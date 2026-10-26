Nhận định, dự đoán Thể Công Viettel vs Seoul: Tạo địa chấn trước nhà vô địch K-League

Thế khó của Thể Công Viettel

Trận hòa 2-2 trước Bắc Ninh ở vòng 5 V-League đã đẩy Thể Công Viettel rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất suốt 2 năm qua.

Học trò HLV Velizar Popov không thắng 4 trận liên tiếp ở V-League (1 hòa, 3 thua), dù trận nào cũng được đá hơn người. Đương kim á quân đã rơi xuống hạng 12, chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm. Màn trình diễn nhợt nhạt cũng được Thể Công Viettel mang ra AFC Champions League 2, khi sau 2 lượt đấu, đội bóng áo lính chỉ có 1 điểm, đứng hạng 3.

Thể Công Viettel (áo đỏ) không thắng 6 trận gần nhất ẢNH: MINH TÚ

Thể Công Viettel hòa nhạt nhẽo trên sân nhà trong trận đấu chỉ có... tạt và tạt trước Melbourne (Úc), rồi để thua 0-1 trước Persib trên đất Jakarta. Với 3 điểm kém đội nhì Melbourne, Thể Công Viettel phải có tối thiểu 3 đến 4 điểm trong 2 trận tới gặp đội cuối bảng Seoul (0 điểm) mới có cơ hội đường đua giành vé.

Tuy nhiên, sẽ sai lầm nếu nhìn vào thứ hạng hai đội để nói Thể Công Viettel mạnh hơn Seoul. Bởi dù toàn thua cả hai trận đầu tại AFC Champions League 2, nhưng Seoul vẫn rất mạnh. Đội bóng Hàn Quốc thực tế mang đội hình B đá 2 trận đầu tại cúp châu Á, do đang dồn toàn lực đua vô địch tại K-League. Còn hiện tại, sau khi đã áp đảo sân chơi quốc nội Hàn Quốc và đoạt ngôi vô địch sớm... 5 vòng, Seoul sẽ trở lại AFC Champions League 2 với diện mạo vô cùng khác.

Đen đủi cho Thể Công Viettel, khi thầy trò Popov phải gặp Seoul đúng lúc này. Khi đại diện Hàn Quốc đã đủ lý do để thực sự nghiêm túc với AFC Champions League, khó đội bóng nào cản được.

Không còn đường lùi

Nhiều lý do khiến Thể Công Viettel đi lùi trong thời gian qua. Lối chơi pressing cường độ cao, phòng ngự chặt chẽ và tấn công chớp nhoáng của HLV Popov đã nhạt màu, nhường chỗ cho lối đánh biên đơn điệu, rời rạc.

Tinh thần, vốn là điểm mạnh của những đội do Popov dẫn dắt, cũng không thể hiện rõ ràng trong chuỗi ngày trồi sụt của Thể Công Viettel.

Thể Công Viettel cần vực dậy tinh thần ẢNH: MINH TÚ

Ở trận gặp Bắc Ninh, Thể Công Viettel đá hơn người trong 10 phút cuối, nhưng... vẫn bị gỡ hòa. Chỉ với 10 người, Bắc Ninh vẫn đá bốc lửa và đa dạng hơn Thể Công Viettel, để rồi có bàn gỡ phút cuối xứng đáng.

Lâu nay, Thể Công Viettel giỏi đá ở thế cửa dưới hơn là áp đặt thế trận. HLV Popov cũng không phải nhà cầm quân mang triết lý kiểm soát bóng chủ động. Minh chứng là, từ bài tập để đấu pháp của Thể Công Viettel hay Thanh Hóa trước đây đều nặng về thể lực, đòi hỏi tinh thần chiến đấu và cường độ thi đấu cao độ. Khi ngọn lửa chiến đấu mất dần, nhược điểm của đội bóng do Popov huấn luyện sẽ lộ ra.

Tuy nhiên, nếu khơi dậy được nhiệt huyết của học trò, HLV Popov vẫn có thể giúp Thể Công Viettel đá một trận "ra trò" với Seoul. Thể Công Viettel vẫn là đội bóng đáng xem khi được về cốt lõi phòng ngự phản công sở trường.

Trong quá khứ, có những đội Việt Nam từng ngáng đường (hoặc suýt ngáng đường) thành công người Hàn ở cúp châu Á. Becamex TP.HCM từng thắng Jeonbuk trên sân Gò Đậu cách đây 10 năm, HAGL cũng hòa Jeonbuk ở vòng bảng AFC Champions League Elite 2022, hay Hải Phòng từng kéo được Incheon vào hiệp phụ trận play-off AFC Champions League Elite 2023.

Nói vậy để thấy, dù thực lực thua kém, nhưng một đội V-League hoàn toàn có thể chơi ngang ngửa đại diện K-League trong một trận đấu cụ thể. Vấn đề là Thể Công Viettel quyết tâm đến đâu, hay "buông" cúp C2 châu Á để tránh tụt sâu ở V-League mà thôi.

Còn khi đã hạ quyết tâm, Thể Công Viettel có thể tạo bất ngờ.

Dự đoán: Thể Công Viettel thắng sát nút Seoul