Lịch thi đấu U.17 Seoul FC vs U.17 Việt Nam - 9 giờ hôm nay: Chủ nhà rất mạnh

Đội trẻ FC Seoul được đánh giá rất cao ở Hàn Quốc

Theo kế hoạch, U.17 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U.17 FC Seoul (lúc 9 giờ ngày 21.10), U.17 Cheonan City FC (13 giờ 30 ngày 26.10) và U.17 Hàn Quốc (14 giờ ngày 28.10). Đây là chuỗi trận giao hữu quan trọng để thầy trò HLV Cristiano Roland kiểm tra lực lượng, hoàn thiện chiến thuật trước khi bước vào FIFA U.17 World Cup 2026.

Đáng chú ý, U.17 FC Seoul có những gương mặt đã được triệu tập vào đội tuyển U.17 Hàn Quốc. Hai cái tên nổi bật là Jung Ha-won và Moon Ji-hwan, cùng thi đấu ở tuyến giữa. Theo danh sách đăng ký của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tại VCK U.17 châu Á 2026 (diễn ra vào tháng 5), cả hai đều có tên trong thành phần U.17 Hàn Quốc tham dự giải đấu.

U.17 Việt Nam có những trận đấu đầy chất lượng trước khi tham dự VCK U.17 World Cup vào cuối năm nay ẢNH: VFF

Jung Ha-won thuộc biên chế đội trẻ FC Seoul U.18, thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Cầu thủ sinh năm 2009 này từng được FC Seoul ký hợp đồng bán chuyên nghiệp vào tháng 8.2026, cùng bốn tài năng trẻ khác của hệ thống đào tạo Osan High School. Đây là lần đầu tiên đội bóng thủ đô Hàn Quốc ký hợp đồng bán chuyên nghiệp cùng lúc với năm cầu thủ trẻ thuộc hệ thống đào tạo của mình.

Trong khi đó, Moon Ji-hwan cũng là tiền vệ nổi bật của của FC Seoul U.18 và từng góp mặt trong đội hình U.17 Hàn Quốc tại giải châu Á năm 2026.

Không chỉ có các cá nhân đáng chú ý, hệ thống đào tạo trẻ của FC Seoul cũng ghi dấu ấn trong năm 2026. Theo thông tin được K-League công bố hồi tháng 8.2025, đội trẻ Osan High School trực thuộc FC Seoul đã liên tiếp vô địch các giải Baekun-gi dành cho học sinh trung học gồm Korea Football Park U.18 Champions Cup và K-League U.17 Championship. Thành tích này giúp đội trẻ FC Seoul được đánh giá là một trong những tập thể đáng chú ý của hệ thống đào tạo bóng đá Hàn Quốc hiện nay.

U.17 Việt Nam từng gặp U.17 Hàn Quốc (phải) vào tháng 5.2026 ẢNH: VFF

Báo Hàn Quốc nói gì về U.17 Việt Nam?

Truyền thông Hàn Quốc cũng dành sự quan tâm đặc biệt về quá trình chuẩn bị của U.17 Việt Nam cho lần đầu tiên góp mặt tại FIFA U.17 World Cup. Ngày 19.10, hãng tin News1 nhắc lại thông tin U.17 Việt Nam sẽ tập huấn trong 10 ngày ở Cheonan, từ ngày 19 đến 29.10. Trong khi đó, hãng tin Yonhap cũng đưa tin về chuyến tập huấn này của U.17 Việt Nam. Đồng thời, Yonhap cũng nhấn mạnh đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi U.17 Việt Nam sang Qatar tham dự World Cup.

Tại Qatar, U.17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U.17 Bỉ, U.17 New Zealand và U.17 Mali. VCK FIFA U.17 World Cup 2026 diễn ra từ ngày 19.11 đến 13.12.