Nhật Bản bế mạc ASIAD 20 rất đặc sắc và đầy cảm xúc, ai là chủ nhà tiếp theo?

Lễ bế mạc ASIAD 20 diễn ra chiều 4.10 tại SVĐ Paloma Mizuho ở Nagoya, bắt đầu 16 giờ (theo giờ Việt Nam). Chương trình dự kiến kéo dài trong khoảng 90 phút. Với chủ đề "ONE ASIA", ban tổ chức muốn gửi đi thông điệp về một châu Á đoàn kết thông qua thể thao.

Nếu lễ khai mạc mang chủ đề "Harmonic Heart Beat" với hình ảnh nhịp đập hòa quyện, lễ bế mạc tiếp tục nối dài tinh thần ấy bằng những khoảnh khắc kết nối các VĐV, đoàn thể thao và khán giả sau hơn 2 tuần tranh tài.

Các đoàn thể thao lần lượt tiến ra sân, chứng kiến lễ bế mạc của ASIAD 20 ẢNH: REUTERS

Đoàn thể thao Việt Nam trong lễ bế mạc ASIAD 20 ẢNH: REUTERS

Bữa tiệc âm thanh và màu sắc tại Nagoya

Ngay từ những phút đầu tiên, SVĐ Paloma Mizuho đã trở thành một sân khấu khổng lồ với sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng, vũ đạo và những hình ảnh đặc trưng của Aichi-Nagoya. Những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của ASIAD 20 được trình chiếu, tái hiện hành trình hơn 2 tuần thi đấu của hơn 10.000 VĐV đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á.

Sau đó, các đoàn thể thao lần lượt tiến vào sân. Khác với lễ khai mạc, các VĐV ở lại Nhật Bản tham dự lễ bế mạc được hòa chung trong một cuộc diễu hành đầy màu sắc. Những Quốc kỳ tung bay cùng âm nhạc và các màn trình diễn của những vũ công tạo nên không khí vừa sôi động, vừa ấm áp.

Đoàn Nhật Bản xuất hiện sau cùng. Đặc biệt, một số VĐV chủ nhà còn mang theo Quốc kỳ của những quốc gia khác, tạo nên hình ảnh giàu ý nghĩa về tình hữu nghị và tinh thần đoàn kết của thể thao châu Á.

Các tiết mục nghệ thuật tiếp tục được trình diễn với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ và nhóm biểu diễn nổi tiếng của Nhật Bản như INI, Okubo Kayoko, nhóm nữ MYERA, các thành viên Đại học Thể dục thể thao Nhật Bản cùng đoàn biểu diễn Tokugawa Ieyasu - Hattori Hanzo Ninja. Sự kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng, hình ảnh kỹ thuật số và những nét văn hóa truyền thống giúp lễ bế mạc vừa mang đậm dấu ấn Nhật Bản, vừa thể hiện hình ảnh một châu Á hiện đại.

Những tiết mục nghệ thuật trình diễn trong lễ bế mạc ẢNH: REUTERS

Phát biểu tại lễ bế mạc, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Aichi-Nagoya 2026, Thống đốc tỉnh Aichi Hideaki Omura, gửi lời cảm ơn đến các VĐV, quan chức, trọng tài, tình nguyện viên, khán giả và tất cả những người đã góp sức làm nên kỳ ASIAD 20.

Ông nhấn mạnh ASIAD 20 đã quy tụ hơn 10.000 VĐV hàng đầu châu Á, tranh tài ở 43 môn thể thao, với 469 nội dung huy chương. Những màn trình diễn, nỗ lực và tinh thần vượt qua thử thách của các VĐV đã tạo nên một kỳ đại hội đáng nhớ. Theo ông Omura, ASIAD 20 không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là cơ hội để thúc đẩy tình hữu nghị, hòa bình và đoàn kết giữa các quốc gia châu Á.

Sau phần phát biểu của đại diện nước chủ nhà, Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á (OCA) Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani đánh giá cao thành công của ASIAD 20, đặc biệt là những màn tranh tài đỉnh cao và nhiều kỷ lục được thiết lập. Sau đó, ông Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani chính thức tuyên bố bế mạc ASIAD 20.

Lá cờ của nước chủ nhà Nhật Bản và lá cờ của OCA lần lượt được hạ xuống ẢNH: REUTERS

Chủ tịch OCA, Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani (phải) nhận lại lá cờ từ nước chủ nhà Nhật Bản trong lễ bế mạc ẢNH: REUTERS

Ông Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani, cùng với lá cờ của OCA trong lễ bế mạc ẢNH: REUTERS

Việt Nam khép lại ASIAD với 25 huy chương

Đoàn thể thao Việt Nam khép lại ASIAD 20 với 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, tổng cộng 25 huy chương, đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp. Thành tích này giúp Việt Nam tăng 1 bậc so với vị trí thứ 21 tại ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc) năm 2023.

Ở tốp đầu, Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế số 1 khi giành 169 HCV, 89 HCB và 83 HCĐ, tổng cộng 341 huy chương. Đây là lần thứ 12 liên tiếp Trung Quốc đứng đầu bảng tổng sắp huy chương ASIAD, kể từ kỳ giải năm 1982 tại New Delhi (Ấn Độ).

Đoàn chủ nhà Nhật Bản xếp thứ 2 với 83 HCV, 95 HCB và 91 HCĐ. Hàn Quốc đứng thứ 3 với 39 HCV, 43 HCB và 68 HCĐ. Ấn Độ và Uzbekistan lần lượt xếp thứ 4 và 5, trong khi Iran đứng thứ 6. Thái Lan tạo dấu ấn đặc biệt khi xếp thứ 7 với 18 HCV, 13 HCB và 21 HCĐ.

Trang trọng bàn giao cho Qatar

Một trong những nghi thức quan trọng nhất của lễ bế mạc là hạ cờ OCA và bàn giao quyền đăng cai ASIAD cho Qatar. Lá cờ OCA được hạ xuống tại SVĐ Paloma Mizuho, trước khi được trao cho đại diện Qatar - nước chủ nhà ASIAD 21 diễn ra tại Doha vào năm 2030.

Sau nghi thức bàn giao, Quốc kỳ Qatar được kéo lên trong tiếng Quốc ca Qatar, chính thức mở ra hành trình hướng tới kỳ ASIAD tiếp theo.

Cờ của Qatar được kéo lên. Họ sẽ là chủ nhà của ASIAD 21 - 2030 ẢNH: REUTERS

Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani trong lễ bế mạc ASIAD 20 ẢNH: REUTERS

Qatar sau đó mang đến một màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc để giới thiệu đất nước và kỳ ASIAD 2030. Hình ảnh những kỳ đại hội thể thao lớn từng được tổ chức tại Qatar, trong đó có World Cup 2022 và Asian Cup, được tái hiện bằng âm nhạc, công nghệ và những màn trình diễn giàu màu sắc.

Đặc biệt, nhà vô địch Olympic môn nhảy cao Mutaz Essa Barshim xuất hiện trong đoạn giới thiệu, đại diện cho một trong những biểu tượng thể thao nổi bật nhất của Qatar. Phần trình diễn khép lại bằng hình ảnh VĐV đua ngựa Jassim Al Kuwari cưỡi ngựa tiến vào lễ đài và nhận lá cờ ASIAD, như một lời mời đầy ấn tượng đến châu Á hướng về Doha 2030.

VĐV cưỡi ngựa Jassim Al Kuwari của Qatar mang cờ OCA trong lễ bế mạc ẢNH: REUTERS

VĐV nhảy cao Mutaz Essa Barshim của Qatar cầm cờ OCA trong lễ bế mạc ẢNH: REUTERS

Các tiết mục đậm chất Nhật Bản cùng pháo hoa cũng xuất hiện ở lễ bế mạc ASIAD 20 ẢNH: REUTERS

Sau nghi thức bàn giao, ngọn lửa ASIAD 20 chính thức được dập tắt. Không khí lễ hội Nhật Bản được tái hiện trên sân khấu lễ bế mạc với màn Bon Odori, điệu múa truyền thống thường xuất hiện trong các lễ hội Obon. Những vũ công trong trang phục truyền thống cùng hòa vào những bước nhảy tập thể, tạo nên không khí rộn ràng, gần gũi và đậm màu sắc văn hóa Nhật Bản. Màn trình diễn tiếp tục lan tỏa thông điệp "ONE ASIA", khi âm nhạc và điệu múa trở thành cầu nối đưa những người tham dự từ nhiều quốc gia cùng hòa chung nhịp điệu.

Lễ bế mạc sau đó khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Nagoya, chính thức đánh dấu ASIAD 20 đã khép lại, mở ra hành trình hướng đến Doha, Qatar - chủ nhà của ASIAD 21 năm 2030.