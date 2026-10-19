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    VTV sở hữu trọn vẹn bản quyền giải tứ hùng Gia Lai Cup, xem U.23 Việt Nam đấu Thái Lan kênh nào?

    Linh Nhi
    Linh Nhi
    Vào tháng 11 tới trên sân Pleiku Arena, đội tuyển U.23 Việt Nam quyết vượt qua Thái Lan, Qatar, Singapore để lấy trọn khoản thưởng kỷ lục 2,6 tỉ đồng.
    VTV sở hữu trọn vẹn bản quyền giải tứ hùng Gia Lai Cup, xem U.23 Việt Nam đấu Thái Lan kênh nào?- Ảnh 1.

    Lê Phát sẽ là thủ lĩnh mới trên hàng công U.23 Việt Nam

    ảnh: Độc Lập

    U.23 Việt Nam sẽ có giải giao hữu chất lượng

    Sau khi thống trị Đông Nam Á với các chức vô địch từ giải U.23 Đông Nam Á đến SEA Gamese 33 và đoạt HCĐ VCK U.23 châu Á, tứ kết ASIAD 2026, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ bước vào chương mới từ giải giao hữu U.23 quốc tế.

    Chính xác ở giải đấu tiếp tục được HLV Kim Sang-sik giao tạm quyền dẫn dắt, HLV Đinh Hồng Vinh sẽ chính thức nhận nhiệm vụ mới: bồi dưỡng lứa cầu thủ U.21 (sinh từ năm 2005 trở về sau) để chuẩn bị cho SEA Games 34 tại Malaysia 2027 và vòng loại Asian Cup 2028.

    Không còn Quốc Việt, Đình Bắc, Văn Khang, Thái Sơn, Văn Trường..., đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ chính thức được xây đắp từ bộ khung của những Nguyên Hoàng, Văn Bình, Quang Kiệt, Quang Vinh, Văn Thuận, Lê Phát... để hướng đến chu kỳ chiến thắng mới.

    VTV sở hữu trọn vẹn bản quyền giải tứ hùng Gia Lai Cup, xem U.23 Việt Nam đấu Thái Lan kênh nào?- Ảnh 2.

    Chân sút trẻ Lê Phát (sinh năm 2007) đã có 2 bàn tại V-League 2026 - 2027

    ảnh: Minh Tú

    Sức nóng sẽ được đẩy lên cao trào vào tháng 11 tới đây trên chảo lửa Pleiku Arena, khi U.23 Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để ẵm trọn khoản tiền thưởng kỷ lục lên đến 2,6 tỉ đồng (100.000 USD) - mức cao kỷ lục cho mọi giải trẻ từ trước đến nay ở Việt Nam.

    U.23 Việt Nam phải vượt qua 3 "hòn đá tảng" mang tên Thái Lan, Qatar và Singapore.

    U.23 Thái Lan luôn là đại kình địch truyền kiếp tại khu vực Đông Nam Á, mang đến những trận derby rực lửa. "Voi chiến" luôn là đối thủ đáng tôn trọng với bản sắc kiểm soát bóng kỹ thuật và sở hữu thể hình, tính đột biến rất cao.

    VTV sở hữu trọn vẹn bản quyền giải tứ hùng Gia Lai Cup, xem U.23 Việt Nam đấu Thái Lan kênh nào?- Ảnh 3.

    Quang Vinh (sinh năm 2005) sút bóng dội cột dọc khung thành U.23 Hàn Quốc

    ảnh: Độc Lập

    Trong khi đó U.23 Qatar đại diện cho đẳng cấp và sự tinh quái của nền bóng đá Tây Á, đòi hỏi chúng ta phải có sự tập trung cao độ về mặt chiến thuật. Cuối cùng, U.23 Singapore đem đến lối đá giàu thể lực, kỷ luật hoàn toàn có thể sắm vai "kẻ ngáng đường" đầy khó chịu.

    Để lấy trọn vẹn số tiền thưởng kỷ lục từ tay bầu Đức, U.23 Việt Nam buộc phải cho thấy bản lĩnh khi chịu sức ép và khả năng giải quyết trận đấu nhạy bén. Con số 2,6 tỉ đồng là đáng mơ ước, nhưng giá trị lớn nhất mà U.23 Việt Nam thu về lại là chuyên môn.

    Nếu U.23 Việt Nam vượt qua cả 3 thế lực Thái Lan, Qatar và Singapore sẽ là bảo chứng cho sự trưởng thành vượt bậc về tâm lý thi đấu. Pleiku Arena vào tháng 11 này sẽ là sân khấu hoàn hảo để những ngôi sao trẻ chứng minh họ xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng và cả những khoản đầu tư mạnh mẽ của những người tâm huyết như bầu Đức.

    Bản quyền truyền hình giải đấu thuộc về VTV. Khán giả xem các trận đấu trên các kênh sóng VTV5, VTV6, ứng dụng VTVgo.

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