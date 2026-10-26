Nhận định, dự đoán Cảng Thượng Hải - CLB CAHN: Đội khách tạo cú sốc, Leo Artur ghi bàn

CLB CAHN đi tìm điểm số lịch sử

"Chúng tôi không buông bỏ. CLB CAHN sẽ không xem nhẹ bất cứ đấu trường nào. Cả đội luôn đến với tâm thế chinh phục tất cả", HLV Alexandre Polking trả lời Báo Thanh Niên sau trận đấu với Thanh Hóa ở vòng 5 V-League.

Phát biểu ngắn gọn, nhưng thể hiện tinh thần máu lửa của đương kim vô địch V-League. CLB CAHN sẽ chơi đến cùng tại AFC Champions League Elite. Dẫu đây là giải đấu khó nhằn, quá tầm thầy trò HLV Polking ngay từ đầu.

CLB CAHN (áo đỏ) đang chững lại ẢNH: MINH TÚ

CLB CAHN đã không thắng trận thứ ba liên tục trên mọi đấu trường. Cả ba trận đều diễn ra trên sân nhà Hàng Đẫy, đều với kịch bản chung: nhập cuộc tốt, nhưng chơi tệ trong cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, rồi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội nên không cứu vãn được tình thế.

"Mật độ thi đấu dày là nguyên nhân, dù chúng tôi sẽ không lấy điều này bao biện cho thất bại", HLV Polking khẳng định khi được hỏi liệu việc đá 9 trận từ đầu giải (nhiều gấp đôi các đội V-League) có phải lý do khiến CLB CAHN trượt dài. "Một số cầu thủ uể oải sau phút 70. Chất lượng dứt điểm của CLB CAHN cũng rất không ổn".

Đá AFC Champions League Elite bằng nền tảng thể lực như vậy, CLB CAHN liệu có thể trụ vững trước Cảng Thượng Hải, ở màn so tài sân khách diễn ra lúc 17 giờ ngày 27.10.

Sau mùa giải trước gây thất vọng tại Cúp C1 châu Á, bóng đá Trung Quốc đang trở lại, với Cảng Thượng Hải là lá cờ đầu. Đội đã thắng Ratchaburi sau màn rượt đuổi "điên rồ" với tỷ số 6-4 trên đất Thái Lan. Sau đó trở về sân nhà, Cảng Thượng Hải tiếp tục đá ổn định khi hòa 1-1 trước Daejon Hana Citizen (Hàn Quốc).

Với 4 điểm sau 2 trận, Cảng Thượng Hải đứng hạng năm, nằm trong nhóm các đội có vé vào vòng 16 đội AFC Champions League Elite.

Kashima (áo trắng) đã cho CLB CAHN thấy sự khắc nghiệt của AFC Champions League Elite ẢNH: MINH TÚ

So với CLB CAHN, Cảng Thượng Hải giàu kinh nghiệm và có đội ngũ nội - ngoại binh dạn dày hơn. Đại diện Trung Quốc dù không chơi nhuần nhuyễn, kỹ thuật như những đội Nhật Bản mà CAHN gặp ở lượt 1 và 2, nhưng lại rất mạnh ở thể lực, cùng những cuộc chiến cơ bắp khốc liệt. Lối đá trực diện, dùng nhiều bóng dài, ưu tiên tốc độ của Cảng Thượng Hải mang tới sức ép cực lớn cho tuyến phòng ngự đã thủng lưới liên tục của CLB CAHN thời gian qua.

Để có điểm rời Trung Quốc, CLB CAHN phải nỗ lực chơi một trận vượt bậc so với màn trình diễn nhợt nhạt trong tháng này.

Chỉnh đốn hàng công

CLB CAHN đã hiểu sự khắc nghiệt của AFC Champions League Elite, sau hai thất bại trước Gamba Osaka (1-4) và Kashima Antlers (0-1).

Tuy nhiên, nhìn nhận sòng phẳng, Quang Hải cùng đồng đội chơi không tệ. CLB CAHN đã chơi ngang ngửa Gamba ở nửa đầu trận ra quân, sau đó tiếp tục đá tốt ở màn đọ sức Kashima tại Hàng Đẫy. Các học trò của HLV Polking đã kiểm soát thế trận tốt, tạo áp lực lên đối thủ bằng triết lý kiểm soát, đan bóng mạch lạc. Điều CLB CAHN còn thiếu là sự lạnh lùng và bản lĩnh, để biến cơ hội thành bàn thắng.

So với các đội Nhật Bản từng thắng CLB CAHN, Cảng Thượng Hải không ở đẳng cấp vượt trội đến vậy.

CLB CAHN đã ở rất gần điểm số lịch sử. Nếu chắt chiu cơ hội và phân phối thể lực hợp lý, học trò Polking có thể kiểm soát thế trận, hệt như cách từng giành 4 điểm sau 2 trận gặp Bắc Kinh ở AFC Champions League 2 mùa trước. CLB CAHN đủ sức giành ít nhất 1 điểm để tạo đà tâm lý thuận lợi cho chặng tiếp theo.

Dự đoán: Hai đội hòa 1-1. Leo Artur ghi bàn.