cơ hội tỏa sáng tại giải bóng đá giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026, giải đấu có tiền thưởng dành cho đội vô địch lên đến 2,6 tỉ đồng.