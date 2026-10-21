'Thay máu' mạnh mẽ đội tuyển Việt Nam cho Asian Cup, món ‘cocktail’ đậm vị của thầy Kim

Đội tuyển Việt Nam cần chuyển mình

Sau 2 năm liên tục vật lộn đá giải đấu chính thức (ASEAN Cup 2024, 2026, vòng loại Asian Cup 2027, FIFA ASEAN Cup 2026), đội tuyển Việt Nam lần đầu có quãng nghỉ đúng nghĩa với 3 tháng, 4 trận giao hữu.

Tuy nhiên, đây là "khoảng lặng" trước cơn giông, khi Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030 đến dồn dập vào năm sau, kéo theo sức ép rất lớn, bởi độ khó của đấu trường châu Á luôn lớn hơn nhiều so với Đông Nam Á.

Đội tuyển Việt Nam cần chuyển giao từ bây giờ ẢNH: NGỌC LINH

HLV Kim Sang-sik đã làm tốt ở Đông Nam Á (vô địch ASEAN Cup 2024 và 2026), nhưng bước đến châu Á, nhà cầm quân Hàn Quốc cần cuộc cách mạng lực lượng. Trong tay ông Kim là dàn cầu thủ có độ tuổi trung bình cao nhất trong 5 năm qua (các trụ cột và ngoại binh nhập tịch đều chạm hoặc vượt ngưỡng 30), tạo nên cuộc chơi nơi cầu thủ trẻ hầu như không có chỗ đứng.

Trong bối cảnh những nền bóng đá mạnh mở cửa nhập tịch để đổi lấy những nhân tố trẻ trung mang "nguồn gene" khỏe mạnh và bền bỉ hơn mặt bằng châu Á, đội tuyển Việt Nam không thể chỉ cày ải bằng kinh nghiệm thuần túy. Sự dạn dày và bản lĩnh tích lũy qua nhiều năm dự sân chơi lớn có thể giúp Quang Hải, Hoàng Đức khẳng định ở Đông Nam Á, nhưng bước ra châu Á, nơi hầu hết các chướng ngại của đội tuyển Việt Nam như Hàn Quốc, UAE đã va chạm ở đẳng cấp cao từ lâu, việc duy trì bộ khung đã bão hòa về động lực và khó tiến xa hơn về năng lực, hoàn toàn có thể trở thành lực cản.

HLV Kim Sang-sik cần món "cocktail" pha trộn hoàn hảo giữa kinh nghiệm của dàn cựu binh còn sót lại (hiển nhiên những người ưu tú, chuyên nghiệp nhất mới còn đủ năng lực khoác áo tuyển đến lúc này), cùng sức trẻ của thế hệ mới.

Vượt qua sự dè dặt

Người trẻ đang ở đâu trong cuộc cải tổ của HLV Kim Sang-sik? Hãy nhìn chi tiết: chỉ 1 cầu thủ U.23 được HLV Kim Sang-sik sử dụng thường xuyên tại ASEAN Cup 2026 (Đình Bắc). Đến FIFA ASEAN Cup 2026, con số nâng lên... 2 (Đình Bắc và Williams Minh Hoàng).

Cần thêm những nhân tố như Williams Minh Hoàng hay Đình Bắc ẢNH: NGỌC LINH

Cách đây 2 năm, ông Kim từng dè dặt với người trẻ, nhưng vẫn có 2 nhân tố U.23 đủ sức đá chính tại ASEAN Cup 2024, đó là tiền đạo Vĩ Hào và hậu vệ Văn Khang. Thời điểm ấy, HLV người Hàn Quốc chưa dẫn dắt U.23, cũng cần 1 danh hiệu lớn để giữ chắc chiếc ghế. Vậy mà, số cầu thủ trẻ được tin dùng vẫn bằng, hoặc hơn bây giờ.

"Tôi luôn đánh giá cao năng lực của lứa U.23. Một số người đủ sức khoác áo đội tuyển. Vấn đề là lựa chọn thời điểm", HLV Kim Sang-sik trả lời Báo Thanh Niên khi U.23 Việt Nam vừa hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu mà ngay nhiều thế hệ đàn anh chưa từng chạm tới: vô địch U.23 Đông Nam Á, SEA Games 33, đoạt HCĐ U.23 châu Á.

Lứa U.23 Việt Nam đã chứng tỏ năng lực. Còn "thời điểm" mà HLV Kim Sang-sik chờ đợi, có lẽ nên là lúc này. Nhiều trụ cột đội tuyển đã suy kiệt sau nhiều tháng cày ải, dẫn tới chấn thương (Hoàng Hên, Xuân Son), hay sa sút phong độ. Việc dùng đi dùng lại một bộ khung mang tới sự ổn định và nhuần nhuyễn, nhưng mặt trái là thể lực hao mòn. Đội tuyển Việt Nam không thể bước tới Asian Cup với đôi chân mỏi mệt, cùng tâm thế không còn gì để chứng minh.

Hai Long (áo đỏ) là nhân tố còn giàu khao khát thể hiện ẢNH: NGỌC LINH

Sau trận CLB Công an Hà Nội thua Kashima Antlers tại AFC Champions League Elite, HLV Alexandre Polking từng gọi Đình Bắc là "mãnh thú". Chân sút mang áo số 9 cày ải ở đội tuyển, về CLB tiếp tục đá với cường độ cao và vẫn trụ được. Đó là đặc quyền không chỉ riêng cho Bắc, mà còn cho người trẻ. Những nhân tố U.23 có khả năng phục hồi tốt hơn, giàu khát khao hơn, có cá tính và dám đột phá. Đó là những tố chất đội tuyển Việt Nam rất cần.

Khi buông áp lực thành tích khỏi đôi vai, HLV Kim Sang-sik sẽ thấy V-League còn nhiều ngọc trẻ, như những cái tên ông từng gọi, như những người ông chưa từng gọi: Quang Vinh đã ghi 3 bàn cho SLNA mùa này, Việt kiều Pháp Aymeric Faurand-Tournaire đang tiến bộ ở CLB Hà Nội, hay "hiện tượng" Abdel Amine Trần Đức Vinh cũng đang chơi tốt ở SLNA.

Đội tuyển Việt Nam đã đến lúc phải "thay máu", không ồ ạt, mà theo cách có chọn lọc kỹ càng, bao dung trao cơ hội và đan xen hợp lý với lứa đàn anh. Chỉ khi nhẫn nại gieo niềm tin, HLV Kim mới có ngày "hái quả" để chờ đợi.