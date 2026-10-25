Văn Hậu, Thành Chung và Văn Vĩ tái xuất Asian Cup: Hàng thủ đội tuyển Việt Nam không còn mong manh

Thay đổi về nhân sự

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, hàng thủ là 1 trong những khu vực yếu nhất của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta để thủng lưới đến 5 bàn sau 4 trận, bình quân 1,25 bàn/trận. Nguyên nhân của việc hàng thủ suy yếu là do đội tuyển Việt Nam khi đó thiếu nhiều hậu vệ giỏi, gồm các trung vệ Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, hậu vệ trái Nguyễn Văn Vĩ. Những người thay thế như Adou Minh, Ngọc Bảo, Cao Pendant Quang Vinh gây thất vọng.

Trung vệ Thành Chung đã hồi phục chấn thương Ảnh: Độc Lập

Văn Vĩ (phải) ghi bàn cho Nam Định trong trận thắng đậm CLB TP.Đồng Nai ngày 24.10 Ảnh: Minh Tú

Điều này sẽ thay đổi ở Asian Cup 2027. Thành Chung, Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Văn Vĩ sẽ trở lại, giúp hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam mạnh mẽ hơn, giàu kỹ thuật hơn. Ngoài ra, trung vệ rất giàu triển vọng là Nguyễn Hiểu Minh cũng có khả năng hồi phục hoàn toàn sau chấn thương, kịp xuất hiện tại giải vô địch châu Á vào đầu năm sau.

Với việc sở hữu Thành Chung, Hiểu Minh và Việt Anh, đội tuyển Việt Nam sẽ có những trung vệ có kỹ năng tranh cướp bóng tốt nhất nước hiện nay, thậm chí tốt nhất Đông Nam Á. Việt Anh (1,85 m), Thành Chung (1,82 m), Hiểu Minh (1,84 m) và Đoàn Văn Hậu (1,86 m), hàng thủ của đội tuyển Việt Nam sở hữu thể hình rất tốt, đủ sức tranh chấp tay đôi, tranh chấp bóng bổng với mọi hàng tấn công của các đội bóng khác tại Asian Cup 2027.

Đối thủ Asian Cup 2027 đồng loạt tăng tốc, đội tuyển Việt Nam chuẩn bị gì?

Muốn tạo bất ngờ, trước tiên phải phòng ngự tốt

Thể hình của các hậu vệ từng là điểm yếu của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ở giải đấu kết thúc hồi đầu tháng 10, 7/8 hậu vệ được đăng ký của đội tuyển Việt Nam cao dưới 1,80 m. Chỉ có trung vệ Việt Anh cao trên 1,80 m. Khi đó, đội tuyển Việt Nam khá yếu trong các pha va chạm trực tiếp với cầu thủ tấn công của các đội Philippines, Thái Lan và Malaysia. Chúng ta cũng yếu trong những tình huống không chiến.

Đoàn Văn Hậu sẽ tăng "chất thép" cho hàng thủ của đội tuyển Việt Nam Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Cải thiện được chất lượng của hàng thủ, đội tuyển Việt Nam mới có thể tính đến chuyện gây bất ngờ ở Asian Cup 2027. Vào đầu năm sau, chúng ta sẽ thường xuyên phải đối đầu với các đội mạnh hơn mình. Phòng ngự phản công sẽ là lối chơi chủ đạo mà đội tuyển Việt Nam thực hiện tại giải châu Á. Muốn đạt hiệu quả cao trong lối chơi này, đội tuyển Việt Nam trước tiên phải phòng ngự tốt.

Tín hiệu tích cực cho HLV Kim Sang-sik ở chỗ ông sẽ có thêm những nhân sự tốt thời gian tới, qua đó xây dựng 1 hàng thủ chắc chắn cho đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027.