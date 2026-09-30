Khởi tranh sân chơi thể thao điện tử lớn nhất cho sinh viên Việt Nam: Tiền thưởng 2 tỉ đồng

Thể thao điện tử Việt Nam tìm kiếm nhân tài qua sân chơi sinh viên

Lễ khởi động giải đấu thể thao điện tử sinh viên toàn quốc 2026 (NSOC 2026) diễn ra hôm nay (30.9). Giải đấu có tổng giá trị giải thưởng lên tới 2 tỉ đồng, tranh tài ở 2 bộ môn Valorant và Liên quân Mobile.

Khởi tranh mùa giải đầu tiên vào năm 2023, NSOC đã đặt nền móng cho sân chơi eSports quy mô toàn quốc dành cho cộng đồng sinh viên Việt Nam.

Tiếp nối thành công, NSOC 2025 đã có bước phát triển mạnh mẽ với quy mô tổ chức hơn 12 tỉ đồng và tổng giá trị giải thưởng 2 tỉ đồng. Giải đấu thu hút hơn 5.000 sinh viên tham gia, quy tụ tài năng trẻ đến từ 170 trường đại học, cao đẳng, học viện trên toàn quốc tranh tài.

Giải thể thao điện tử sinh viên toàn quốc mùa trước thu hút 170 trường đại học, cao đẳng, học viện tranh tài ẢNH: BTC

Đặc biệt, chuỗi hành trình NSOC Unitour tại các trường đại học kết nối hơn 32.000 sinh viên trên toàn quốc. Những con số ấn tượng này tiếp tục khẳng định sức hút và quy mô ngày càng lớn của NSOC trong cộng đồng eSports học đường.

Bước sang mùa giải thứ 3, NSOC 2026 tiếp tục được đầu tư quy mô, bài bản với tổng giá trị giải thưởng 2 tỉ đồng, tranh tài ở hai bộ môn Valorant và Liên quân Mobile. NSOC 2026 mang đến câu chuyện mới với thông điệp "THE RAW OF THE NATION", hành trình tìm kiếm những tài năng eSports trẻ còn đang ẩn mình trong cộng đồng sinh viên trên toàn quốc.

Mỗi tuyển thủ có thể bắt đầu từ một "viên ngọc thô", sở hữu năng lực và cá tính riêng nhưng chưa có cơ hội được nhìn thấy. NSOC 2026 hướng tới trở thành nơi những tiềm năng ấy được phát hiện, thử thách, tôi luyện và trao cơ hội tỏa sáng.

NSOC 2026 được tổ chức bởi OEG, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Olympic Việt Nam. Một điểm nhấn mới của NSOC 2026 là chuỗi talkshow hướng nghiệp "Behind the screen" diễn ra tại 10 điểm trường đại học trên toàn quốc với sự góp mặt của những diễn giả chuyên môn nổi tiếng.

Thông qua câu chuyện, trải nghiệm và chia sẻ từ các chuyên gia, người trong ngành, chương trình mang đến cho sinh viên những góc nhìn chân thực về từng ngành nghề, giúp sinh viên định vị đúng về ngành nghề mà mình lựa chọn, trang bị cho sinh viên tư duy và phương pháp thực chiến để thích ứng với thực tế ngành nghề.

Thể thao điện tử Việt Nam đã vươn mình ra quốc tế với thành tựu ở nhiều sân chơi lớn ẢNH: BTC

Qua đó, NSOC 2026 không chỉ tìm kiếm người chơi giỏi, mà hướng tới phát hiện nhân tố tiềm năng để phát triển cộng đồng eSports Việt Nam.

"Thông qua NSOC, cùng các buổi chia sẻ, trao đổi, sinh viên có thể tiếp cận nhiều ngành nghề khác nhau trong môi trường thể thao điện tử, không chỉ thi đấu chuyên nghiệp, mà còn là tổ chức sự kiện, truyền thông...", ông Bùi Anh Tuấn, CEO của OEG khẳng định.

Mỏ vàng SEA Games, cạnh tranh tại ASIAD

Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, ông Trần Văn Mạnh khẳng định: "NSOC đang từng bước tạo dựng môi trường để sinh viên thi đấu, kết nối, tham gia phát triển bản thân thông qua eSports.

Nếu được định hướng đúng đắn và tạo điều kiện trong môi trường chuyên nghiệp, sinh viên có thể bước tới hệ sinh thái thể thao điện tử tại Việt Nam. Giải đấu có thể phát hiện, nuôi dưỡng, tạo điều kiện cho các tài năng trẻ vươn lên, góp phần phát triển thể thao điện tử Việt Nam trong tương lai".

Thể thao điện tử Việt Nam đã vươn mình ra quốc tế với thành tựu ở nhiều sân chơi lớn. Đơn cử, đội tuyển eSports Việt Nam đoạt 4 HCV, 3 HCB, xếp nhất toàn đoàn tại SEA Games 31. Trong đó, những tấm HCV tại nội dung LMHT: Tốc Chiến (đồng đội nam), PUBG Mobile (cá nhân), LMHT (PC) và Đột kích (Crossfire).

Đến SEA Games 32, các game thủ Việt Nam đã đem về cho nước nhà tổng cộng 7 tấm huy chương (1 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ).

Thể thao điện tử Việt Nam đang tranh tài tại ASIAD 20 (Aichi-Nagoya, Nhật Bản). Đội tuyển LMHT Việt Nam toàn thắng vòng bảng để có mặt tại bán kết, đồng nghĩa chắc chắn có huy chương, đáp ứng chỉ tiêu đặt ra trước ngày lên đường.