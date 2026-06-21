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Thời sự Dân sinh

Đà Lạt: Hàng chục ngàn người dự khán Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND

Lâm Viên
Lâm Viên
Hàng chục ngàn người dân Đà Lạt và du khách đến quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt) dự lễ khai mạc Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân vòng loại khu vực III.

Lúc 20 giờ ngày 20.6, tại quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt ) diễn ra lễ khai mạc Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân vòng loại khu vực III, nhưng từ 16 giờ dòng người đã bắt đầu kéo về để tìm chỗ ngồi đẹp.

Hàng vạn người Đà Lạt dự khán hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND - Ảnh 1.

Hàng chục ngàn người Đà Lạt và du khách đến với Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân vòng loại khu vực III

ẢNH: LÂM VIÊN

Đến khoảng 18 giờ 30 phút các khán đài gần như kín chỗ, một thành viên Ban tổ chức ước tính có hơn 20.000 người dân Đà Lạt và du khách đến quảng trường Lâm Viên. Do khán đài hết chỗ, nhiều người chấp nhận đứng vòng ngoài quảng trường để xem phần trình diễn của đoàn kỵ binh, đội hình mô tô đặc chủng đi qua…

Theo Ban tổ chức, hội thao lần này quy tụ 34 đoàn đến từ công an 17 tỉnh, thành phố khu vực phía nam và miền Trung - Tây nguyên và các trường Công an nhân dân.

Hàng vạn người Đà Lạt dự khán hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND - Ảnh 2.

Hội thao lần này quy tụ 34 đoàn đến từ công an 17 tỉnh, thành phố khu vực phía nam và miền Trung - Tây nguyên và các trường Công an nhân dân

ẢNH: LÂM VIÊN

Đến dự có thượng tướng Lê Quốc Hùng (Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo hội thao); thiếu tướng Lê Hồng Hiệp (Phó cục trưởng Cục Công tác chính trị, Phó trưởng ban Chỉ đạo hội thao Bộ Công an năm 2026).

Phía tỉnh Lâm Đồng có ông Y Thanh Hà Niê Kđăm (Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng); ông Hồ Văn Mười (Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng); ông Đặng Hồng Sỹ (Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng); thiếu tướng Trương Minh Đương (Giám đốc Công an Lâm Đồng, Trưởng ban tổ chức hội thao).

Hàng vạn người Đà Lạt dự khán hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND - Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng dự khai mạc hội thao

ẢNH: CTV

Phát biểu khai mạc hội thao, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh: "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là nhiệm lớn lao của lực lượng vũ trang và nhân dân. Tăng cường công tác quân sự, điều lệnh, võ thuật và thể thao trong Công an nhân dân là một trong những yêu cầu của nhiệm vụ, giải pháp quan trọng góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới".

Hàng vạn người Đà Lạt dự khán hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND - Ảnh 4.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là nhiệm lớn lao của lực lượng vũ trang và nhân dân

ẢNH: LÂM VIÊN

Cũng theo Thứ trưởng, hội thao lần này là dịp để cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị địa phương giao lưu, học hỏi kinh nghiệm cũng là dịp tốt để các đội tuyển thi đua giành được những thành tích cao.

Hàng vạn người Đà Lạt dự khán hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND - Ảnh 5.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao tặng quà lưu niệm đến lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng

ẢNH: K.L

Ngay sau phần nghi lễ, khán giả đã được mãn nhãn với chương trình biểu diễn quy mô lớn, được dàn dựng công phu. Từ các nội dung điều lệnh, quân sự, quân nhạc, khí công đến những màn võ thuật ứng dụng, xử lý tình huống nghiệp vụ, tất cả đều tái hiện chân thực quá trình huấn luyện, rèn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân.

Hàng vạn người Đà Lạt dự khán hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND - Ảnh 6.

Xử lý tình huống nghiệp vụ được tái hiện chân thực

ẢNH: LÂM VIÊN

Hàng vạn người Đà Lạt dự khán hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND - Ảnh 7.

Dùng chó nghiệp vụ trấn áp tội phạm

ẢNH: LÂM VIÊN

Khán giả hồi hộp theo dõi màn xử lý tình huống giả định bảo vệ yếu nhân của lực lượng cảnh vệ. Trong kịch bản, khủng bố sử dụng súng hạng nặng và máy bay không người lái bất ngờ tấn công đoàn xe chở khách VIP. Lực lượng cảnh vệ đã nhanh chóng triển khai đội hình, hiệp đồng tác chiến, áp đảo đối tượng và đưa người được cảnh vệ thoát khỏi khu vực nguy hiểm trong thời gian ngắn.

Hàng vạn người Đà Lạt dự khán hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND - Ảnh 8.

Màn xử lý tình huống giả định bảo vệ yếu nhân của lực lượng cảnh vệ

ẢNH: LÂM VIÊN

Tiếp đó màn trình diễn đầy kịch tính của lực lượng đặc nhiệm với tình huống giải cứu con tin khỏi nhóm khủng bố có vũ trang. Robot trinh sát, chó nghiệp vụ cùng các mũi tiến công đồng loạt được triển khai, kết hợp tác chiến hỏa lực và đánh giáp lá cà để tiêu diệt mục tiêu, giải cứu con tin thành công trong tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả.

Hàng vạn người Đà Lạt dự khán hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND - Ảnh 9.

Màn dùng răng để kéo xe tải quân sự nặng hơn 4 tấn

ẢNH: LÂM VIÊN

Phần trình diễn của lực lượng đặc nhiệm với hàng loạt màn biểu diễn sức mạnh và bản lĩnh đầy nghẹt thở. Các chiến sĩ lần lượt dùng tay không đập vỡ gạch, ngói, dùng đầu phá dừa, bẻ cong rồi quấn thanh sắt quanh cổ, dùng răng kéo xe ô tô tải và thậm chí dùng dao kề cổ để kéo xe trong sự hồi hộp, thán phục của khán giả.

Hàng vạn người Đà Lạt dự khán hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND - Ảnh 10.

Màn biểu diễn sức mạnh

ẢNH: K.L

Hàng vạn người Đà Lạt dự khán hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND - Ảnh 11.

Biểu diễn sức mạnh của lực lượng đặc nhiệm

ẢNH: K.L

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của đoàn kỵ binh, đội hình mô tô đặc chủng, các màn xếp hình cờ Tổ quốc và biểu tượng "CA" của lực lượng công an đã tạo nên những hình ảnh đầy ấn tượng.

Hàng vạn người Đà Lạt dự khán hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND - Ảnh 12.

Đội hình mô tô đặc chủng biểu diễn tại hội thao

ẢNH: LÂM VIÊN

Hàng vạn người Đà Lạt dự khán hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND - Ảnh 13.

Sự xuất hiện của đoàn kỵ binh gây sự phấn khích cho khán giả

ẢNH: LÂM VIÊN

Hội thao còn có phần trình diễn tình huống chữa cháy xe bồn bị nổ làm hư hại chiếc ô tô có người kẹt bên trong. Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ tỉnh Lâm Đồng dùng những thiết bị hiện đại và cả robot để dập lửa và cứu người mắc kẹt.

Hàng vạn người Đà Lạt dự khán hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND - Ảnh 14.

Trình diễn tình huống chữa cháy xe bồn bị nổ làm hư hại chiếc ô tô có người kẹt bên trong

ẢNH: LÂM VIÊN

Hàng vạn người Đà Lạt dự khán hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND - Ảnh 15.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ tỉnh Lâm Đồng dùng robot để dập lửa

ẢNH: LÂM VIÊN

Chương trình khép lại bằng màn pháo hoa tầm thấp rực rỡ, thắp sáng không gian quảng trường Lâm Viên, mang đến bầu không khí sôi động và hào hùng.

Hàng vạn người Đà Lạt dự khán hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND - Ảnh 16.

Chương trình khép lại bằng màn pháo hoa tầm thấp rực rỡ làm khán giả rất thích

ẢNH: LÂM VIÊN



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