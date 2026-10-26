    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất lúc này, ông Kim gọi lên đội tuyển Việt Nam: Olaha Mạnh Đức

    Phương Quỳnh
    Phương Quỳnh
    Một cầu thủ đang tỏa sáng trên hàng công CLB Công an TP.HCM trong các trận đấu gần đây khiến người hâm mộ mong anh sớm được gọi lên đội tuyển Việt Nam.

    Chìa khóa trong lối chơi của CLB Công an TP.HCM

    Đó chính là tiền đạo Mạnh Đức Olaha. Cầu thủ người gốc Nigeria mới nhập tịch đang khiến người hâm mộ CLB Công an TP.HCM thổn thức sau trận Công an TP.HCM giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân Arena của Ninh Bình, vì lâu lắm rồi họ mới được hưởng hương vị chiến thắng ngọt ngào liên tiếp đến vậy đến vậy.

    Trước khi có trận thắng Ninh Bình, CLB Công an TP.HCM đã đánh bại CLB Thể Công Viettel cùng tỷ số trên sân Bình Dương ở vòng 4. Còn tại vòng 3, thầy trò HLV Arthur Diles có trận hòa trong thế dẫn bàn trước đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng SLNA. Nếu tính cả trận thắng CLB Hà Nội ở vòng 1, đến nay CLB Công an TP.HCM đã đánh bại 3 đội bóng được xem là ứng viên cho chức vô địch. Đáng nói là, phong độ của đội bóng đại diện TP.HCM ở mùa bóng năm nay mang đậm dấu ấn của Mạnh Đức Olaha. Chính anh là người có đường chuyền quyết định, dẫn đến bàn thắng duy nhất của Công an TP.HCM trên sân của Ninh Bình. Trước đó, Olaha Mạnh Đức cũng ghi bàn ở trận thắng Viettel Thể Công (1-0) và Ratchaburi (hòa 1-1, Cúp C1 Đông Nam Á).

    Cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất lúc này, ông Kim gọi lên đội tuyển Việt Nam: Olaha Mạnh Đức- Ảnh 1.

    Olaha Mạnh Đức (trái) là linh hồn trong lối chơi của CLB Công an TP.HCM

    Ảnh: Minh Tú

    Với thể hình lý tưởng (cao 1,86 m) cùng thể lực sung mãn, Mạnh Đức Olaha lên công về thủ không sót một tình huống nào. Bóng khi qua chân anh ở những điểm nóng của trận đấu đều có thể tạo thành cơ hội cho đồng đội hoặc đích thân anh ghi bàn. Có thể nói anh chính là chìa khóa trong lối chơi của HLV Arthur Diles ở CLB Công an TP.HCM những trận đấu từ đầu mùa.

    Ở mùa trước khi còn khoác áo SLNA, anh cũng từng đảm nhân nhiều vị trí như tiền đạo cắm, hộ công, tiền vệ… do nhân sự đội bóng mỏng và anh đều hoàn thành nhiệm vụ. Mùa này, khi chuyển qua CLB Công an TP.HCM và nhận được nhiều hỗ trợ từ đồng đội hơn, Mạnh Đức Olaha càng phát huy tài năng của mình.

    Đối thủ Asian Cup 2027 đồng loạt tăng tốc, đội tuyển Việt Nam chuẩn bị gì?

    Có vị trí trên đội tuyển Việt Nam?

    Trong tình thế cả Xuân Son và Hoàng Hên vẫn chưa bình phục chấn thương, Mạnh Đức Olaha chính là phương án thay thế khả dĩ nhất lúc này của HLV Kim Sang-sik. Nếu có anh trong đội hình, ông Kim sẽ có nhiều phương án tấn công hơn, bởi lối chơi của Mạnh Đức Olaha khá đa năng. Không chỉ mạnh về thể lực, Mạnh Đức Olaha còn nguy hiểm ở những phá đột phá xộc thẳng vào khu vực 16m50 của đối phương nhờ kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Đây cũng là một trong những vũ khí nguy hiểm của cầu thủ này.

    Cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất lúc này, ông Kim gọi lên đội tuyển Việt Nam: Olaha Mạnh Đức- Ảnh 2.

    Mạnh Đức Olaha luôn có mặt ở những điểm nóng trên sân

    Ảnh: Minh Tú

    Với Mạnh Đức Olaha trên hàng công, HLV Kim Sang-sik có thể để anh chơi ở vị trí tiền đạo cánh nếu có Xuân Son trong đội hình, hoặc tiền đạo cắm khi không có Xuân Son trên sân. Cứ tưởng tượng hàng công đội tuyển Việt Nam với bộ ba Đình Bắc, Xuân Son, Mạnh Đức Olaha sẽ nguy hiểm đến thế nào. Ba cầu thủ, 3 thế mạnh khác nhau, khi cần sẽ bổ sung cho nhau để tạo nên mũi đinh ba đáng sợ, có thể uy hiếp bất cứ hàng thủ nào. Trong bối cảnh Asian Cup 2027 càng đến gần, HLV Kim Sang-sik rất cần thêm những lựa chọn để làm mới hàng công hơn nữa.

    Điều khiến mọi người còn băn khoăn đó là liệu Mạnh Đức Olaha có thể hòa nhập với chiến thuật của HLV Kim Sang-sik trên đội tuyển Việt Nam hay không. Bởi rất nhiều cầu thủ từng chơi rất hay ở CLB nhưng khi lên tuyển lại không phát huy được khả năng của mình. Hy vọng ông Kim sẽ sớm có lời giải trong đợt tập trung đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 11 tới.

    Tin liên quan

    Olaha Mạnh Đức kiến tạo cực đẹp, CLB CA TP.HCM đánh bại đội Ninh Bình phút nhạy cảm

    Olaha Mạnh Đức kiến tạo cực đẹp, CLB CA TP.HCM đánh bại đội Ninh Bình phút nhạy cảm

    Tối 25.10, ở vòng 5 V-League 2026-2027, Olaha Mạnh Đức xử lý quá tỉnh táo, mở ra bàn thắng quyết định, giúp CLB Công an TP.HCM đánh bại đội Ninh Bình với tỷ số 1-0.

    Các đối thủ của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị gì cho Asian Cup 2027, lịch thi đấu thế nào?

    Toan tính của thầy Kim

    Khám phá thêm chủ đề

    đội tuyển Việt Nam HLV Kim Sang-sik CLB Công An TP.HCM Mạnh Đức Olaha V-League

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận