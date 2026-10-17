Bóng đá Việt Nam tranh tài cùng Brazil, Pháp tại 'World Cup sân 7'

'World Cup thu nhỏ' giữa lòng Hà Nội

Giải bóng đá 7 người quốc tế ISA 7s World Cup - Hà Nội 2026 sẽ diễn ra từ ngày 31.10 đến 1.11 tại sân vận động Hoàng Mai, Hà Nội, với sự góp mặt của 20 đội tuyển đại diện cho các cộng đồng quốc tế đến từ 4 châu lục.

Theo thông tin từ đơn vị tổ chức Vietnam 365, ISA 7s World Cup – Hanoi 2026 sẽ diễn ra tại sân vận động Hoàng Mai, đường Linh Đường, phường Hoàng Liệt, Hà Nội. Giải đấu quy tụ 20 đội tuyển, gồm đại diện Việt Nam và các cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam.

Danh sách tham dự có nhiều đội tuyển đến từ những nền bóng đá nổi tiếng như Brazil, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc và Nigeria. Bên cạnh đó là các đội Ireland, Nga, Đan Mạch, Trung Quốc, Mexico, Cuba, Mỹ, Nam Phi, Ghana, Algeria và đội tuyển châu Âu.

20 đội tuyển dự World Cup sân 7 ẢNH: BTC

Bảng đấu của đội tuyển Việt Nam ẢNH: BTC

Các trận đấu diễn ra trên sân Hoàng Mai, Hà Nội ẢNH: BTC

Với thành phần tham dự đa dạng, giải đấu được kỳ vọng trở thành sân chơi giao lưu bóng đá quốc tế, đồng thời tạo cơ hội kết nối các cộng đồng nước ngoài tại Việt Nam thông qua thể thao. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam chung bảng Pháp, Anh và Mexico.

Các đội thi đấu theo thể thức bóng đá 7 người, gồm 6 cầu thủ và 1 thủ môn. Sau vòng bảng, 5 đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất giành quyền vào thẳng tứ kết. Bốn đội nhì bảng còn lại sẽ cạnh tranh hai suất thông qua vòng play-off, trước khi giải bước vào các vòng đấu loại trực tiếp gồm tứ kết, bán kết, tranh hạng ba và chung kết.

Theo ban tổ chức, toàn giải dự kiến có 42 trận đấu diễn ra trong hai ngày. Mật độ thi đấu cao hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt, khi các đội không chỉ hướng đến danh hiệu mà còn có cơ hội thể hiện bản sắc bóng đá của cộng đồng mình.

Ngoài chức vô địch, các đội còn cạnh tranh tổng giá trị giải thưởng tiền mặt 105 triệu đồng dành cho ba vị trí dẫn đầu. Đội vô địch nhận 60 triệu đồng, cúp vô địch 3D và HCV; đội á quân nhận 30 triệu đồng cùng HCB, trong khi đội xếp thứ ba nhận 15 triệu đồng và HCĐ.

Việc quy tụ 20 đội tuyển đại diện cho nhiều quốc gia và khu vực cho thấy nỗ lực mở rộng quy mô của ISA 7s World Cup tại Hà Nội. Không chỉ là cuộc tranh tài trên sân cỏ, giải đấu còn hướng đến mục tiêu thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường sự gắn kết giữa các cộng đồng quốc tế và góp phần phát triển phong trào bóng đá 7 người tại Việt Nam.