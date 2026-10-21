Mới: AFC chính thức công bố khung thời gian đấu Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam giờ đẹp miễn chê

Asian Cup 2027 sẽ diễn ra đúng lịch trình

Trang ASEAN FOOTBALL và báo chí Ả Rập Xê Út ngày 21.10 cùng đăng tải thông tin rất quan trọng: AFC đã chính thức công bố ngày giờ và lịch thi đấu Asian Cup 2027, bao gồm các trận vòng bảng, vòng 16 đội và tứ kết, bán kết, cũng như trận chung kết.

Asian Cup 2027 sẽ khai diễn đúng lịch trình tại Ả Rập Xê Út Ảnh: Chụp màn hình the-AFC.com

Theo đó, Asian Cup 2027 sẽ thi đấu trong các khung giờ, theo giờ Việt Nam là 17 giờ 30, 20 giờ 30, 23 giờ 30 và 0 giờ ngày hôm sau. Trong đó, chỉ có 3 trận diễn ra vào lúc 0 giờ, gồm trận khai mạc giữa Ả Rập Xê Út gặp Palestine (0 giờ, ngày 8.1.2027, giờ Việt Nam). Trận bán kết 2 và trận chung kết.

Tại vòng bảng, phần lớn các trận đấu diễn ra trong khung thời gian rất đẹp để người hâm mộ Việt Nam thưởng thức, với 3 trận đấu diễn ra mỗi ngày.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E sẽ ra quân với trận gặp UAE tại Riyadh vào lúc 20 giờ 30 ngày 11.1.2027. Gặp Hàn Quốc cũng tại Riyadh lúc 17 giờ 30 ngày 15.1.2027. Và trận cuối vòng bảng quyết định với Yemen tại Jeddah lúc 20 giờ 30 ngày 20.1.2027.

Hai đại diện của bóng đá Đông Nam Á nằm chung bảng F là Indonesia và Thái Lan cùng Nhật Bản và Qatar cũng thi đấu khung giờ rất đẹp.

Đội tuyển Việt Nam cần gì để không lép vế trước Hàn Quốc và UAE?

Lượt 1 ngày 11.1.2027, Indonesia gặp Nhật Bản lúc 17 giờ 30, Thái Lan gặp Qatar lúc 23 giờ 30. Lượt 2 ngày 16.1.2027, Thái Lan gặp Nhật Bản lúc 17 giờ 30, Indonesia gặp Qatar lúc 23 giờ 30; và lượt cuối vòng bảng ngày 20.1.2027, Qatar gặp Nhật Bản lúc 17 giờ 30, còn Indonesia đại chiến Thái Lan cùng lúc 17 giờ 30.

Trận quyết đấu giữa Indonesia và Thái Lan cũng có thể quyết định cho cơ hội 1 trong 2 đội có khả năng đi tiếp vào vòng 16 đội với vị trí 1 trong 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Đại diện còn lại của Đông Nam Á là Singapore nằm ở bảng D cùng Úc, Tajikistan và Iraq. Singapore ra quân gặp Úc lúc 17 giờ 30 ngày 9.1.2027, gặp Tajikistan lúc 23 giờ 30 ngày 14.1.2027, và trận cuối vòng bảng gặp Iraq lúc 17 giờ 30 ngày 19.1.2027.

Tiền đạo Đình Bắc của đội tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ góp mặt thi đấu trong trận gặp Yemen tại Asian Cup 2027 Ảnh: Ngọc Linh

Vòng 16 đội và tứ kết Asian Cup 2027 thi đấu 2 khung giờ

Nếu các đại diện Đông Nam Á gồm đội tuyển Việt Nam, Thái Lan hoặc Indonesia và Singapore giành quyền vào vòng 16 đội hoặc tứ kết (thi đấu 2 trận mỗi ngày), đều sẽ được thi đấu vào khung giờ buổi tối theo giờ Việt Nam. Cụ thể, các trận sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 và 23 giờ 30.

Tại bán kết, trận bán kết 1 diễn ra lúc 22 giờ ngày 1.2.2027 và trận bán kết 2 diễn ra lúc 0 giờ ngày 3.2.2027. Trận chung kết Asian Cup 2027 cũng diễn ra lúc 0 giờ vào ngày 6.2.2027 (giờ Việt Nam).

Asian Cup 2027 dự kiến diễn ra ở Ả Rập Xê Út từ ngày 7.1 đến 5.2.2027, được tổ chức ở 3 thành phố lớn của nước này gồm Riyadh, Jeddah và Khobar. Với tổng cộng 24 đội tuyển góp mặt, được chia thành 6 bảng đấu, với mỗi bảng 4 đội, trong đó có đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E. Hai đội nhất nhì mỗi bảng, cùng 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất vào vòng 16 đội.