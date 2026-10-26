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    Bán vé trực tuyến U.23 Việt Nam đấu U.23 Thái Lan, U.23 Qatar tại Gia Lai: Giá rẻ nhất 200.000 đồng

    Nam Nhi
    Nam Nhi
    BTC sẽ bán vé trực tuyến để thuận tiện cho người hâm mộ muốn cổ vũ U.23 Việt Nam thi đấu với Thái Lan, Qatar và Singapore tại giải bóng đá giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai 2026.
    Mua trực tuyến vé xem U.23 Việt Nam đấu Thái Lan tại Gia Lai: Nhiều mức giá! - Ảnh 1.

    U.23 Việt Nam sẽ gặp U.23 Thái Lan ngày mở màn

    Từ ngày 10 - 14.11 tới, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ chạm trán với các đối thủ mạnh như U.23 Thái Lan, U.23 Singapore và U.23 Qatar tại giải bóng đá giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai 2026 tổ chức trên sân Pleiku Arena.

    Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm phố núi Pleiku đón chào một giải bóng đá quốc tế lớn, như thiện chí của bầu Đức và CLB HAGL hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh", qua đó quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Gia Lai đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

    Sức hút của giải đấu đang tăng nhiệt khi lứa cầu thủ sinh từ năm 2005 trở về sau đang thi đấu ấn tượng tại V-League và hạng nhất như Văn Bình, Nguyên Hoàng, Quang Vinh, Lê Phát, Văn Thuận, Quang Kiệt… và 2 cầu thủ Việt kiều Minh Hoàng và Đăng Khoa.

    Mua trực tuyến vé xem U.23 Việt Nam đấu Thái Lan tại Gia Lai: Nhiều mức giá! - Ảnh 2.

    Quốc Toản thi đấu cho U.23 Việt Nam khi gặp U.23 Hàn Quốc tại ASIAD 2026

    ảnh: Độc Lập

    Để thuận tiện cho người hâm mộ mua vé cổ vũ cho U.23 Việt Nam, BTC đã quyết định bán vé trực tuyến độc quyền trên ứng dụng Techcombank OneU (tên cũ là ứng dụng OneU), với 3 mức giá cho mỗi vé là 400.000 đồng, 300.000 đồng và 200.000 đồng.

    Thời gian mở bán vé trực tuyến sẽ từ 15 giờ ngày 28.10 đến 20 giờ 30 ngày 1.11, mở bán đồng thời vé xem ba ngày thi đấu: 10.11, 12.11 và 14.11. Từ 20 giờ 31 ngày 1.11 đến 23 giờ 59 ngày 3.11, mở bán đồng thời vé xem 2 ngày thi đấu: 12.11 và 14.11.

    Ngoài ra, BTC sẽ tiến hành bán vé trực tuyến từ 0 giờ ngày 4.11 đến 23 giờ 59 ngày 4.11, mở bán vé xem ngày thi đấu 14.11 khi U.23 Việt Nam đá trận cuối gặp U.23 Qatar (hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước).

    Mua trực tuyến vé xem U.23 Việt Nam đấu Thái Lan tại Gia Lai: Nhiều mức giá! - Ảnh 3.

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    ảnh: CLB CA TP.HCM

    BTC sẽ trả vé bằng cách chuyển trực tiếp qua dịch vụ chuyển phát nhanh của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) tới địa chỉ khách hàng đăng ký. Người nhận vé cần cung cấp bản gốc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đã khai báo khi mua vé trực tuyến để đối chiếu.

    Trường hợp ủy quyền, người nhận thay cần có bản photo căn cước/hộ chiếu của người ủy quyền và người được ủy quyền; giấy ủy quyền ghi rõ các thông tin người ủy quyền và người được ủy quyền cũng như xác nhận không khiếu nại với BTC về số lượng vé do người ủy quyền bàn giao/không bàn giao. Dự kiến BTC sẽ trả vé từ ngày 5.11. 

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