Lịch thi đấu chi tiết bảng E Asian Cup 2027 mới nhất: Việt Nam không phải đá đêm bất kỳ trận nào

Vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027 diễn ra tại Ả Rập Xê Út từ ngày 7.1 đến 5.2.2027, quy tụ 24 đội tuyển, chia thành 6 bảng. Tại bảng E, đội tuyển Việt Nam phải cạnh tranh với Hàn Quốc, UAE và Yemen để giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.

Theo thể thức giải đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng 16 đội. Vì vậy, ngoài mục tiêu cạnh tranh vị trí trong tốp 2, đội tuyển Việt Nam cũng cần tính toán hiệu số bàn thắng bại và điểm số để duy trì cơ hội đi tiếp nếu không thể vượt qua các đối thủ mạnh.

Đội tuyển Việt Nam được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn ở VCK Asian Cup 2027 ẢNH: NGỌC LINH

Lượt trận 1: Đội tuyển Việt Nam gặp UAE, Hàn Quốc đối đầu Yemen

Lượt trận đầu tiên của bảng E diễn ra trong hai ngày 10 và 11.1.2027. Đội tuyển Hàn Quốc gặp Yemen lúc 17 giờ 30 ngày 10.1, trước khi đội tuyển Việt Nam chạm trán UAE lúc 20 giờ 30 ngày 11.1 (theo giờ Việt Nam).

Đối thủ Asian Cup 2027 đồng loạt tăng tốc, đội tuyển Việt Nam chuẩn bị gì?

Về lý thuyết, đội tuyển Hàn Quốc được đánh giá cao hơn Yemen nhờ đẳng cấp và kinh nghiệm thi đấu quốc tế vượt trội. Đội bóng Đông Á thường xuyên góp mặt ở VCK World Cup và Asian Cup, sở hữu nhiều cầu thủ thi đấu tại các giải đấu hàng đầu châu Âu. Ở chiều ngược lại, Yemen không có nhiều thành tích nổi bật ở sân chơi châu lục và từng dừng bước ngay vòng bảng Asian Cup 2019.

Đội tuyển UAE là một trong những đội mạnh ở Tây Á ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, ở trận ra quân đội tuyển Việt Nam gặp ngay thử thách mang tên UAE. Đại diện Tây Á sở hữu đội hình chất lượng khi có nhiều cầu thủ nhập tịch. Tại Cúp vùng Vịnh hồi tháng 9.2026, UAE thắng Yemen 4-0, vượt qua Oman ở bán kết trước khi thua chủ nhà Ả Rập Xê Út trong trận chung kết.

Với thầy trò HLV Kim Sang-sik, nếu có thể giành điểm trước UAE sẽ là khởi đầu thuận lợi cho hành trình vượt qua vòng bảng. Đội tuyển Việt Nam cần tổ chức phòng ngự chặt chẽ, hạn chế những khoảng trống ở hai biên và tận dụng tốt các tình huống phản công. Một kết quả tích cực ở trận đấu này cũng giúp toàn đội có thêm sự tự tin trước khi đối đầu Hàn Quốc.

Lượt trận 2: Việt Nam chạm trán Hàn Quốc, UAE gặp Yemen

Ngày 15.1.2027 là thời điểm đội tuyển Việt Nam bước vào thử thách được đánh giá khó khăn nhất tại bảng E, khi chạm trán Hàn Quốc lúc 17 giờ 30. Cùng ngày, Yemen đối đầu UAE lúc 23 giờ 30.

Hàn Quốc là đối thủ có ưu thế rõ rệt về đẳng cấp, chiều sâu đội hình và kinh nghiệm ở các giải đấu lớn. Đội bóng này từng vào bán kết Asian Cup 2023 và sở hữu nhiều tuyển thủ có khả năng tạo khác biệt ở những thời điểm quyết định. Trong lịch sử đối đầu, đội tuyển Việt Nam thường gặp nhiều khó khăn trước Hàn Quốc. Đáng chú ý, ở trận giao hữu tháng 10.2023, đội tuyển Việt Nam thua đối thủ 0-6. Tuy nhiên, kết quả quá khứ không quyết định hoàn toàn cục diện lần gặp nhau sắp tới.

HLV Kim Sang-sik cần chuẩn bị phương án chiến thuật phù hợp, đặc biệt ở khâu tổ chức phòng ngự và chuyển trạng thái. Nếu không thể tạo bất ngờ, việc hạn chế bàn thua cũng có thể mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé vào vòng 16 đội.

Đội tuyển Hàn Quốc vẫn là ứng cử viên vô địch ở Asian Cup 2027 ẢNH: REUTERS

Ở cặp đấu còn lại, UAE được đánh giá nhỉnh hơn Yemen. Chiến thắng 4-0 của UAE trước chính đối thủ này tại Cúp vùng Vịnh hồi tháng 9.2026 cho thấy sự chênh lệch nhất định giữa hai đội. Tuy nhiên, Yemen có thể chơi quyết tâm hơn khi cơ hội đi tiếp phụ thuộc nhiều vào kết quả của hai lượt trận đầu tiên.

Kết quả của lượt trận thứ hai sẽ giúp định hình rõ hơn cục diện bảng E. Nếu Việt Nam có điểm trước Hàn Quốc, cơ hội đi tiếp sẽ rộng mở hơn. Ngược lại, đội tuyển Việt Nam cần tập trung tối đa cho trận cuối gặp Yemen, đồng thời theo dõi kết quả của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Lượt trận 3: Việt Nam quyết đấu Yemen, Hàn Quốc gặp UAE

Hai trận đấu cuối cùng của bảng E diễn ra ngày 20.1.2027. Hàn Quốc gặp UAE lúc 20 giờ 30, cùng thời điểm đội tuyển Việt Nam đối đầu Yemen tại Jeddah.

Đây có thể là lượt trận quyết định thứ hạng chung cuộc của bảng đấu. Cuộc chạm trán giữa Hàn Quốc và UAE nhiều khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua ngôi đầu, trong khi Việt Nam phải hướng tới mục tiêu giành kết quả tốt nhất trước Yemen.

Yemen là đối thủ mà đội tuyển Việt Nam có cơ sở để đặt mục tiêu chiến thắng. Tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam từng đánh bại Yemen 2-0 ở vòng bảng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik không thể chủ quan, bởi đối thủ đã giành quyền dự VCK năm 2027 và đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu.

Đội tuyển Việt Nam được đánh giá có thể đánh bại Yemen, giành trọn 3 điểm ẢNH: REUTERS

Lịch thi đấu đầy đủ bảng E, Asian Cup 2027

Đáng chú ý, Yemen lên kế hoạch giao hữu với Bahrain ngày 14.11 và Malaysia ngày 17.11 tại Quảng Châu (Trung Quốc). Việc chọn Malaysia, đội tuyển thuộc khu vực Đông Nam Á, cho thấy Yemen muốn có thêm dữ liệu để nghiên cứu cách chơi của những đối thủ có đặc điểm gần với đội tuyển Việt Nam.

Nếu giành được điểm số thuận lợi trước UAE hoặc Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam sẽ giảm bớt áp lực ở lượt trận cuối. Trong trường hợp gặp bất lợi sau hai trận đầu, cuộc đối đầu Yemen có thể trở thành trận đấu mang tính sống còn. Đội tuyển cần tận dụng cơ hội ghi bàn, đồng thời giữ sự tập trung trong suốt 90 phút để tránh đánh rơi lợi thế.