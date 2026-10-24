Việt kiều cực mới đang rực sáng ở V-League, HLV Kim Sang-sik gọi lên đội tuyển gấp?

Việt kiều Abdel-Amine Trần Đức Vinh gây ấn tượng

Chiến thắng 2-0 trước HAGL vào ngày 23.10 giúp SLNA lần đầu tiên mùa này vươn lên đỉnh bảng V-League. Sau 5 trận, học trò HLV Văn Sỹ Sơn có 11 điểm, lần lượt đánh bại các đội Bắc Ninh, Hà Nội, HAGL, hòa CLB Công an TP.HCM và Hà Tĩnh. Sau 6 năm, đội bóng xứ Nghệ mới tận hưởng cảm giác dẫn đầu V-League. Hành trình kỳ diệu ấy đến từ nỗ lực tập thể của đoàn quân trẻ trung, trong đó có một viên "ngọc thô" đặc biệt đang rực sáng: tiền vệ Abdel-Amine Trần Đức Vinh.

Ở trận thắng HAGL (tối 24.10), Trần Đức Vinh là ngôi sao sáng nhất. Tiền vệ sinh năm 2005 được xếp đá lệch phải trên hàng tiền vệ 4 người cổ điển của HLV Văn Sỹ Sơn, nhưng Đức Vinh không sắm vai leo biên. Anh nhô cao, đá sau lưng 2 tiền đạo, sắm vai trò quan sát khoảng hở nơi hàng thủ đối phương để vung chân kiến tạo.

Trần Đức Vinh tỏa sáng với bàn thắng vào lưới HAGL ẢNH: SLNA

Đức Vinh là tác giả bàn ấn định chiến thắng cho SLNA trước HAGL ở phút 90. Anh di chuyển thanh thoát từ sân nhà, quan sát phá bẫy việt vị, rồi đỡ bóng một nhịp trước lúc vung chân trái dứt điểm quyết đoán vượt qua hậu vệ và thủ môn HAGL.

Trong chiến thắng 4-1 của SLNA trước Hà Nội trên sân Hàng Đẫy ở vòng 2, Đức Vinh được xếp đá hộ công. Anh cầm bóng tự tin, xoay xở trước sức ép và tranh chấp máu lửa. Tình huống đáng chú ý nhất là cú cứa lòng bằng chân trái hướng về góc xa, buộc thủ môn Văn Chuẩn phải bay người cứu thua. Màn trình diễn đó giúp Đức Vinh được lựa chọn vào đội hình tiêu biểu vòng 2.

Đến trận gặp CLB Công an TP.HCM (vòng 3), Đức Vinh tiếp tục cho thấy khả năng tạo đột biến. Pha đi bóng vượt qua hai hậu vệ đối phương trong vòng cấm của anh dẫn đến tình huống phạm lỗi, giúp SLNA được hưởng quả đá phạt và sau đó có bàn gỡ hòa 1-1.

Đức Vinh đã đá chính cả 5 trận V-League mùa này, chơi 389 phút và ghi 1 bàn. Trong các cầu thủ sinh năm 2005, chỉ thủ môn Văn Bình (cũng SLNA) ra sân nhiều hơn Đức Vinh.

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Tiềm năng tiến xa

Điều làm nên sự đặc biệt cho Abdel-Amine Trần Đức Vinh, là anh không có xuất phát điểm đá sân 11.

Trước khi gia nhập SLNA, tiền vệ sinh năm 2005 chủ yếu chơi bóng ở các giải bán chuyên và bóng đá 7 người tại Pháp. Anh cũng từng có thời gian ngắn thử sức ở đội dự bị của Paris 13 Atletico.

Trần Đức Vinh (trái) cùng anh trai Karim Trần Phi Long ẢNH: SLNA

Vì vậy, khả năng thích nghi với bóng đá chuyên nghiệp 11 người tại Việt Nam là dấu hỏi lớn khi Đức Vinh bắt đầu thử việc ở SLNA đầu mùa này. Tuy nhiên, hoài nghi đã tan biến sau 5 trận. Đức Vinh sở hữu chìa khóa quan trọng để thành công, đó là tư duy chơi bóng. Tố chất này không dễ dạy được, mà khi đã có, cầu thủ có thể thích ứng với bất cứ môi trường nào.

Đức Vinh không chạy liên tục. Ngòi nổ 21 tuổi đá thong dong, giữ nhịp chơi ổn định để chờ thời điểm ra đòn. Hai đường chuyền như đặt cho người anh Karim Trần Phi Long đối mặt thủ môn Trung Kiên (HAGL) cho thấy bản năng và nhãn quan hiếm thấy của cầu thủ mới mùa đầu đá V-League. Không cầm bóng nhiều, xử lý bóng rất nhanh, gần như không mất thời gian suy nghĩ trước khi xé toạc hàng thủ đối phương.

Đức Vinh không vội vàng, dù còn trẻ và đá ở vị trí tiền vệ công vốn nhiều áp lực. Việt kiều mang dòng máu Pháp xử lý uyển chuyển, không động tác thừa.

"Abdel-Amine Trần Đức Vinh chơi bóng nhẹ nhàng, hoa mỹ. Tôi cảm thấy cậu ấy rất tự tin mỗi khi có bóng. Đức Vinh sẽ phát huy được những tố chất sẵn có khi thi đấu tại V-League. Cậu ấy có thể trở thành ngôi sao", HLV Văn Sỹ Sơn tự hào về học trò.

Màn tỏa sáng của Abdel-Amine Trần Đức Vinh đã được ghi chép lại trong hồ sơ của trợ lý HLV Kim Sang-sik. Với chiến lược gia sẵn sàng gọi Williams Minh Hoàng và Đăng Khoa lên tuyển chỉ sau nửa năm, Đức Vinh cũng hoàn toàn có thể.

Chỉ còn 2 rào cản với Đức Vinh: Nhanh chóng có quốc tịch Việt Nam và giữ phong độ hiện tại. Khi chứng tỏ năng lực đủ nhiều, Đức Vinh sẽ được tạo điều kiện để sớm trở thành công dân Việt Nam như nhiều Việt kiều trẻ trước đó.