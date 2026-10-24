VFF được AFF tín nhiệm giao đăng cai giải U.23 Đông Nam Á 2027, U.23 Việt Nam lần đầu đá sân nhà

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai giải đấu này, đánh dấu sự ghi nhận và đánh giá cao của AFF đối với Việt Nam trong công tác tổ chức các giải đấu quan trọng của khu vực. Đây cũng là đấu trường mà U.23 Việt Nam đã xuất sắc giành chức vô địch 3 lần liên tiếp trên sân khách.



U.23 Việt Nam giành chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Ngày 23.10 tại Tokyo (Nhật Bản), Ban Thi đấu AFF đã tổ chức cuộc họp lần thứ 16 dưới sự chủ trì của ông Trần Quốc Tuấn – Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), trên cương vị Trưởng ban Thi đấu AFF. Cuộc họp có sự tham dự của Chủ tịch AFF Khiev Sameth.

Trong chương trình nghị sự, các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm liên quan đến công tác tổ chức, điều chỉnh lịch thi đấu các giải hiện hành, đồng thời xem xét kế hoạch và định hướng tổ chức các giải đấu của AFF trong những năm tới.

Đáng chú ý, cuộc họp đã quyết định giao cho Việt Nam và VFF quyền đăng cai tổ chức giải U.23 Đông Nam Á 2027. Đây là lần đầu tiên Việt Nam trở thành chủ nhà giải U.23 Đông Nam Á kể từ khi AFF tổ chức sân chơi này.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Trưởng ban Thi đấu AFF trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải U.23 Đông Nam Á 2025 cho Đình Bắc. Chủ tịch AFF (thứ hai từ trái sang) Khiev Sameth cùng các quan chức khác chứng kiến giây phút đăng quang của các cầu thủ trẻ Việt Nam Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Cầu thủ Xuân Bắc của U.23 Việt Nam Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trong giai đoạn vừa qua, U.23 Việt Nam đã thi đấu đầy ấn tượng tại các kỳ U.23 Đông Nam Á, tạo dấu ấn với ba kỳ liên tiếp vô địch trên sân khách, cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của bóng đá trẻ Việt Nam.

Không chỉ khẳng định vị thế với ba chức vô địch liên tiếp, đội bóng còn thể hiện được bản lĩnh, sự ổn định và chiều sâu lực lượng qua từng giải đấu. Những kết quả tích cực này là minh chứng rõ nét cho công tác đào tạo trẻ bài bản, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để U.23 Việt Nam hướng tới những mục tiêu cao hơn ở đấu trường châu lục.

Theo kế hoạch, giải sẽ diễn ra vào tháng 7.2027, sau vòng loại U.23 châu Á.