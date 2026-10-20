Chưa mua bản quyền U.17 Việt Nam tại U.17 World Cup, nhà đài nói điều đặc biệt

U.17 World Cup sẽ là sân khấu lớn cho U.17 Việt Nam ảnh: VFF

U.17 Việt Nam sẽ lần đầu dự U.17 World Cup tại Qatar

U.17 World Cup 2026 dự kiến sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 19.11 đến 12.12.2026 đánh dấu lần đầu tiên U.17 Việt Nam đoạt vé tham dự U.17 World Cup - giải vô địch thế giới 11 người thứ 3 sau U.20 World Cup 2017 nam và World Cup nữ 2023.

Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ nằm tại bảng G cùng với Mali, New Zealand và Bỉ - nền bóng đá trẻ đáng gờm đến từ châu Âu. Mục tiêu của U.17 Việt Nam sẽ là cố gắng tìm kiếm chiến thắng đầu tiên và nếu có thể vượt qua vòng bảng.

Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên thì U.17 World Cup 2026 ở Qatar tính ra có quy mô không kém World Cup "xịn" vừa được tổ chức tại 3 quốc gia Mỹ, Mexico và Canada khi quy tụ đến 48 đội bóng khắp thế giới.

U.17 Việt Nam đang tập huấn để chuẩn bị tốt nhất cho U.17 World Cup 2026 ảnh: VFF

Tổng cộng, giải sẽ có đến 104 trận tranh tài kéo dài liên tục trong gần 1 tháng, nên giá trị bản quyền U.17 World Cup 2026 sẽ cao hơn FIFA ASEAN Cup 2026 vốn có số trận chỉ bằng 1/5 là 21 trận.

Mức giá chào cao cũng phần nào giải thích vì sao đến lúc này vẫn chưa có nhà đài nào vội vàng quyết liệt săn bản quyền truyền hình U.17 World Cup 2026 vì sợ bị đại lý được ủy quyền bởi FIFA sẽ ép giá - điều vẫn hay diễn ra.

Điều rất đông đảo người hâm mộ quan tâm là liệu các đơn vị truyền hình Việt Nam có mua được bản quyền hay không, khi còn chưa đầy 1 tháng nữa U.17 World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh?

Lịch thi đấu đội tuyển U.17 Việt Nam tại U.17 World Cup 2026 ảnh: VFF

Trao đổi với Báo Thanh Niên, đại diện một đơn vị truyền hình lớn ở Việt Nam cho biết công tác đàm phán bản quyền truyền hình U.17 World Cup 2026 vẫn đang diễn ra. Đơn vị này đã kết hợp với 2 đơn vị truyền thông khác để cùng chung "vốn" mua bản quyền. Hiện vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

Rất có thể các đơn vị tại Việt Nam đã rút ra nhiều bài học sau những lần đối tác nước ngoài ép giá, gần nhất cách Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan "đè giá" bản quyền truyền hình World Cup 2026 nên tính toán chặt chẽ cả về tài chính lẫn chiến thuật đàm phán.

Dự kiến, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ gặp U.17 Bỉ vào lúc 20 giờ Việt Nam ngày 20.11. Tiếp đó thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ đối đầu New Zealand lúc 22 giờ 30 ngày 23.11, trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc chạm trán U.17 Mali lúc 20 giờ ngày 26.11.