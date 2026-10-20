Ngôi sao Yemen được AFC nhắc tên, đội tuyển Việt Nam cần khóa chặt tại Asian Cup 2027

Al Gahwashi là nhân tố then chốt nhất của đội tuyển Yemen

"Nasser Al Gahwashi từng tạo nên một trong những khoảnh khắc mang tính bước ngoặt trên hành trình của đội tuyển Yemen đến với Asian Cup 2027. Tiền vệ đầy tầm ảnh hưởng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục truyền cảm hứng, đưa đội bóng Tây Á vươn tới những cột mốc cao hơn khi họ trở lại đấu trường châu lục", the-AFC.com, trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á, giới thiệu về cầu thủ đáng chú ý nhất của đội tuyển Yemen.

Nasser Al Gahwashi (áo trắng) cùng đội tuyển Yemen thi đấu tại Gulf Cup trong tháng 9 Ảnh: Reuters

"Là một nhân tố sáng tạo ở hàng tiền vệ với khả năng săn bàn nhạy bén, Al Gahwashi đã khẳng định vị thế là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Yemen, nhờ sự kết hợp giữa kỹ thuật cá nhân điêu luyện và duyên ghi bàn trong những thời điểm quyết định.

Hiện 27 tuổi, Al Gahwashi đã có 38 lần khoác áo đội tuyển, ghi 16 bàn và đang thi đấu cho CLB Kazma SC (ở Kuwait)", the-AFC.com giới thiệu thêm về cầu thủ Al Gahwashi rất quan trọng của đội tuyển Yemen.

Trên đấu trường quốc tế, Al Gahwashi có trận ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm 2019 và dần trở thành trụ cột không thể thiếu của Yemen. Khả năng ghi bàn của anh đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến dịch vòng loại hướng tới giải đấu tại Ả Rập Xê Út diễn ra vào đầu năm 2027.

Al Gahwashi đã ghi đến 5 bàn trong chiến thắng áp đảo của Yemen trước Brunei với tỷ số 9-0 vào tháng 10.2025, và tiếp tục ghi thêm 4 bàn nữa trong thắng lợi 7-1 trước Bhutan vào tháng kế tiếp.

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Tuy nhiên, khoảnh khắc đáng nhớ nhất của anh đến trong trận đấu quyết định tại vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027 của Yemen trước đội tuyển Li Băng vào tháng 6.2026. Khi tỷ số vẫn đang là 0-0, Al Gahwashi đã phá vỡ thế bế tắc bằng một cú sút hiểm hóc đưa bóng lượn vào lưới ở thời điểm hơn một giờ thi đấu, trước khi ghi thêm bàn thắng thứ hai vào phút 90, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà, the-AFC.com tường thuật lại.

Kết quả này giúp Yemen đứng đầu bảng B với 14 điểm, qua đó giành quyền trở lại đấu trường Asian Cup lần đầu tiên kể từ giải đấu tại UAE năm 2019.

Tại giải đấu ở Ả Rập Xê Út vào đầu năm 2027, Yemen nằm cùng bảng E với Hàn Quốc, UAE và đội tuyển Việt Nam, Al Gahwashi sẽ là nhân tố chủ chốt trong hy vọng sẽ giúp đội tuyển nước này tạo nên điều bất ngờ, the-AFC.com cho biết thêm.

Các tiền vệ của đội tuyển Việt Nam như Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Hai Long... cần khóa chặt 'ngòi nổ' Al Gahwashi của đội tuyển Yemen tại Asian Cup 2027 Ảnh: Ngọc Linh

Đội tuyển Việt Nam cần khóa chặt cầu thủ đầy sáng tạo này

Tại Asian Cup 2027, đội tuyển Yemen nằm ở bảng E cùng đội tuyển Việt Nam, Hàn Quốc và UAE. Họ sẽ có trận ra quân gặp Hàn Quốc ngày 10.1.2027, sau đó gặp UAE ngày 15.1.2027, và trận cuối vòng bảng quyết định gặp đội tuyển Việt Nam ngày 20.1.2027. Trước trận gặp Yemen, đội tuyển Việt Nam ra quân gặp UAE ngày 10.1.2027, và gặp Hàn Quốc ngày 15.1.2027.

Trong 6 bảng đấu tại Asian Cup 2027, 2 đội đứng đầu các bảng và 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất vào vòng 16 đội. Đội tuyển Việt Nam và Yemen đều nhắm đến vị trí thứ ba có thành tích tốt nhất đi tiếp, do 2 đối thủ còn lại trong bảng được đánh giá cao hơn là Hàn Quốc và UAE.

Tại Asian Cup 2019, trong lần đầu tiên tham dự, đội tuyển Yemen đã thua đội tuyển Việt Nam với tỷ số 0-2 ở lượt cuối vòng bảng. Kết quả này vừa đủ để giúp đội tuyển Việt Nam giành vé đi tiếp với vị trí thứ 4 trong nhóm các đội hạng ba có thành tích xuất sắc nhất.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Yemen ngày 20.1.2027 tại Jeddah, sẽ là lần tái ngộ đầu tiên kể từ tháng 1.2019. Có một chi tiết thú vị được AFC chỉ ra, Yemen là đội tuyển duy nhất góp mặt tại Asian Cup 2027 mà chưa từng ghi được bàn nào ở đấu trường này tại vòng chung kết. Năm 2019, họ tham dự lần đầu tiên nhưng thua cả 3 trận, để lọt lưới 10 bàn và không ghi được bàn nào.

Để chuẩn bị cho Asian Cup 2027, đội tuyển Yemen sau Gulf Cup diễn ra trong tháng 9 (thua 2, thắng 1) bị loại ở vòng bảng, sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế CFA tại Trung Quốc. Họ sẽ thi đấu 2 trận gặp Bahrain ngày 14.11 và Malaysia ngày 17.11. Trong đó, trận gặp Malaysia là cuộc thử sức để làm quen với đối thủ vốn thường xuyên gặp đội tuyển Việt Nam ở các giải khu vực.

Vì vậy, đội tuyển Việt Nam cũng cần có kế sách để nghiên cứu đối thủ then chốt này. Trong đó, cần khóa chặt cầu thủ quan trọng nhất của Yemen là tiền vệ Al Gahwashi. Tại Gulf Cup, chính Al Gahwashi là người ghi bàn mở tỷ số để giúp đội tuyển Yemen có trận thắng đậm trước Bahrain với tỷ số 5-2. Cầu thủ này tiếp tục cùng các đồng đội tham dự giải giao hữu CFA tại Trung Quốc trong tháng 11 sắp tới.