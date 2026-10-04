Các cô gái vàng cầu mây Việt Nam về nước trong sự chào đón nồng ấm và yêu thương

Sau những ngày tranh tài tại ASIAD 20, các thành viên đội tuyển cầu mây Việt Nam có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội). Dù vừa trải qua chặng đường di chuyển dài, những nụ cười rạng rỡ vẫn hiện rõ trên gương mặt các tuyển thủ.

Tại sân bay, đội cầu mây nhận những bó hoa chúc mừng từ đại diện ngành thể thao, người thân và đồng đội. Sự đón tiếp nồng hậu là phần thưởng tinh thần ý nghĩa dành cho các tuyển thủ sau những màn trình diễn đầy bản lĩnh trên đấu trường châu lục.

Đội cầu mây Việt Nam đã về nước an toàn và được chào đón nồng nhiệt



Hai tấm HCV đầy tự hào

Cầu mây Việt Nam tạo tiếng vang lớn tại ASIAD 20 khi giành 2 HCV, qua đó lặp lại thành tích từng làm được cách đây 20 năm tại ASIAD 15 năm 2006 ở Doha (Qatar).

Ở nội dung đôi nữ, Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang và Lê Thị Hồng Liên đã thi đấu xuất sắc để mang về tấm HCV đầu tiên cho cầu mây Việt Nam.

Đến ngày 3.10, đội tuyển cầu mây nữ 4 người tiếp tục bước vào trận chung kết với đối thủ Thái Lan - cường quốc số 1 thế giới. Trong trận đấu đầy căng thẳng, các tuyển thủ Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh, lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1, qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Sáu tuyển thủ Nguyễn Thị My, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Yến, Hoàng Thị Thu Thảo, Lê Ngọc Tuyết đã góp công mang về tấm HCV thứ 3 cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Với 2 HCV, đội tuyển cầu mây trở thành đội tuyển thi đấu nổi bật nhất của thể thao Việt Nam tại đại hội lần này. Thành tích của các cô gái cũng góp phần giúp đoàn thể thao Việt Nam kết thúc ASIAD 20 với 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, xếp hạng 20 toàn đoàn.

Những bó hoa tươi thắm, lời chúc mừng được gửi đến đội cầu mây Việt Nam



Những phần thưởng xứng đáng

Ngay sau chiến thắng của đội tuyển cầu mây nữ 4 người trước Thái Lan, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng, biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm của toàn đội và chỉ đạo đoàn thể thao Việt Nam thưởng nóng.

Bên cạnh số tiền thưởng hơn 1,1 tỉ đồng theo chế độ nhà nước, đội tuyển cầu mây nữ 4 người còn được đoàn thể thao Việt Nam thưởng nóng 200 triệu đồng. Các tuyển thủ giành HCV cũng được hưởng chế độ đãi ngộ đặc biệt 20 triệu đồng/người/tháng, kéo dài đến kỳ ASIAD tiếp theo. Đội tuyển cầu mây nữ giành 2 HCV đồng đội, khoản tiền thưởng cho 9 VĐV theo quy định của nhà nước là 2,5 tỉ đồng. HLV của các đội này (gồm HLV trực tiếp và HLV cơ sở) sẽ được phân chia số tiền thưởng 280 triệu đồng tương ứng.

Ngành thể thao Việt Nam dự kiến đề xuất trao tặng Huân chương Lao động cho tập thể, cá nhân đội tuyển cầu mây Việt Nam với thành tích xuất sắc giành 2 HCV tại ASIAD 20. Đội tuyển karate Việt Nam cũng được đề xuất khen thưởng với thành tích bảo vệ thành công HCV đồng đội nữ kata.