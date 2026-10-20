Lịch thi đấu U.17 Việt Nam mới nhất: Chạm trán U.17 Hàn Quốc vào khung giờ ‘lạ’

U.17 Việt Nam được thử lửa với 3 đối thủ chất lượng tại Hàn Quốc

U.17 Việt Nam đã có mặt tại Cheonan (Hàn Quốc) từ hôm qua (19.10) để bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày tại xứ sở kim chi. Học trò HLV Cristiano Roland dự kiến có 3 trận giao hữu để kiểm tra lực lượng và mài giũa chiến thuật.

Các đối thủ chất lượng mà U.17 Việt Nam sẽ đương đầu lần lượt là U.17 FC Seoul (9 giờ, ngày 21.10), U.17 Cheonan City (13 giờ 30, ngày 26.10) và U.17 Hàn Quốc (14 giờ, ngày 28.10).

Trong đó, trận giao hữu với U.17 Hàn Quốc vào 14 giờ theo giờ Việt Nam là màn tổng duyệt quan trọng. Bóng đá trẻ Hàn Quốc luôn ở nhóm đầu châu Á, với thể lực, chiến thuật và kỹ năng chơi bóng ưu việt. Tại giải U.17 châu Á 2026, U.17 Việt Nam từng thua đậm 1-4 trước U.17 Hàn Quốc, dù dẫn trước đối thủ trong phần lớn thời gian. Đây là bài học quan trọng để học trò ông Roland rèn sự tập trung, nhẫn nại đến những giây cuối cùng.

U.17 Việt Nam sẵn sàng cho sân chơi World Cup ẢNH: VFF

U.17 Việt Nam đã hội quân từ cuối tháng 9, trải qua 4 tuần tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Việc chú trọng chế độ dinh dưỡng, kết hợp với quá trình rèn luyện thể lực và chuẩn bị chuyên môn, góp phần giúp các học trò của HLV Roland cải thiện thể trạng, hướng tới trạng thái tốt nhất trước khi bước vào giải đấu tại Qatar vào tháng 11 tới. Có mặt động viên U.17 Việt Nam trước ngày lên đường, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn nhắc lại dấu ấn của thế hệ cầu thủ từng tham dự FIFA World Cup U.20 cách đây gần 10 năm, với những gương mặt như Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Hậu. Đây là một trong những tiền đề để các cầu thủ trẻ hiện nay, trong đó có Nguyễn Lực, Văn Dương, Sỹ Bách…, tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng và nỗ lực vươn lên.

Theo Chủ tịch VFF, việc góp mặt tại FIFA U.17 World Cup không chỉ là niềm vinh dự mà còn mở ra cơ hội để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, tạo nền tảng phát triển trong tương lai, từ cấp độ CLB đến đội tuyển quốc gia.

Tập trung tối đa

Tại U.17 World Cup 2026, U.17 Việt Nam đá trận ra quân gặp U.17 Bỉ lúc 20 giờ ngày 20.11, tiếp đó đối đầu U.17 New Zealand lúc 22 giờ 30 ngày 23.11, trước khi khép lại vòng bảng bằng trận đấu với U.17 Mali lúc 20 giờ ngày 26.11.

Lịch thi đấu World Cup của U.17 Việt Nam ẢNH: VFF

Để đoạt vé đi tiếp, U.17 Việt Nam cần đoạt ngôi nhất, nhì bảng, hoặc đứng trong nhóm 8 đội (trong tổng số 12 đội) hạng ba có thành tích tốt nhất. Mục tiêu của HLV Roland cùng học trò là tìm kiếm điểm số lịch sử và bàn thắng lịch sử.

"Từ thời điểm này, các đối thủ mà chúng tôi gặp đều sẽ rất mạnh, với cường độ thi đấu rất cao. Bên cạnh đó, đội cũng được đầu tư về chế độ ăn uống, dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung. Ban huấn luyện sẽ đồng thời chuẩn bị thêm thông tin về đối thủ cũng như các phương án chiến thuật", HLV Roland khẳng định quyết tâm.

"Tôi rất mong rằng sau mỗi chuyến thi đấu, khi trở về nước và được người hâm mộ đón nhận như những lần trước, các cầu thủ sẽ cảm thấy tự hào vì đã chiến đấu cho Việt Nam, đồng thời mang lại niềm tự hào cho người dân cả nước".