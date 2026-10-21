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    Nóng: Nhân sự đề cử các chức danh chủ chốt VFF khóa X, ông Trần Quốc Tuấn cạnh tranh với 2 ứng viên

    Nam Nhi
    Nam Nhi
    Tối 21.10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố danh sách được đề cử các chức danh Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra VFF khóa X (2027-2031). Các đề cử này đều đủ căn cứ giới thiệu để hoàn thiện hồ sơ.

    Ông Trần Quốc Tuấn được đề cử vào chức danh Chủ tịch VFF và Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn

    Chức danh Chủ tịch VFF khóa X có 3 đề cử, gồm Trần Quốc Tuấn, tiến sĩ khoa học Thể dục thể thao, Chủ tịch VFF khóa IX, đồng thời giữ nhiều vị trí quan trọng trong các tổ chức bóng đá khu vực và châu Á; ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy), Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank; ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó chủ tịch HĐQT Sacombank, Phó chủ tịch VFF khóa IX.

    Nóng: Nhân sự đề cử các chức danh chủ chốt VFF khóa X, ông Trần Quốc Tuấn cạnh tranh với 2 ứng viên - Ảnh 1.

    Ông Trần Quốc Tuấn khen ngợi Hai Long tại ASEAN Cup

    Chức danh Phỏ chủ tịch phụ trách chuyên môn có 3 đề cử, gồm Chủ tịch VFF đương nhiệm Trần Quốc Tuấn; Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn khóa IX Trần Anh Tú; Ủy viên Ban Chấp hành VFF khóa IX Trần Huy Đức.

    Dự kiến, Đại hội VFF nhiệm kỳ X sẽ tiến hành vào ngày 4.1.2027 tại Hà Nội. Việc bầu cử được thực hiện trực tiếp tại đại hội theo Quy chế bầu cử của VFF dưới sự giám sát của Ban Bầu cử. Không được bầu cử theo ủy quyền hoặc qua thư. Việc bầu cử chức chủ tịch, các phó chủ tịch, ủy viên Ban Chấp hành VFF được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín.

    Bầu chủ tịch nếu có từ 2 ứng cử viên trở lên thì người trúng cử phải được trên một nửa tổng số đại biểu chính thức có mặt tại đại hội đồng ý bầu. Nếu sau lần bỏ phiếu đầu tiên không có ai trúng cử thì tiến hành lần bỏ phiếu lần thứ hai, đồng thời loại ứng cử viên có số phiếu bầu thấp nhất của lần bỏ phiếu đầu tiên, việc bầu cử sẽ tiếp tục cho đến khi bầu được chủ tịch.

    Các thành viên của VFF được quyền đề cử gồm, CLB tham gia giải bóng đá vô địch quốc gia, hạng nhất quốc gia, hạng nhì quốc gia, CLB tham gia giải bóng đá nữ vô địch quốc gia, CLB tham gia giải futsal vô địch quốc gia, liên đoàn bóng đá hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh, đơn vị tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, đơn vị tổ chức giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia.

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