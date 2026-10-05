Thể thao CAND đóng góp đậm nét tại ASIAD 2026

Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh (thứ hai từ phải sang), Phó cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội thể thao CAND trao thưởng cho Nguyễn Ngọc Trâm ảnh: Nhân vật cung cấp

Thể thao CAND đặt dấu ấn tại ASIAD 2026

Ngày 4.10, đoàn thể thao Việt Nam đã trở về nước với thành tích 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ. Kết quả cho thấy nỗ lực rất lớn của các VĐV cùng những thầy cô trong BHL trong kỳ ASIAD 2026 cực kỳ khó khăn của đoàn thể thao Việt Nam ở đấu trường châu Á.

Trong thành tích chung đó có thể ghi nhận thể thao CAND đã có đóng góp đậm nét, khi góp phần trong 2 HCV, 5 HCĐ, tạo ra nhiều khoảnh khắc bùng nổ đáng nhớ cho thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.

Vào ngày 22.9, nữ võ sĩ CAND Nguyễn Ngọc Trâm đã cùng 2 đồng đội tại đội tuyển kata Việt Nam là VĐV Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên có màn trình diễn với thần thái mạnh mẽ, kỹ thuật hoàn hảo để giành chiến thắng chung cuộc 5-0 đầy thuyết phục, đem về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.

Trịnh Thu Vinh (giữa) và Nguyển Thùy Trang (bìa trái) tiếp tục đóng góp huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam ảnh: Đồng Nguyên Khang

Một ngày sau, 2 nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang đã cùng với đồng đội Bùi Thúy Thu Thủy đạt tổng cộng 1.719 điểm, vượt qua đội tuyển Ấn Độ nhờ chỉ số phụ về số lần trúng hồng tâm, qua đó giành HCĐ ở nội dung đồng đội nữ 10m súng ngắn hơi.

Ngày 24.9, esports Việt Nam giành HCĐ ASIAD 20, tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên có huy chương ở đấu trường Á vận hội. Các thành viên đội tuyển NARAKA Bladepoint Việt Nam gồm các VĐV Trần Công Tình (Pampy), Lại Nguyễn Anh Khoa (Akame), Hồng Phát (PhatMilk), Văn Phúc An Khang (Yin) và Diệp Chí Hiếu (LyPolaris) đều thuộc thể thao CAND.

Đến tối ngày 24.9, Lê Ngọc Phúc (thể thao CAND) đã thi đấu ấn tượng, cùng các đồng đội giành HCĐ nội dung 4x400 m hỗn hợp môn điền kinh, mang về tấm huy chương đầu tiên cho điền kinh Việt Nam tại ASIAD 2026.

Nguyễn Ngọc Trâm (giữa) mở hàng HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 ảnh: Độc Lập

Ngày 24.9, Diệp Thị Hương (thể thao CAND) cùng đồng đội Nguyễn Thị Hương xuất sắc giành HCĐ nội dung C2 nữ 500m môn canoeing với thành tích 1 phút 57 giây 255. Đây là tấm huy chương đầu tiên của canoeing Việt Nam tại kỳ ASIAD lần này.

Đặc biệt sáng 3.10, 2 VĐV thể thao CAND là Nguyễn Thị Ngọc Huyền và Hoàng Thị Thu Thảo cùng các đồng đội trong tuyển cầu mây nữ 4 người Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận chung kết, bảo vệ thành công tấm HCV đã đoạt được ở ASIAD 19 tổ chức tại Hàng Châu năm 2023.

Đây là tấm HCV thứ 2 của thể thao CAND, góp công 2 trong 3 tấm HCV của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026. Thành tích 2 HCV, 5 HCĐ đã giúp thể thao CAND hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu 2 HCV đã được đề ra trước giờ xuất quân.

Nguyễn Thị Ngọc Huyền (12) sau khi đánh bại Thái Lan ở trận chung kết... ảnh: Độc Lập

... và có khoảnh khắc đăng quang ngọt ngào cùng đội tuyển cầu mây 4 người Việt Nam ảnh: Độc Lập

Kết quả này có thể xem là sự tiếp nối thành tích của thể thao CAND cùng kết quả chung của đoàn thể thao Việt Nam ở các đấu trường quốc tế, sau khi góp công vào 2 tấm HCV ở kỳ ASIAD 19 tổ chức tại Hàng Châu năm 2023.

Sự tiếp nối này cho thấy thể thao CAND đã bắt nhịp với xu thế chung của thể thao Việt Nam, qua đó góp phần vào thành công chung của thể thao Việt Nam trong giai đoạn hội nhập và phát triển với quốc tế.

Sự quan tâm sâu sát và đầu tư, quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an trong việc định hướng và phát triển các môn mũi nhọn, giúp thể thao CAND đang phát triển mạnh cả về bề rộng và bề sâu, đặt dấu ấn ở những sân chơi lớn.

Sự góp sức ngày một đậm nét của thể thao CAND là tín hiệu tích cực, cho thấy hiệu quả của xu thế đầu tư xã hội hóa đa dạng, với mục tiêu chung giúp thể thao Việt Nam cất cánh ở những giải thể thao lớn như ASIAD và xa hơn là Olympic.

