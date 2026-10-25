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    Olaha Mạnh Đức kiến tạo cực đẹp, CLB CA TP.HCM đánh bại đội Ninh Bình phút nhạy cảm

    Đồng Nguyên Khang
    Đồng Nguyên Khang
    Tối 25.10, ở vòng 5 V-League 2026-2027, Olaha Mạnh Đức xử lý quá tỉnh táo, mở ra bàn thắng quyết định, giúp CLB Công an TP.HCM đánh bại đội Ninh Bình với tỷ số 1-0.

    Đôi bên thận trọng

    Không bất ngờ khi CLB Ninh Bình có thế trận nhỉnh hơn CLB Công an TP.HCM. Đội chủ nhà vẫn có Hoàng Đức, Thành Trung, trong khi đó, HLV Arthur Diles không thể sử dụng trụ cột Đức Phú do án treo giò. Đội khách cũng không hề giấu giếm ý đồ chơi phòng ngự phản công khi Williams Minh Hoàng, cầu thủ trẻ, khỏe đá chính thay Tiến Linh.

    Sau vài phút đầu sôi động, CLB Ninh Bình lẫn CLB Công an TP.HCM đều chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Những diễn biến đáng chú ý nhất chỉ là các pha bóng tranh chấp ở khu vực giữa sân. Vì thế, hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0. 

    Điều này cũng dễ hiểu. CLB Công an TP.HCM thận trọng khi đối phương mạnh hơn, đang đứng nhì bảng, sở hữu chân sút đang đứng thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới là Lucao (5 bàn). Chiều ngược lại, CLB Ninh Bình hiểu rằng Olaha Mạnh Đức, Jason Cummings, Williams Minh Hoàng đủ sức khiến khung thành Đặng Văn Lâm phải chao đảo. 

    Olaha Mạnh Đức kiến tạo cực đẹp, CLB CA TP.HCM đánh bại đội Ninh Bình phút nhạy cảm- Ảnh 1.

    Quốc Cường (phải) chơi khá tốt khi chạm trán những tiền vệ giỏi của CLB Ninh Bình

    ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

    CLB Công an TP.HCM đã kiên trì

    Ngay đầu hiệp 2, HLV Chu Đình Nghiêm điều chỉnh hàng công khi tung Ngọc Mỹ vào sân thay Thành Trung. Lúc này, Quốc Việt được đẩy sang cánh phải, còn Lê Phát, Friday lùi về tuyến giữa để hỗ trợ Hoàng Đức. 

    Đến phút 66, HLV Diles mới thay đổi nhân sự khi rút Quốc Gia, Aldair ra nghỉ, nhường chỗ cho Kevin Yamga, Leo Gomes. 4 phút sau, CLB Ninh Bình thực hiện lượt thay người thứ 2 khi Tài Lộc, Văn Thuận vào thay Lê Phát và Quốc Việt, người không thể tiếp tục thi đấu do dính chấn thương. 

    Olaha Mạnh Đức kiến tạo cực đẹp, CLB CA TP.HCM đánh bại đội Ninh Bình phút nhạy cảm- Ảnh 2.

    Olaha Mạnh Đức (trái) lập công lớn cho CLB Công an TP.HCM

    ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

    Những phương án thay đổi này giúp đội chủ nhà tạo được sức ép lớn hơn. Vì thế, CLB Công an TP.HCM buộc phải gia cố hàng thủ với Nhật Minh, Hoàng Phúc, thay cho Minh Trọng, Quang Hùng, 2 hậu vệ đã xuống sức. Ngoài ra, Ngô Đăng Khoa, cầu thủ cực giàu tốc độ cũng được tung vào sân để có thể phản công sắc bén hơn. 

    2 đội đều nỗ lực tổ chức tấn công nhưng phải đến phút bù giờ cuối cùng, bàn thắng mới xuất hiện. Phút 90+5, Olaha Mạnh Đức đi bóng một mạch từ sân nhà, sau đó qua người rồi chuyền bóng khôn khéo cho Jason Cummings dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 1-0 cho CLB Công an TP.HCM. 

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    Công An TP.HCM CLB Ninh Bình Hoàng Đức Tiến Linh Lê Giang Patrik

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