Đề xuất trao tặng huân chương lao động cho tập thể, cá nhân đội tuyển cầu mây và karate Việt Nam

Vinh danh thành tích xuất sắc của đội tuyển cầu mây và karate Việt Nam

Hôm nay (4.10), ASIAD 20 chính thức khép lại tại Aichi - Nagoya (Nhật Bản) với ngôi nhất toàn đoàn chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của Trung Quốc (169 HCV, 89 HCB, 83 HCĐ). Đoàn thể thao Việt Nam xếp hạng 20 với 3 HCV, 3 HCB, 19 HCĐ.

Đội tuyển cầu mây Việt Nam thi đấu bùng nổ với cú đúp HCV ở ASIAD 20 ẢNH: ĐỘC LẬP

Không hoàn thành chỉ tiêu đoạt trên 4 HCV nhưng đoàn thể thao Việt Nam cũng cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận. Trong đó góp công mang về 3 HCV là các tuyển thủ cầu mây (2 HCV) và karate (1 HCV).

Đội tuyển cầu mây Việt Nam xứng đáng được vinh danh với thành tích nổi bật ở ASIAD 20 ẢNH: ĐỘC LẬP

Cụ thể, 3 tuyển thủ Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Thị Hồng Liên cùng nhau tỏa sáng mang về HCV nội dung đôi nữ môn cầu mây; 6 tuyển thủ Nguyễn Thị My, Trần Thị Ngọc Yến, Hoàng Thị Thu Thảo, Lê Ngọc Tuyết, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Yến đã bảo vệ thành công tấm HCV nội dung nữ 4 người môn cầu mây. Tấm HCV karate nội dung kata đồng đội nữ do công Nguyễn Ngọc Trâm, Hoàng Thị Thu Uyên, Bùi Ngọc Nhi.

Các cô gái vàng karate Việt Nam cũng có kỳ ASIAD thành công ẢNH: ĐỘC LẬP

Bên cạnh 3 HCV quý giá, đoàn thể thao Việt Nam còn có những tấm huy chương giàu cảm xúc như võ sĩ Nguyễn Thị Tâm giành HCB lịch sử cho quyền anh Việt Nam sau quá trình vượt nỗ lực vượt qua chấn thương; Đinh Văn Tâm đoạt HCB môn wushu dù phải băng gối thi đấu vì chấn thương...

Ngành thể thao Việt Nam sẽ đề xuất trao tặng huân chương lao động cho tập thể, cá nhân đội tuyển cầu mây lập thành tích xuất sắc cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, với 2 HCV và đội karate Việt Nam khi bảo vệ thành công tấm HCV đồng đội nữ kata.

