Cuộc đua vô địch giải hạng nhất sẽ rất khốc liệt

D ÀN SAO GẶP KHÓ KHĂN

Nhìn vào đội hình CLB CAND (xếp thứ 7, 4 điểm) mùa này, khó ai nghĩ đây chỉ là một đội bóng hạng nhất. Trong khung gỗ, Đình Triệu, thủ môn xuất sắc nhất ASEAN Cup 2024, mang đến sự chắc chắn. Hàng thủ có trung vệ nhập tịch Đỗ Phi Long sát cánh với Phạm Lý Đức, cùng hậu vệ trẻ Phạm Minh Phúc. Tuyến giữa quy tụ Nguyễn Xuân Bắc, Đậu Văn Toàn, Nguyễn Trọng Long và đặc biệt là Trần Minh Vương, ngôi sao vừa chuyển đến từ CLB TP.Đồng Nai.

Trên hàng công, Thanh Nhàn là gương mặt nổi bật, đã khẳng định đẳng cấp ở nhiều giải đấu, từng được HLV Kim Sang-sik gọi lên đội tuyển VN. Đáng chú ý, các cầu thủ Minh Phúc, Lý Đức, Hiểu Minh (đang hồi phục chấn thương), Xuân Bắc, Thanh Nhàn còn là những nhà vô địch SEA Games 33 và U.23 Đông Nam Á 2025. Với lực lượng mạnh như vậy, CLB CAND được đánh giá là ứng viên số 1 cho chức vô địch.

CLB Thái Nguyên bay cao với Trần Trung Hiếu (trái) và Mansaray ẢNH: CLB THÁI NGUYÊN

Thế nhưng thực tế trên sân cỏ lại không tương xứng với kỳ vọng. Ở vòng 1, CLB CAND phải lội ngược dòng đầy khó nhọc mới thắng được Long An 2-1. Sang vòng 2, đội bóng ngành công an hứng chịu thất bại 1-4 trước CLB Khánh Hòa, trận đấu mà các ngôi sao như Minh Vương, Thanh Nhàn, Xuân Bắc bế tắc. Đến vòng 3, CLB CAND chỉ có được trận hòa 1-1 ngay trên sân nhà trước những cầu thủ trẻ của Hưng Yên.

Trong khi đó, Becamex TP.HCM (xếp thứ 4, 7 điểm) đang bất bại, nhưng cũng gặp nhiều khó khăn. Thầy trò HLV Gerard Albadalejo có trận ra quân gây thất vọng khi hòa 0-0 trước CLB Đại học Văn Hiến. Với tham vọng trở lại V-League, Minh Khoa và các đồng đội cần hết sức cẩn trọng, tránh mất điểm ở những trận cầu đáng ra phải thắng.

N HỮNG LÀN GIÓ MỚI

Lúc này, 2 đội đang dẫn đầu bảng là CLB Thái Nguyên và Hưng Yên có cùng một công thức: sức trẻ. CLB Thái Nguyên, đội duy nhất toàn thắng 3 trận, sở hữu đội hình có tới 18/30 cầu thủ sinh từ năm 2004 - 2008. Cầu thủ lớn tuổi nhất đội - tiền vệ nhập tịch Trần Trung Hiếu, đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt dàn cầu thủ 18 tuổi như Bùi Tuấn Anh, Nguyễn Thiên Phú hay Đậu Hồng Phong. Trước mùa giải, lãnh đạo CLB chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn là vào top 6 ở mùa ra mắt. Tuy nhiên, đội bóng này đang thể hiện cực kỳ ấn tượng, một phần nhờ phong độ xuất sắc của ngoại binh Victor Mansaray, tiền đạo người Mỹ đã ghi tới 7 bàn sau 3 trận. Bên cạnh đó, HLV Phạm Minh Đức cũng giàu kinh nghiệm làm việc với cầu thủ trẻ, từng chứng tỏ điều này khi dẫn dắt CLB Hà Tĩnh ở V-League.

CLB Hưng Yên cũng đi theo hướng tương tự, khi bộ khung chính là lứa trẻ kế thừa từ CLB Trẻ PVF-CAND, đội bóng xếp thứ 6 giải hạng nhất mùa trước. Đội bổ sung thêm kinh nghiệm từ thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, tiền vệ Mạc Hồng Quân, ngoại binh Joseph Khalio, cùng dàn cựu tuyển thủ U.20, U.23 như Lê Minh Bình, Mạc Đức Việt Anh, Lê Trọng Đức Vũ. Sự kết hợp giữa nền tảng trẻ và những mảnh ghép giàu kinh nghiệm giúp CLB Hưng Yên sở hữu hàng công hiệu quả bậc nhất giải, với hiệu số +10 sau 3 vòng. Vai trò của HLV Bùi Đoàn Quang Huy cũng không thể xem nhẹ: ông nổi tiếng với khả năng biến một tập thể ít ngôi sao thành khối gắn kết, từng giúp CLB Bình Định giành ngôi á quân V-League ngay mùa đầu tiên trực tiếp cầm sa bàn (trước đó ông chỉ làm trợ lý HLV trưởng). Mùa này, ông đang làm tốt công việc tương tự với Hưng Yên, xây dựng một tập thể có lối chơi rõ ràng.

Cộng thêm sự góp mặt của những đội bóng giàu tham vọng khác như CLB TP.HCM hay Khánh Hòa, cuộc đua vô địch giải hạng nhất mùa này hứa hẹn cực kỳ đáng xem. Những đội bóng sở hữu chiều sâu lực lượng như CLB CAND, Becamex TP.HCM chắc chắn có lợi thế để cạnh tranh đường dài. Tuy nhiên, họ vẫn cần phải cẩn trọng.