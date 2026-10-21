Chức Chủ tịch VFF khóa X chỉ còn là cuộc đua 'song mã' giữa ông Trần Quốc Tuấn và bầu Thụy?

Ai được phép giới thiệu ứng viên chức danh chủ chốt VFF?

Để chuẩn bị cho Đại hội VFF nhiệm kỳ X (2026 - 2030), Ban tổ chức đại hội đã tiến hành các công việc có liên quan, trong đó xin ý kiến giới thiệu - đề cử của các thành viên VFF đối với các chức danh chủ chốt của VFF nhiệm kỳ X.

Các thành viên của VFF gồm, CLB tham gia giải bóng đá vô địch quốc gia, hạng nhất quốc gia, hạng nhì quốc gia, CLB tham gia giải bóng đá nữ vô địch quốc gia, CLB tham gia giải futsal vô địch quốc gia, liên đoàn bóng đá hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh, đơn vị tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, đơn vị tổ chức giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia.

Các thành viên VFF đã giới thiệu một số gương mặt, đề cử vào chức danh Chủ tịch VFF. Trong đó có ông Trần Quốc Tuấn, tiến sĩ khoa học Thể dục thể thao, Chủ tịch VFF khóa IX, đồng thời giữ nhiều vị trí quan trọng trong các tổ chức bóng đá khu vực và châu Á; ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy), Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank; ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó chủ tịch HĐQT Sacombank.

Bước giới thiệu hiện tại mới là điều kiện cần. Các ứng cử viên sẽ chính thức được công nhận tham gia ứng cử tại đại hội sau khi hoàn tất hồ sơ lý lịch, đơn xác nhận tham gia và có văn bản đồng ý từ đơn vị quản lý trực tiếp. Riêng vị trí chủ tịch phải có thêm hồ sơ tư pháp.

Đại hội VFF nhiệm kỳ X diễn ra ngày nào?

Dự kiến, Đại hội VFF nhiệm kỳ X sẽ tiến hành vào ngày 4.1.2027 tại Hà Nội. Việc bầu cử được thực hiện trực tiếp tại đại hội theo Quy chế bầu cử của VFF dưới sự giám sát của Ban Bầu cử. Không được bầu cử theo ủy quyền hoặc qua thư. Việc bầu cử chức chủ tịch, các phó chủ tịch, ủy viên Ban Chấp hành VFF được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Bầu chủ tịch nếu có từ 2 ứng cử viên trở lên thì người trúng cử phải được trên một nửa tổng số đại biểu chính thức có mặt tại đại hội đồng ý bầu. Nếu sau lần bỏ phiếu đầu tiên không có ai trúng cử thì tiến hành lần bỏ phiếu lần thứ hai, đồng thời loại ứng cử viên có số phiếu bầu thấp nhất của lần bỏ phiếu đầu tiên, việc bầu cử sẽ tiếp tục cho đến khi bầu được chủ tịch.

Ông Trần Quốc Tuấn và Nguyễn Đức Thụy sẽ cạnh tranh chiếc ghế chủ tịch VFF ẢNH: VFF/LPBANK

Ông Nguyễn Xuân Vũ khó tham gia ứng cử, vì sao?

Như đã đề cập ở trên, theo quy định, việc có tên trong danh sách đề cử mới chỉ là bước giới thiệu ban đầu. Sau đó, các nhân sự được đề cử còn phải hoàn thiện hồ sơ lý lịch, đơn đồng ý tham gia tranh cử, cùng văn bản cho phép của đơn vị chủ quản thì mới chính thức trở thành ứng cử viên. Riêng với vị trí chủ tịch, ứng viên còn bắt buộc phải có thêm hồ sơ tư pháp (lý lịch tư pháp).

Trong 3 cái tên được đề cử, ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó chủ tịch VFF khóa IX phụ trách truyền thông và đối ngoại, đồng thời là Phó chủ tịch HĐQT Sacombank - là trường hợp đáng chú ý . Ông Vũ từng là Chủ tịch CLB Phù Đổng, tiền thân của CLB Ninh Bình hiện tại. Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Vũ vừa tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029, tại đại hội đại biểu toàn quốc của liên đoàn này diễn ra ngày 3.8.2024.

Đây chính là nút thắt khiến ông Vũ khó lòng hoàn thiện hồ sơ ứng cử chính thức: với tư cách người đứng đầu một liên đoàn thể thao khác, ông cần có văn bản cho phép của chính đơn vị chủ quản, tức Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, mới đủ điều kiện tranh cử sang một vị trí lãnh đạo khác. Trong khi đó, ông vừa mới nhận nhiệm kỳ mới tại liên đoàn này đến năm 2029, nên khả năng xin và được chấp thuận văn bản nói trên để đồng thời theo đuổi ghế Chủ tịch VFF là không cao.

Nếu đúng như vậy, cuộc đua vào ghế Chủ tịch VFF khóa X sẽ thực chất chỉ còn là màn so kè giữa đương kim Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và doanh nhân Nguyễn Đức Thụy.