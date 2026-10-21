Messi sẽ đạt cột mốc 1.000 bàn thắng trước Ronaldo?

Ronaldo bỏ lỡ quả phạt đền thứ 37 trong sự nghiệp

Ronaldo đã có thể gia tăng số bàn thắng trong sự nghiệp của mình lên con số 982 bàn hoặc hơn, khi có đến 3 cơ hội lớn để lập công trong trận Al Nassr gặp Neom SC tại vòng 10 Saudi Pro League ngày 21.10.

Ronaldo đang bị đánh giá không còn là một cầu thủ ở đẳng cấp hàng đầu nữa Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, danh thủ 41 tuổi này sút hỏng quả phạt đền ở cuối hiệp 1. Đó là quả phạt đền sút hỏng thứ 37 trong sự nghiệp của Ronaldo, nhiều nhất trong lịch sử. Ngoài ra là 2 cơ hội khác trước khung thành trống, nhưng Ronaldo vẫn không thể đưa bóng vào lưới đối phương.

Chung cuộc, Al Nassr chỉ thắng Neom SC với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Joao Felix ghi phút 61. Trận thắng này vẫn không đủ giúp Al Nassr vươn lên ngôi đầu với 22 điểm, thua đội đầu bảng Al Qadsiah 3 điểm, nhưng vẫn còn 1 trận chưa đấu vì bị hoãn. Tuy nhiên, nếu Al Nassr vẫn trông đợi vào Ronaldo ở các trận cầu đinh trước những đội tốp đầu để tranh ngôi đầu bảng, xem ra cực kỳ khó.

Thống kê cho thấy, Ronaldo hiện mới ghi 4 bàn tại Saudi Pro League mùa này sau 9 trận, nhưng trước các đội tốp 5 danh thủ này hoàn toàn tịt ngòi và luôn thi đấu mờ nhạt.

Vì vậy, con số bàn thắng của Ronaldo hiện vẫn đứng ở 981 bàn, còn 19 bàn nữa để hoàn tất cột mốc 1.000.

Con số bàn còn lại này của Ronaldo rất ít so với của Messi, người hiện ghi 936 bàn và còn cần ghi 64 bàn nữa để đạt mốc. Khoảng cách bàn thắng giữa Ronaldo và Messi hiện cũng chênh lệch khá lớn, với đến 45 bàn. Messi 39 tuổi, có số trận thi đấu ít hơn rất nhiều so với Ronaldo, 41 tuổi, khoảng 155 trận.

Ronaldo được đánh giá có ưu thế rất lớn để hoàn tất kỷ lục ghi 1.000 bàn của mình ngay trong mùa giải 2026 - 2027. Trong khi với Messi, nhiều dự báo kỷ lục này có thể đạt được phải đến năm 2028, khi anh thi đấu trọn vẹn hợp đồng hiện nay cùng CLB Inter Miami.

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Liệu Messi có bắt kịp Ronaldo?

Messi đã ghi đến 15 bàn và có 8 kiến tạo chỉ trong 14 trận gần đây Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, phong độ của 2 danh thủ này hiện nay lại trái ngược rất lớn, đưa đến khả năng Messi, người liên tiếp ghi bàn và kiến tạo, có thể tung cú nước rút mạnh mẽ để rút ngắn thêm nữa khoảng cách bàn thắng với Ronaldo.

Messi đã ghi đến 15 bàn và có 8 kiến tạo chỉ trong 14 trận gần đây cho Inter Miami và trận chia tay đội tuyển Argentina.

Ở mùa giải 2026, sau tổng cộng 44 trận cho đến nay, Messi cũng ghi đến 40 bàn và có 20 kiến tạo. Những con số bàn thắng và kiến tạo liên tiếp này từ kình địch lâu năm của mình, rõ ràng đang khiến Ronaldo đã bắt đầu chột dạ trước khả năng có thể bị đối phương bắt kịp số bàn thắng và qua mặt.

Messi hiện cùng Inter Miami chuẩn bị cho trận tiếp theo tại MLS (Mỹ) với trận gặp đối thủ dưới cơ New York Red Bulls lúc 4 giờ 30 ngày 25.10. Đây là trận đấu được dự báo Messi sẽ nối dài mạch trận ghi bàn và kiến tạo của mình, để tiếp tục thu hẹp cách biệt bàn thắng với Ronaldo.

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) xử phạt cực nhẹ Ronaldo "chỉ làm khổ nhau" Nhà báo Henry Winter của talkSPORT (Anh) bình luận về án phạt mới đây của FPF với Ronaldo bị đình chỉ 30 ngày và phạt tiền 255 euro (khoảng 7,4 triệu đồng), "chỉ là níu kéo để vẫn tiếp tục làm khổ nhau". "Đáng buồn thay, trái ngược hoàn toàn với Messi, di sản của Ronaldo đang bị tổn hại bởi một cái kết kéo dài đầy gượng ép và không cần thiết cho sự nghiệp thi đấu quốc tế của anh - một kết cục vốn dĩ đã được báo trước", Henry Winter viết. Nhà báo kỳ cựu này nhấn mạnh: "Ronaldo xứng đáng được trân trọng như một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Anh sở hữu 5 Quả bóng vàng, 5 chức vô địch Champions League, 7 danh hiệu vô địch quốc gia tại 3 quốc gia khác nhau, kỷ lục 146 bàn thắng sau 234 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, cùng một chức vô địch châu Âu (EURO). Thế nhưng, thời gian chẳng chờ đợi ai, ngay cả với một người luôn chăm chút bản thân kỹ lưỡng như Ronaldo. Anh ấy đã 41 tuổi rồi". "Tất nhiên, việc đội tuyển Bồ Đào Nha tiếp tục giữ Ronaldo lại sẽ là lợi thế cho các quốc gia khác - chẳng hạn như đội tuyển Anh. Đội hình của HLV Jorge Jesus hoàn toàn có tiềm năng vô địch EURO 2028 mà không cần đến Ronaldo. Một tập thể gồm những cái tên như Ruben Dias, Nuno Mendes, Vitinha và Bruno Fernandes sẽ vận hành linh hoạt hơn khi không có anh. Những màn trình diễn gần đây đã chứng minh điều đó; phong độ của Goncalo Ramos ở vị trí trung phong cũng là minh chứng rõ ràng. Ba bàn thắng trong ba trận gần nhất của Bồ Đào Nha - tất cả đều là những chiến thắng khi không có Ronaldo - càng khẳng định thực tế này", cũng theo Henry Winter. "Vậy mà, FPF dường như vẫn loay hoay, chưa thể bước tiếp sau kỷ nguyên Ronaldo. "Án phạt" mà FPF đưa ra cho hành động tự ý rời đội của Ronaldo chẳng có chút ý nghĩa thực tế nào. Lệnh cấm thi đấu 30 ngày được tính ngược từ ngày 1.10, đồng nghĩa với việc anh ấy chẳng bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào. Chưa kể đến việc phạt một tỉ phú số tiền vỏn vẹn 255 euro. Sự khoan dung của FPF có lẽ xuất phát từ việc Ronaldo đã tỏ ra hối lỗi vì hành động rời đội trước đó. Có lẽ nó đến từ sự tôn trọng và ngưỡng mộ lâu dài dành cho những đóng góp của anh cho đất nước. Cũng có thể, một phần lý do nằm ở khía cạnh thương mại, bởi Ronaldo vẫn là cái tên thu hút mạnh mẽ các nhà tài trợ. Tuy nhiên, quyết định về việc liệu Ronaldo có nên tiếp tục gắn bó với đội tuyển quốc gia hay không cần phải được đưa ra dựa thuần túy trên các yếu tố chuyên môn. Và sự thật là, anh ấy không còn là một cầu thủ ở đẳng cấp hàng đầu nữa", Henry Winter kết luận.



