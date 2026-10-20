Đua sinh tồn V-League cực nóng: Công Phượng và CLB TP.Đồng Nai khó thoát vé rớt hạng?

Cuộc đua 'nóng' nhất V-League

Một thập kỷ qua, đua vô địch không còn là cuộc chơi hấp dẫn nhất V-League, khi các đội như Hà Nội, Công an Hà Nội (CAHN) hay Nam Định có "thói quen" vô địch sớm 2, 3 vòng.

Tuy nhiên, V-League vẫn rất hấp dẫn ở một cuộc đua khác, nằm ở thái cực ngược lại: đua trụ hạng. Dù giải đấu có 1 hay 1,5 suất xuống hạng (1 suất xuống thẳng và 1 suất play-off), cuộc đua sinh tồn vẫn khó lường tới vòng cuối. Những năm gần đây, V-League không còn đội bóng nào "cam chịu" số phận xuống hạng, mà luôn vùng vẫy, chiến đấu đến cùng.

CLB TP.Đồng Nai (áo xanh) hòa Bắc Ninh để có điểm số đầu tiên tại V-League ẢNH: VPF

Mùa trước, Becamex TP.HCM, PVF-CAND (nay là CAND) và Đà Nẵng đã tạo nên cuộc chiến vô tiền khoáng hậu. Thứ hạng các đội xếp cuối liên tục bị đảo lộn, để sau cùng, cả 3 đội đều khép mùa với 24 điểm, chỉ có thể phân định thứ hạng bằng hệ số đối đầu. Becamex TP.HCM đứng ngoài cuộc đua trụ hạng từ đầu, cuối cùng lại xuống hạng. CLB Đà Nẵng chìm ở cuối bảng hơn nửa mùa giải, lại trụ hạng ngoạn mục phút chót.

Mùa này, đua trụ hạng còn "khó thở" hơn. Bên cạnh số suất xuống hạng tăng từ 1,5 lên 2 (2 suất xuống hạng trực tiếp), số đội bóng đua sinh tồn cũng nhiều hơn. Các ứng viên xuống hạng gồm 2 tân binh Bắc Ninh, Đồng Nai, cùng các cựu binh Đà Nẵng, HAGL. Thậm chí, những đội bóng lâu năm như Hải Phòng, Thanh Hóa cũng chủ yếu đặt mục tiêu về đích an toàn mùa này.

Sau 4 vòng, CLB TP.Đồng Nai đang trở thành ứng viên sáng giá nhất. Mùa trước, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng vô địch hạng nhất dễ dàng nhờ dàn cầu thủ vượt trội mặt bằng chung. Với Tấn Sinh, Hữu Tuấn, Xuân Trường, Công Phượng... Đồng Nai hiển nhiên lì lợm và bản lĩnh hơn sân chơi hạng nhất vốn dĩ phần đông sử dụng cầu thủ trẻ.

Nhưng, bước lên sàn đấu V-League khắc nghiệt, sự dạn dày từ chỗ là điểm mạnh, giờ thành điểm yếu của đại diện Đông Nam bộ. Gặp những đối thủ kinh nghiệm và lọc lõi hơn, học trò HLV Việt Thắng lại thiếu sức bật cạnh tranh. Đồng Nai chưa có lối đá đủ nhuyễn, cũng không có ngôi sao đủ tầm gánh đội.

CLB Đồng Nai (thứ hai từ phải sang) thiếu sự lì lợm và tinh quái ẢNH: VPF

Tất nhiên, những thất bại 0-2 trước Thể Công Viettel hay 0-3 trước CAHN có thể thông cảm. Song, khi Đồng Nai thua 0-1 trước Hà Tĩnh bởi sai sót cá nhân trong trận "thủy chiến", rồi chia điểm nhạt nhẽo với Bắc Ninh trong trận hòa 0-0 (chỉ còn Đồng Nai chưa biết thắng và chưa ghi bàn mùa này), có lẽ chẳng sớm khi nói Đồng Nai chưa sẵn sàng cho V-League.

Nếu không vực dậy tinh thần và siết chặt kỷ luật, CLB TP.Đồng Nai khó thoát cảnh xuống hạng.

'Báo động đỏ' cho CLB Đà Nẵng và HAGL

2 mùa liên tục, CLB Đà Nẵng thoát hiểm ngoạn mục trong cuộc đua trụ hạng. Học trò HLV Lê Đức Tuấn có thói quen chơi kém trong khoảng 2/3 thời gian đầu, rồi sẽ bứt phá trong 8 đến 10 trận cuối để trụ hạng.

Điểm số Đà Nẵng kiếm được cuối giải luôn gấp 2, 3 lần đầu giải. Nghịch lý "nước đến chân mới nhảy" không nói lên rằng đội Đà Nẵng bản lĩnh. Mà ngược lại, quá trình chuẩn bị của đội bóng sông Hàn có vấn đề.

Đến nay, CLB Đà Nẵng mới thắng được Nam Định ở vòng 2, nhờ đá nhiều hơn 2 người. Ở các trận còn lại, Đà Nẵng thua Thanh Hóa (2-3), HAGL (0-3) và Hải Phòng (1-5). 8 bàn thua trong 2 trận gần nhất, trong đó có thất bại xấu hổ 1-5 trước Hải Phòng tại Chi Lăng rõ ràng không cho thấy diện mạo của đội bóng có khao khát cạnh tranh ở V-League.

CLB Đà Nẵng (áo cam) quá bạc nhược ẢNH: VPF

Hàng thủ lỏng lẻo nhất sau 4 vòng (11 bàn thua), lối chơi thiếu tính tổ chức, thiếu kỷ luật cùng tâm lý dường như ỷ lại sau 2 mùa "đào thoát" thành công... có nguy cơ khiến CLB Đà Nẵng lún sâu. Vị trí thứ 13 chưa phải giới hạn cuối, nếu Quế Ngọc Hải cùng đồng đội không tỉnh dậy để trở lại đường đua tích điểm.

Cũng sở hữu đội quân non trẻ, HAGL đứng hạng 12 với 3 điểm. Đội bóng của HLV Lê Quang Trãi chỉ thắng được Đà Nẵng, còn lại để thua Ninh Bình, Nam Định và Hải Phòng. Cũng giống đội cùng cảnh ngộ Đà Nẵng, HAGL phòng ngự yếu, thường xuyên mắc sai lầm trước áp lực. Dù có kinh nghiệm trụ hạng, nhưng trong mùa giải có tới 2 suất xuống, đội chủ sân Pleiku không được chủ quan.

Bắc Ninh, Thanh Hóa khởi đầu khá ổn mùa này nhờ tinh thần rực lửa và lối chơi hợp lý, tuy nhiên với đội hình mỏng, hai đại diện miền Bắc khó duy trì phong độ. Cuộc đua trụ hạng dự kiến có 5 đến 6 đội tham gia, hứa hẹn gay cấn đến khi hồi còi hạ màn vòng cuối vang lên.