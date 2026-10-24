U.23 Việt Nam sẽ chơi tấn công sòng phẳng và biến hóa nhờ dàn Việt kiều đẳng cấp

U.23 Việt Nam mạnh hơn nhờ Việt kiều

Dù đội tuyển Việt Nam đón nhiều Việt kiều trong một thập kỷ qua, với nhiều gương mặt đã để lại dấu ấn như Văn Lâm, Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Giang Patrik... nhưng lâu nay U.23 Việt Nam vẫn là "đất lạ" với những tài năng lớn lên ở nước ngoài.

Thế hệ U.23 Việt Nam từng vô địch Đông Nam Á và đoạt hạng ba châu Á chỉ có một Việt kiều duy nhất (Lê Viktor). Đây vẫn là... số nhiều, khi đặt cạnh thế hệ trước hầu như không có Việt kiều nào được gọi tên.

Tuy nhiên, chuyện khan hiếm cầu thủ Việt kiều đã là quá khứ. Làn sóng Việt kiều về nước thi đấu ngày càng trẻ trung và đẳng cấp hơn, kéo theo nhiều lựa chọn tiềm năng để HLV Kim Sang-sik nhào nặn U.23 Việt Nam.

Williams Minh Hoàng trong màu áo tuyển ẢNH: NGỌC LINH

Trong đó, nổi trội nhất của thế hệ kế cận phải kể đến Williams Minh Hoàng (sinh năm 2007) và Đăng Khoa (2006). Cả hai được ông Kim tạo điều kiện "nhảy cóc" khỏi U.23 để lên thẳng đội tuyển nhờ khẳng định tài năng tại CLB Công an TP.HCM (bộ đôi Việt kiều trẻ ghi tổng cộng 9 bàn ở V-League mùa trước). Trong màu áo đội tuyển, Minh Hoàng để lại ấn tượng khi đá chính 3 trong số 4 trận, ghi 1 bàn. Chân sút mang dòng máu Anh - Việt còn chưa đầy 20 tuổi, nhưng đã chơi tốt trong môi trường đầy áp lực. Anh thể hiện khả năng làm tường, chạy chỗ tìm khoảng trống, xử lý một chạm hiện đại, gọn gàng.

Đăng Khoa dù chưa hòa nhập tốt bằng (chỉ đá chính 1 trận), nhưng tài năng từng chơi ở Úc cũng cho thấy sự khéo léo, lối chơi đầy "lửa" khi chạy khắp mặt sân để pressing và phát triển bóng.

Với kinh nghiệm tích lũy từ đội tuyển Việt Nam và CLB Công an TP.HCM, cả hai ngày càng "chín" về năng lực lẫn tâm lý thi đấu. Khi U.23 Việt Nam hội quân cho SEA Games vào năm sau, Minh Hoàng và Đăng Khoa cũng sẽ hoàn thành mùa giải V-League thứ hai. Cộng với cơ hội lên đội tuyển rộng mở ở đợt tập trung sắp tới chuẩn bị cho Asian Cup, bộ đôi Việt kiều xứng đáng là hạt nhân để HLV Kim Sang-sik xây dựng lối đá tấn công tốc độ, biến hóa.

Cũ và mới

Trở về V-League sớm hơn và có lý lịch ấn tượng hơn Minh Hoàng lẫn Đăng Khoa, Trần Thành Trung từng được kỳ vọng nhiều. Tài năng sinh năm 2005 đã khoác áo U.19 và U.21 Bulgaria, cùng gần 70 trận ra sân tại giải vô địch Bulgaria trong màu áo CSKA Sofia.

Khoác áo Ninh Bình mùa trước, Thành Trung có khoảng thời gian khó khăn, khi hòa nhập chậm với môi trường thi đấu và thời tiết Việt Nam. Anh có 2 lần lên U.23 Việt Nam rồi lại... ra về. Lần đầu vì chuyên môn, còn lần sau do chấn thương.

Thành Trung tiến bộ trong màu áo Ninh Bình ẢNH: MINH TÚ

Song, HLV Kim Sang-sik luôn trân trọng tài năng của Thành Trung. "Cậu ấy có năng lực, đủ sức khoác áo các cấp độ đội tuyển", ông Kim nói. Mùa này, "ngọc quý" từng rực sáng tại Bulgaria đã lấy lại đẳng cấp vốn có, khi ra sân thường xuyên cho Ninh Bình và góp 2 kiến tạo.

Khi Thành Trung vào guồng, một suất khoác áo U.23 Việt Nam nằm trong tầm tay cầu thủ 21 tuổi. Anh cũng đá tiền vệ trung tâm, vị trí vốn dĩ U.23 Việt Nam đang thiếu người tài. Với Thành Trung, Văn Thuận, Công Phương, Minh Hoàng, Đăng Khoa, Lê Phát... đội bóng trẻ của ông Kim sở hữu hàng công rực lửa, đủ để trông đợi vào bước tiến ngoạn mục hơn.

Nếu Thành Trung là gương mặt cũ, Abdel-Amine Trần Đức Vinh lại là nhân tố "mới toanh". Sinh năm 2005, cầu thủ này gây ấn tượng nhờ kỹ thuật cá nhân, khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp và sự tự tin khi đối đầu những đối thủ giàu kinh nghiệm.

Dù trước khi trở về Việt Nam, Đức Vinh chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu bóng đá chuyên nghiệp 11 người, nhưng dưới bàn tay nhào nặn của HLV Văn Sỹ Sơn, Đức Vinh đang tiến bộ vượt bậc. Nhãn quan của Đức Vinh góp công lớn giúp SLNA tự tin kiểm soát thế trận và luân chuyển bóng tốc độ, đủ sức chơi sòng phẳng với mọi đối thủ.

Mùa này, Đức Vinh cùng SLNA đang tạm dẫn đầu V-League với 11 điểm sau 5 trận. Trong trận thắng HAGL ở vòng 5 vào ngày 23.10, Đức Vinh ghi bàn ấn định tỷ số 2-0.

Khi có quốc tịch Việt Nam, Việt kiều 21 tuổi có thể được HLV Kim Sang-sik lưu tâm, bên cạnh Trần Lenn Minh Quang (CLB Công an TP.HCM), hậu vệ phải sinh năm 2007 cũng chơi tốt từ đầu giải.

U.23 Việt Nam sẽ có dàn Việt kiều đông nhất từ trước đến nay, đủ để viết tiếp giấc mộng châu Á.