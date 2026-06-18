Đà Lạt sẵn sàng cho lễ khai mạc Hội thao quân sự, võ thuật, thể thao CAND

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, đơn vị đăng cai hội thao, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho sự kiện quy mô lớn với nhiều hoạt động hấp dẫn, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn đặc sắc phục vụ người dân và du khách.

Chuẩn bị chu đáo cho sự kiện quy mô lớn

Theo Ban tổ chức, hội thao lần này quy tụ 34 đoàn đến từ công an 17 tỉnh, thành phố khu vực phía nam và miền Trung - Tây nguyên.

Hội thao thu hút 34 đoàn tham dự ẢNH: CTV

Chương trình khai mạc sẽ giới thiệu 15 nội dung quân sự cùng 2 nội dung thể thao. Bên cạnh các phần thi điều lệnh, quân sự, quân nhạc và khí công, khán giả còn được thưởng thức các màn biểu diễn võ thuật ứng dụng, xử lý tình huống nghiệp vụ giả định.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, tái hiện quá trình huấn luyện, rèn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân (CAND). Điểm nhấn của đêm khai mạc là màn đồng diễn võ thuật quy mô lớn, phần trình diễn của đoàn kỵ binh, đội hình mô tô đặc chủng, màn xếp hình cờ Tổ quốc và biểu tượng "CA", cùng chương trình bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng.

Phần trình diễn của đoàn kỵ binh trên đường phố Đà Lạt ẢNH: L.V

Để bảo đảm hội thao diễn ra an toàn và thành công, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức, đồng thời xây dựng phương án đón tiếp các đoàn, bố trí nơi lưu trú, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, phòng cháy chữa cháy và công tác tuyên truyền.

Lực lượng CAND biểu diễn xử lý tình huống nghiệp vụ giả định ẢNH: L.V

Lực lượng cảnh sát giao thông đã xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực khai mạc, các địa điểm thi đấu và nơi lưu trú của các đoàn vận động viên. Cùng với đó, công tác hậu cần, y tế, điện lực, thông tin liên lạc được các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ. Các phương án bảo vệ an toàn cho vận động viên, trọng tài, đại biểu và người dân tham dự cũng được rà soát, bổ sung kỹ lưỡng nhằm bảo đảm sự kiện diễn ra tuyệt đối an toàn.

Nhiều nội dung đã khởi tranh từ ngày 17.6

Mặc dù lễ khai mạc diễn ra vào tối 20.6, nhưng từ sáng 17.6, Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND khu vực III đã chính thức bước vào các nội dung thi đấu đầu tiên.

Các chiến sĩ thi môn bắn súng ẢNH: CÔNG AN TỈNH LÂM ĐỒNG

Trong ngày khai mạc các môn thi, các vận động viên tranh tài ở hai nội dung bắn súng gồm: bắn súng ngắn phối hợp bắn điểm xạ súng tiểu liên AK và bắn súng ngắn phối hợp bắn điểm xạ súng tiểu liên MP5. Những ngày tiếp theo, các đoàn tiếp tục thi đấu ở nhiều nội dung thuộc chương trình hội thao.

Các trận bóng đá nam 7 người diễn ra sôi nổi vào ngày 18.6 tại Đà Lạt ẢNH: CÔNG AN TỈNH LÂM ĐỒNG

Song song đó, các trận bóng đá nam 7 người cũng diễn ra sôi nổi vào ngày 18.6, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và người hâm mộ đến cổ vũ. Hội thao quy tụ các đoàn công an đến từ nhiều tỉnh, thành phố, tạo nên bầu không khí thi đấu đoàn kết, quyết tâm và giàu tính cống hiến.

Góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ

Theo ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, hội thao không chỉ góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, võ thuật và rèn luyện thể lực cho lực lượng CAND mà còn là dịp quảng bá hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng đến bạn bè trong cả nước.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và Công an tỉnh tiếp tục rà soát từng phần việc, chủ động phối hợp chặt chẽ, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho toàn bộ các hoạt động của hội thao.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó cục trưởng Cục Công tác chính trị, Phó trưởng ban Chỉ đạo hội thao Bộ Công an, trao huy chương đồng cho chiến sĩ Phạm Trần Ngọc Trâm (Đội tuyển Công an tỉnh Lâm Đồng) môn bắn súng tiểu liên MP5 ẢNH: CTV

Đánh giá cao công tác chuẩn bị của địa phương, thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó cục trưởng Cục Công tác chính trị, Phó trưởng ban Chỉ đạo hội thao Bộ Công an, ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị liên quan trong quá trình chuẩn bị.

Theo thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá chất lượng công tác huấn luyện quân sự, võ thuật, rèn luyện thể lực của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời tạo điều kiện để công an các đơn vị, địa phương giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.