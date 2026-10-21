Báo Hàn Quốc tiết lộ gì về Asian Cup 2027 sau cuộc họp khẩn của AFC?

Asian Cup tại Ả Rập Xê Út vẫn diễn ra bất chấp những lo ngại về an ninh

The Chosun Ilbo dẫn nguồn tin từ Tencent (Trung Quốc) cho biết, các cuộc thảo luận về địa điểm thay thế đã được đưa ra trong cuộc họp với sự tham dự của đại diện các liên đoàn bóng đá quốc gia và các quan chức AFC. Tuy nhiên, Ban Chấp hành AFC kết luận rằng, việc chuẩn bị một địa điểm thay thế là bất khả thi do quỹ thời gian quá hạn hẹp.

Asian Cup 2027 sẽ khai diễn đúng lịch trình tại Ả Rập Xê Út, AFC khẳng định không thay đổi nước chủ nhà Ảnh: Chụp màn hình the-afc.com

AFC vì vậy đã xác nhận Ả Rập Xê Út vẫn là nước đăng cai Asian Cup 2027 sau cuộc họp đặc biệt của Ban Chấp hành AFC diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản ngày 20.10, The Chosun Ilbo nhấn mạnh.

Cũng theo The Chosun Ilbo, cùng ngày tại Ả Rập Xê Út, kênh truyền hình Al Ekhbariya công bố khung thời gian đấu Asian Cup 2027 và đã được AFC thông qua. Trong đó, khẳng định khai mạc giải đấu diễn ra đúng lịch trình vào ngày 7.1.2027. Với trận mở màn ở bảng A giữa đội chủ nhà Ả Rập Xê Út gặp Palestine trên sân King Fahd Sports City ở Riyadh vào lúc 20 giờ, giờ địa phương (0 giờ ngày 8.1.2027, giờ Việt Nam). Trận chung kết cũng sẽ được tổ chức tại cùng địa điểm này và cùng giờ vào ngày 5.2.2027.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E tại Asian Cup 2027, gặp UAE tại Riyadh vào lúc 20 giờ 30 ngày 11.1.2027. Gặp Hàn Quốc cũng tại Riyadh lúc 17 giờ 30 ngày 15.1.2027. Và trận cuối vòng bảng gặp Yemen tại Jeddah lúc 20 giờ 30 ngày 20.1.2027. Tất cả đều giờ Việt Nam, rất thuận tiện cho người hâm mộ theo dõi và ủng hộ thầy trò Kim Sang-sik.

Asian Cup 2027 trở nên bất ổn thời gian gần đây, sau khi khu vực Trung Đông xảy ra xung đột nghiêm trọng làm dấy lên lo ngại giải đấu sẽ bị hoãn lại một năm. Đặc biệt sự cố vào ngày 11.10 vừa qua, khi sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh đã bị tấn công bởi lực lượng Houthi tại Yemen phóng tên lửa, gây ra hơn 400 thương vong, The Chosun Ilbo cho biết thêm.

Mặc dù vậy, cho đến thời điểm ngày 21.10, cả Ả Rập Xê Út và AFC đều bày tỏ sự tự tin vào việc tổ chức Asian Cup 2027 đúng như kế hoạch đã định.

Đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại thi đấu trong tháng 11 để chuẩn bị cho Asian Cup 2027, với 2 trận giao hữu gặp Kyrgyzstan và đội Đài Loan Ảnh: Ngọc Linh

Điều này càng trở nên khả quan hơn, sau khi vòng đấu thứ 10 của Saudi Pro League (giải VĐQG Ả Rập Xê Út) vừa thi đấu vào đầu tuần này (từ ngày 19 đến 21.10), với tất cả các trận đấu đều diễn ra hoàn toàn bình thường và an toàn cho đông đảo khán giả. Qua đó, cho thấy Ả Rập Xê Út có đủ điều kiện để kiểm soát tình hình và sự an toàn cho các sự kiện do nước này tổ chức.

Khả năng hoãn Asian Cup 2027 vẫn chưa hoàn toàn bị loại trừ

Dù vậy, khả năng hoãn giải đấu vẫn chưa hoàn toàn bị loại trừ, The Chosun Ilbo xác nhận. Ủy ban điều hành đặc biệt của AFC dự kiến sẽ đưa ra quyết định về việc giữ nguyên lịch trình hay hoãn sự kiện này trong cuộc họp của Ban Chấp hành AFC ở Bangkok, Thái Lan vào tháng 11 tới đây.

Thời điểm này cũng diễn ra sự kiện lễ trao giải AFC Awards ở Bangkok vào ngày 19.11 do Thái Lan đăng cai, trước khi Ban Chấp hành AFC họp đánh giá tình hình của Asian Cup 2027.

Trước đó, Ban Tổ chức Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út nhấn mạnh: "Chúng tôi vẫn đang tiếp tục công tác chuẩn bị để tổ chức giải đấu một cách thành công. Các sân vận động, cơ sở vật chất phụ trợ cùng các dịch vụ đều đã sẵn sàng. Chúng tôi sẽ mang đến trải nghiệm hoàn hảo cho tất cả các quốc gia tham dự".

Trả lời phỏng vấn đài France 24 (Pháp), Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa tiếp tục cho biết: "Chúng tôi sẽ chờ đến cuối tháng 11. Công tác chuẩn bị cho giải đấu vẫn đang diễn ra đúng tiến độ", cũng theo The Chosun Ilbo.