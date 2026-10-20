Đội tuyển Việt Nam có thể xuất hiện những nhân tố mới

Gương mặt không xa lạ

Người hâm mộ đã rất lo lắng khi một loạt tiền đạo nhập tịch chủ lực của đội tuyển VN gặp chấn thương, đến nay vẫn chưa thể thi đấu trở lại như Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc, Đỗ Hoàng Hên. Tuy nhiên, đã có một số nhân tố trên hàng công thể hiện tốt ở các vòng đấu V-League vừa qua.

Văn Tùng cần được trao cơ hội nhiều hơn nữa ẢNH: MINH TÚ

Đầu tiên là tiền đạo Nguyễn Văn Tùng của CLB Hà Nội. Ở trận đấu vòng 4 V-League vào ngày 18.10 giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Hà Nội, tiền đạo 25 tuổi này đá chính từ đầu trận và ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho đội bóng của HLV Kewell. Trong vai trò tiền đạo cắm, Văn Tùng với lợi thế về thể hình (cao 1,80 m) đã không ngại va chạm với các trung vệ đối phương như Frans Putros (tuyển thủ Iraq) và Nguyễn Adou Minh (người vừa thi đấu cho đội tuyển VN tại FIFA ASEAN Cup). Văn Tùng đã cùng Văn Quyết và Faurand-Tournaire, cầu thủ Việt kiều Pháp, chơi rất ăn ý, khiến hàng thủ đội đương kim vô địch V-League phải chịu nhiều áp lực.

Thật ra Văn Tùng không xa lạ với người hâm mộ bóng đá VN. Anh từng được HLV Troussier đánh giá rất cao và thường xuyên xếp đá chính trong màu áo đội U.19 VN hoặc được HLV Gong On-kyun tin tưởng khi ông còn dẫn dắt U.23 VN. Văn Tùng là mẫu cầu thủ chơi càn lướt và có những pha sút bóng rất chắc. Điểm yếu của anh là thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao do các mùa trước chưa cạnh tranh được suất đá chính ở V-League. Ở trận gặp đội Công an Hà Nội vừa qua, do tiền đạo Andrew Jung bị chấn thương nên Văn Tùng có dịp thể hiện và khiến HLV Kewell rất hài lòng. Ông đã dành lời khen học trò sau trận đấu: "Tôi rất trân trọng Văn Tùng. Cậu ấy mạnh mẽ, sút tốt và thi đấu vô cùng nỗ lực. Tùng đã chơi rất hay và cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với màu áo CLB Hà Nội". Nếu vẫn được thi đấu đều đặn ở những vòng đấu tiếp theo và tiếp tục ghi bàn, rất có thể anh sẽ được HLV Kim Sang-sik gọi lại đội tuyển VN cho đợt tập trung FIFA Days tháng 11 sắp tới. Ông Kim đã từng triệu tập Văn Tùng năm 2024, nhưng thời điểm đó anh chưa thể hiện được nhiều nên bị loại. Hiện tại, khi hàng công VN bị sứt mẻ lực lượng, ông Kim nên trao cho Văn Tùng cơ hội.

Cầu thủ Việt kiều đáng chú ý

Trong số những cầu thủ Việt kiều ra sân thi đấu tại vòng 4 V-League 2026 - 2027, chân sút đang khoác áo CLB Hà Nội Faurand-Tournaire nổi bật hơn cả. Dù không thi đấu cả trận nhưng anh đã đóng góp rất nhiều trên hàng công. Faurand-Tournaire có pha kiến tạo cho Văn Tùng sút trúng cột dọc. Sang hiệp 2, anh lại thực hiện đường chuyền rất hay ở biên cho Yuval Sade để cầu thủ này sau đó căng ngang vào trong cho Văn Tùng ghi bàn.

Faurand-Tournaire năm nay 22 tuổi, cao 1,81 m, là cầu thủ người Pháp gốc Việt. Anh trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của Brest và Laval, từng có thời gian thi đấu cho đội 1 của Laval tại Ligue 2. Trước khi đến CLB Hà Nội, anh thuộc biên chế CLB Stade Lavallois cũng đang chơi ở Ligue 2. Với kinh nghiệm từng chơi tại giải đấu cao thứ nhì ở Pháp, không có gì lạ khi Faurand-Tournaire bắt nhịp khá nhanh ở CLB Hà Nội khi được trao cơ hội và thể hiện đẳng cấp trong các pha xử lý bóng. Với tuổi đời còn rất trẻ, anh sẽ là chân sút mà đội tuyển VN cần trong tương lai.