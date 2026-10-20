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    UEFA gây sức ép lớn cho Chủ tịch FIFA: Liên quan đến Tổng thống Mỹ và World Cup

    Thu Bồn
    Thu Bồn
    Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) đã thúc ép Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) trong vòng 2 tuần phải giải trình rõ ràng và công khai các tài liệu liên quan, đặc biệt là việc thúc đẩy rồi hủy bỏ kế hoạch bán cổ phần World Cup.

    UEFA gửi đến FIFA 8 trang câu hỏi

    Ngày 19.10, trang ESPN đưa tin UEFA đã gửi một bức thư dài 8 trang bao gồm 42 câu hỏi tới FIFA và yêu cầu phản hồi trước ngày 2.11.

    Bức thư do Tổng thư ký UEFA Theodore Theodoridis gửi tới người đồng cấp của FIFA Mattias Grafstrom có chứa các câu hỏi liên quan đến: kế hoạch bán một phần cổ phần World Cup do Chủ tịch Infantino thúc đẩy nhưng đã bị hủy bỏ; nội dung cuộc trao đổi giữa Tổng thống Trump với ông Infantino trong cuộc điện thoại và quy trình lật ngược quyết định phạt thẻ đỏ đối với tiền đạo Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ tại World Cup 2026; quyết định thành lập "Giải thưởng Hòa bình FIFA" để trao cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

    Vào tháng 7 vừa qua, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã thông báo kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE) - công ty chuyên đảm nhận các quyền thương mại của các giải đấu FIFA (bao gồm World Cup) để bán một phần cổ phần cho các nhà đầu tư tư nhân. Theo nhiều nguồn tin, FFE có quy mô khoảng 4,2 tỉ USD. Trong đó, nhóm nhà đầu tư do Joshua Kushner - em trai của Jared Kushner (con rể Tổng thống Trump) dẫn đầu, dự kiến sẽ nắm giữ hơn 20% cổ phần FFE.

    UEFA gây sức ép lớn cho Chủ tịch FIFA:Liên quan đến Tổng thống Mỹ và World Cup - Ảnh 1.

    Chủ tịch FIFA Infantino (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lễ trao giải World Cup 2026

    ẢNH: REUTERS

    Tuy nhiên, trước sự phản đối gay gắt từ giới bóng đá châu Âu, Chủ tịch Infantino đã phải rút lại kế hoạch này. Theo đó, UEFA từng đe dọa sẽ tẩy chay tất cả các giải đấu của FIFA. Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu sau đó đã rút lại lời đe dọa này, khi nhận được sự đảm bảo từ FIFA rằng kế hoạch FFE sẽ không lặp lại. Dù vậy, UEFA được cho là vẫn tiếp tục phản đối sự lãnh đạo hiện tại của Infantino cũng như những nỗ lực tái ứng cử của ông vào tháng 3.2027.

    Được biết, Chủ tịch Infantino cũng đã lên tiếng xin lỗi về kế hoạch bán quyền thương mại World Cup tại phiên họp Hội đồng FIFA diễn ra ở Zurich (Thụy Sĩ) vào ngày 15.10. Tuy nhiên, lời giải thích của ông Infantino chưa làm thỏa mãn giới bóng đá châu Âu. Do đó, đại diện các quốc gia thành viên UEFA tỏ ra rất thất vọng và quyết định gia tăng áp lực lên FIFA bằng cách yêu cầu công khai tài liệu và giải trình làm rõ.

    ESPN dẫn một phần nội dung bức thư do Tổng thư ký UEFA: "Những lời giải thích đưa ra vẫn chưa giải quyết thỏa đáng một số câu hỏi cốt lõi mà các thành viên Hội đồng FIFA đặt ra. Những câu hỏi khác vẫn chưa có câu trả lời, và các thông tin cũng như tài liệu được yêu cầu vẫn chưa được cung cấp. Việc rút lại dự án FFE, thừa nhận sai sót vẫn chưa giải thích được các quyết định liên quan đã được đưa ra như thế nào, hoặc tại sao Hội đồng FIFA lại không được tham gia ở giai đoạn thích hợp".

    UEFA không nêu rõ cụ thể sẽ làm gì nếu FIFA không tuân thủ thời hạn trên. Tuy nhiên, truyền thông quốc tế nhận định UEFA hy vọng động thái này sẽ tạo áp lực lên vị Chủ tịch FIFA đương nhiệm, trước ngày họ chốt ứng viên cạnh tranh với ông Infantino trong cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA vào năm 2027.

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