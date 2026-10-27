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    Đội tuyển Việt Nam quyết nâng hạng FIFA: Vé xem đấu Đài Loan và Kyrgyzstan bán trực tuyến giá rất mềm

    Nam Nhi
    Nam Nhi

    Người hâm mộ có thể dễ dàng mua vé trực tuyến 2 trận đấu đội tuyển Việt Nam đấu Đài Loan và Kyrgyzstan vào ngày 11 và 17.11, với mức giá rất mềm.

    Đội tuyển Việt Nam quyết nâng hạng FIFA: Vé xem đấu Đài Loan và Kyrgyzstan bán trực tuyến giá rất mềm- Ảnh 1.

    Olaha Mạnh Đức sẽ ra mắt đội tuyển Việt Nam trên sân Thiên Trường

    ảnh: CLB CA TP.HCM

    Đội tuyển Việt Nam quyết nâng cao thứ hạng FIFA

    Sau vòng 7 của V-League và giải hạng nhất quốc gia 2026 - 2027, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho giải giao hữu tập huấn ở sân Thiên Trường, lần lượt gặp Đài Loan và Kyrgyzstan vào các ngày 11 và 17.11.

    Dù là giải giao hữu, nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik rất quyết tâm giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA. Hiện tại, Việt Nam đang đứng thứ 99 thế giới, kém Thái Lan (93), Trung Quốc (96) và tạm hơn Indonesia (116).

    Đặc biệt, người hâm mộ càng có sự quan tâm rất lớn đến 2 trận đấu này khi đó sẽ là dịp ra mắt của tân binh Olaha Mạnh Đức đang chơi cực kỳ ấn tượng giúp CLB CA TP.HCM bay cao trong tốp 5 V-League mùa này.

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    Đội tuyển Việt Nam quyết nâng hạng FIFA: Vé xem đấu Đài Loan và Kyrgyzstan bán trực tuyến giá rất mềm- Ảnh 2.

    Để thuận tiện cho đông đảo CĐV có điều kiện tốt nhất mua vé ủng hộ đội tuyển Việt Nam, BTC sẽ bán trực tuyến vé của 2 trận đấu, với các mệnh giá khá mềm là 200.000 - 300.000 - 400.000 đồng.

    Vé trực tuyến sẽ được bán độc quyền trên ứng dụng Techcombank OneU (tên cũ là ứng dụng OneU). Từ 10 giờ ngày 29.10 đến 20 giờ 30 ngày 1.11 mở bán đồng thời vé xem 2 ngày thi đấu 11 và 17.11.

    Từ 20 giờ 31 ngày 1.11 đến 23 giờ 59 ngày 6.11 tiếp tục mở bán vé xem ngày thi đấu 17.11, hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước. Cách thức này sẽ giúp đông đảo người hâm mộ có thể "săn vé" từ xa để cổ vũ đội tuyển Việt Nam đối đầu Đài Loan, Kyrgyzstan ở kỳ FIFA Days tháng 11 tới.

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    Kim Olaha Mạnh Đức Đài Loan Kyrgyzstan Sân Thiên Trường FIFA Days

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