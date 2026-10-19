HLV Popov gay gắt với phóng viên: 'Sao lại hỏi tôi câu này, tôi nói ra sẽ bị phạt’

'Nói ra sẽ bị phạt'

Trên sân Bình Dương, Thể Công Viettel có khởi đầu tốt hơn trong hiệp 1, khi Paulinho đánh đầu dội cột dọc ở phút 20, còn Ribamar cũng sút bóng dội xà ngang chỉ 4 phút sau đó. Sang hiệp 2, họ nhận bàn thua duy nhất sau pha dứt điểm của Olaha Mạnh Đức. Những phút cuối trận trở nên đáng chú ý khi trọng tài Trần Ngọc Nhớ không cho Thể Công Viettel hưởng phạt đền sau 2 tình huống nhạy cảm.

Trong buổi họp báo, HLV Popov được hỏi về các quyết định của trọng tài. Nhà cầm quân này trả lời: "Đây không phải lần đầu tiên điều này xảy ra, tôi không muốn tập trung năng lượng vào những điều đó. Sự thật là chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trong hiệp 1, còn trong hiệp 2 thì bị trừng phạt. Đó là một phần của bóng đá. Đôi lúc tỷ số không phản ánh đúng màn trình diễn. Trách nhiệm chính vẫn là của tôi. Chúng tôi vẫn sẽ tiến lên phía trước".

HLV Popov trở nên trầm tính hơn ẢNH: KHẢ HÒA

Khi được hỏi trực tiếp về tình huống trọng tài thay đổi quyết định ở phút bù giờ (ban đầu xác định Hoàng Phúc của CLB Công an TP.HCM phạm lỗi trong vòng cấm nhưng sau đó thay đổi quyết định), ông Popov thẳng thắn từ chối trả lời: "Tôi không hiểu sao bạn lại hỏi tôi câu này. Hãy hỏi những câu này với những người có trách nhiệm. Nếu tôi nói ra những điều tôi nghĩ, tôi sẽ bị phạt. Tôi không thể kiểm soát điều đó. Như tôi đã nói, đây không phải lần đầu tiên, cũng không phải lần cuối cùng".

Đánh giá về màn trình diễn của học trò, ông Popov cũng không né tránh thực tế: "Phong độ không quá tệ, nhưng như tôi đã nói, tỷ số đôi lúc không thể hiện đúng màn trình diễn. Trong những trận không thành công, chúng tôi đều tìm được cơ hội, nhưng chắc chắn cần cải thiện khâu dứt điểm. Chúng tôi thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột, nhưng đó không phải lý do. Chúng tôi sẽ phải thích nghi, tiến lên phía trước để xoay chuyển tình thế".

Highlight CLB Công an TP.HCM 1-0 Thể Công Viettel: Olaha Mạnh Đức lập siêu phẩm

HLV CLB Công an TP.HCM hài lòng

Ở phía đối diện, HLV Arthur Diles có lý do để hài lòng sau khi CLB Công an TP.HCM giành trọn 3 điểm ngay trên sân nhà: "Trước trận, chúng tôi đã nói chuyện với nhau về việc được trở về sân nhà sau chuỗi 2 trận sân khách. Chúng tôi thi đấu vì cổ động viên, những người luôn rất tuyệt vời. Chúng tôi nỗ lực cống hiến cho họ".

Về áp lực sau 2 trận hòa liên tiếp trước đó, ông Diles cho rằng đó là điều bình thường trong bóng đá: "Chúng tôi luôn có áp lực, thắng cũng có áp lực. Điều quan trọng là các cầu thủ đã thể hiện phong độ tốt. Hai trận vừa rồi, chúng tôi cũng để mất điểm ở những phút cuối, nhưng nói chung đó cũng là 2 điểm quý giá".

Olaha Mạnh Đức sắm vai người hùng của CLB Công an TP.HCM ẢNH: KHẢ HÒA

Ngoài ra, ông cũng chia sẻ về quyết định của trọng tài: "Tôi không nhìn rõ tình huống của Đức Phú (bị thẻ đỏ), nhưng tôi nghĩ đó là quyết định đúng sau khi tham khảo VAR. Tương tự là tình huống của Hoàng Phúc". Ông cũng dành lời khen cho người hùng Olaha Mạnh Đức: "Đó là cầu thủ tuyệt vời, màn trình diễn ấn tượng, cống hiến rất nhiều. Cậu ấy ghi bàn, nhưng toàn đội cũng đã chiến đấu hết mình để bảo toàn thành quả".

Về quyết định không sử dụng Ngô Đăng Khoa mà tung Williams Minh Hoàng vào sân trong hiệp 2 - người đã góp công lớn giúp đội chủ nhà xoay chuyển thế trận, ông Diles giải thích: "Với thế trận này, cần thay đổi nhiều trong khâu phòng ngự nên Khoa không có cơ hội. Còn Williams Minh Hoàng thì được sử dụng đúng thời điểm, khi vào sân đã tạo rất nhiều cơ hội cho đồng đội".

Riêng với Đức Phú, dù phải nhận thẻ đỏ, HLV Arthur Diles vẫn đánh giá cao: "Đó là cầu thủ rất quan trọng với chúng tôi, hội tụ nhiều phẩm chất quý giá, từ thể lực đến tinh thần chiến đấu".