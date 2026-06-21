Đà Lạt: Hàng chục ngàn người dự khán Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND

Lúc 20 giờ ngày 20.6, tại quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt ) diễn ra lễ khai mạc Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân vòng loại khu vực III, nhưng từ 16 giờ dòng người đã bắt đầu kéo về để tìm chỗ ngồi đẹp.

Hàng chục ngàn người Đà Lạt và du khách đến với Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân vòng loại khu vực III ẢNH: LÂM VIÊN

Đến khoảng 18 giờ 30 phút các khán đài gần như kín chỗ, một thành viên Ban tổ chức ước tính có hơn 20.000 người dân Đà Lạt và du khách đến quảng trường Lâm Viên. Do khán đài hết chỗ, nhiều người chấp nhận đứng vòng ngoài quảng trường để xem phần trình diễn của đoàn kỵ binh, đội hình mô tô đặc chủng đi qua…

Theo Ban tổ chức, hội thao lần này quy tụ 34 đoàn đến từ công an 17 tỉnh, thành phố khu vực phía nam và miền Trung - Tây nguyên và các trường Công an nhân dân.

Hội thao lần này quy tụ 34 đoàn đến từ công an 17 tỉnh, thành phố khu vực phía nam và miền Trung - Tây nguyên và các trường Công an nhân dân ẢNH: LÂM VIÊN

Đến dự có thượng tướng Lê Quốc Hùng (Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo hội thao); thiếu tướng Lê Hồng Hiệp (Phó cục trưởng Cục Công tác chính trị, Phó trưởng ban Chỉ đạo hội thao Bộ Công an năm 2026).

Phía tỉnh Lâm Đồng có ông Y Thanh Hà Niê Kđăm (Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng); ông Hồ Văn Mười (Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng); ông Đặng Hồng Sỹ (Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng); thiếu tướng Trương Minh Đương (Giám đốc Công an Lâm Đồng, Trưởng ban tổ chức hội thao).

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng dự khai mạc hội thao ẢNH: CTV

Phát biểu khai mạc hội thao, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh: "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là nhiệm lớn lao của lực lượng vũ trang và nhân dân. Tăng cường công tác quân sự, điều lệnh, võ thuật và thể thao trong Công an nhân dân là một trong những yêu cầu của nhiệm vụ, giải pháp quan trọng góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới".

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là nhiệm lớn lao của lực lượng vũ trang và nhân dân ẢNH: LÂM VIÊN

Cũng theo Thứ trưởng, hội thao lần này là dịp để cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị địa phương giao lưu, học hỏi kinh nghiệm cũng là dịp tốt để các đội tuyển thi đua giành được những thành tích cao.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao tặng quà lưu niệm đến lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng ẢNH: K.L

Ngay sau phần nghi lễ, khán giả đã được mãn nhãn với chương trình biểu diễn quy mô lớn, được dàn dựng công phu. Từ các nội dung điều lệnh, quân sự, quân nhạc, khí công đến những màn võ thuật ứng dụng, xử lý tình huống nghiệp vụ, tất cả đều tái hiện chân thực quá trình huấn luyện, rèn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân.

Xử lý tình huống nghiệp vụ được tái hiện chân thực ẢNH: LÂM VIÊN

Dùng chó nghiệp vụ trấn áp tội phạm ẢNH: LÂM VIÊN

Khán giả hồi hộp theo dõi màn xử lý tình huống giả định bảo vệ yếu nhân của lực lượng cảnh vệ. Trong kịch bản, khủng bố sử dụng súng hạng nặng và máy bay không người lái bất ngờ tấn công đoàn xe chở khách VIP. Lực lượng cảnh vệ đã nhanh chóng triển khai đội hình, hiệp đồng tác chiến, áp đảo đối tượng và đưa người được cảnh vệ thoát khỏi khu vực nguy hiểm trong thời gian ngắn.

Màn xử lý tình huống giả định bảo vệ yếu nhân của lực lượng cảnh vệ ẢNH: LÂM VIÊN

Tiếp đó màn trình diễn đầy kịch tính của lực lượng đặc nhiệm với tình huống giải cứu con tin khỏi nhóm khủng bố có vũ trang. Robot trinh sát, chó nghiệp vụ cùng các mũi tiến công đồng loạt được triển khai, kết hợp tác chiến hỏa lực và đánh giáp lá cà để tiêu diệt mục tiêu, giải cứu con tin thành công trong tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả.

Màn dùng răng để kéo xe tải quân sự nặng hơn 4 tấn ẢNH: LÂM VIÊN

Phần trình diễn của lực lượng đặc nhiệm với hàng loạt màn biểu diễn sức mạnh và bản lĩnh đầy nghẹt thở. Các chiến sĩ lần lượt dùng tay không đập vỡ gạch, ngói, dùng đầu phá dừa, bẻ cong rồi quấn thanh sắt quanh cổ, dùng răng kéo xe ô tô tải và thậm chí dùng dao kề cổ để kéo xe trong sự hồi hộp, thán phục của khán giả.

Màn biểu diễn sức mạnh ẢNH: K.L

Biểu diễn sức mạnh của lực lượng đặc nhiệm ẢNH: K.L

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của đoàn kỵ binh, đội hình mô tô đặc chủng, các màn xếp hình cờ Tổ quốc và biểu tượng "CA" của lực lượng công an đã tạo nên những hình ảnh đầy ấn tượng.

Đội hình mô tô đặc chủng biểu diễn tại hội thao ẢNH: LÂM VIÊN

Sự xuất hiện của đoàn kỵ binh gây sự phấn khích cho khán giả ẢNH: LÂM VIÊN

Hội thao còn có phần trình diễn tình huống chữa cháy xe bồn bị nổ làm hư hại chiếc ô tô có người kẹt bên trong. Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ tỉnh Lâm Đồng dùng những thiết bị hiện đại và cả robot để dập lửa và cứu người mắc kẹt.

Trình diễn tình huống chữa cháy xe bồn bị nổ làm hư hại chiếc ô tô có người kẹt bên trong ẢNH: LÂM VIÊN

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ tỉnh Lâm Đồng dùng robot để dập lửa ẢNH: LÂM VIÊN

Chương trình khép lại bằng màn pháo hoa tầm thấp rực rỡ, thắp sáng không gian quảng trường Lâm Viên, mang đến bầu không khí sôi động và hào hùng.

Chương trình khép lại bằng màn pháo hoa tầm thấp rực rỡ làm khán giả rất thích ẢNH: LÂM VIÊN







