    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Các đối thủ của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị gì cho Asian Cup 2027, lịch thi đấu thế nào?

    Thiếu Bá
    Thiếu Bá
    Đội tuyển Yemen sẽ đấu giao hữu với Malaysia trong tháng 11, Hàn Quốc đấu giao hữu với Ả Rập Xê Út, còn UAE vừa giành ngôi á quân Cúp vùng Vịnh. Ba đối thủ của đội tuyển VN tại Asian Cup 2027 đã lên kế hoạch chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho đấu trường châu Á.

    Yemen nghiên cứu bóng đá Đông Nam Á

    Tại Asian Cup 2027, đội tuyển VN cùng bảng E với các đội Hàn Quốc, UAE và Yemen. Đội tuyển Yemen sẽ có 2 trận giao hữu quốc tế, gặp Bahrain vào ngày 14.11 và gặp Malaysia vào ngày 17.11, tại Quảng Châu (Trung Quốc). Báo chí Yemen nhận định, trận gặp Malaysia được đánh giá rất quan trọng bởi Malaysia thuộc Đông Nam Á, láng giềng với đội tuyển VN. Về mặt tố chất và về trình độ, đội tuyển Malaysia gần giống với đội tuyển VN. Yemen hy vọng thông qua trận giao hữu Malaysia sẽ tìm ra phương án thích hợp để khống chế đội tuyển VN tại Asian Cup.

    Các đối thủ của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị gì cho Asian Cup 2027, lịch thi đấu thế nào?- Ảnh 1.

    Yemen sẽ tìm hiểu kỹ về đội tuyển Việt Nam

    Các đối thủ của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị gì cho Asian Cup 2027, lịch thi đấu thế nào?- Ảnh 2.

    UAE khá thành công ở Cúp vùng Vịnh

    Ảnh: Reuters

    Đối thủ Asian Cup 2027 đồng loạt tăng tốc, đội tuyển Việt Nam chuẩn bị gì?

    Các đối thủ của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị gì cho Asian Cup 2027, lịch thi đấu thế nào?- Ảnh 3.

    Son Heung-min (số 7) là nhân tố chủ chốt của đội tuyển Hàn Quốc

    ẢNH: REUTERS

    Trước đó hồi tháng 9, Yemen tham dự Cúp vùng Vịnh nhưng bị loại ngay sau vòng bảng. Yemen thua đậm UAE 0-4, thua Qatar 0-1, thắng Bahrain 5-2. Yemen chỉ có 3 điểm, xếp thứ 3 tại bảng B. Yemen muốn có sự chuẩn bị thật chu đáo với mục tiêu không bị loại sớm tại Asian Cup 2027 và trận gặp VN vào ngày 20.1 được họ coi là trận then chốt, quyết định cho tấm vé vào vòng kế tiếp.

    UAE và Hàn Quốc rất mạnh

    Đội tuyển UAE vừa tham dự Cúp vùng Vịnh hồi tháng 9, thắng Yemen 4-0, thắng Bahrain 3-0, hòa Qatar 1-1 ở vòng đấu bảng, lọt vào bán kết với tư cách đội đầu bảng B. Ở bán kết, UAE thắng Oman 1-0. Đội tuyển UAE chỉ thua đội chủ nhà Ả Rập Xê Út 0-2 ở chung kết. Trải qua đến 5 trận ở Cúp vùng Vịnh, đội tuyển UAE đã có khoảng thời gian đủ dài để ráp đội hình, hình thành lối chơi, cũng như nhận diện những nhân sự nổi bật nhất, sử dụng cho Asian Cup 2027. UAE dự kiến sẽ có thêm ít nhất 1 trận giao hữu trong dịp FIFA Days tháng 11.

    Đối thủ còn lại của đội tuyển VN ở vòng bảng Asian Cup 2027 là Hàn Quốc đã chốt 2 trận giao hữu trong tháng 11, gặp Ả Rập Xê Út vào ngày 13.11 và Qatar ngày 17.11, tại Doha (Qatar). Đây là đối thủ đáng sợ nhất tại vòng bảng đối với thầy trò HLV Kim Sang-sik. HLV Robert Moreno người Tây Ban Nha đang cố gắng giải quyết bất ổn nội bộ giữa Son Heung-min và một số tuyển thủ khác, để đội tuyển Hàn Quốc đạt kết quả khả quan ở cả hai trận giao hữu.

    Các đối thủ của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị gì cho Asian Cup 2027, lịch thi đấu thế nào? - Ảnh 4.

    HLV Kim Sang-sik sẽ có nhiều thứ phải lo toan

    Ở diễn tiến khác có liên quan, HLV Kim Sang-sik đã quay trở lại VN vào ngày 24.10, kết thúc kỳ nghỉ phép ngắn ngày (ông về quê nhà Hàn Quốc vào ngày 18.10 vừa qua). Ông Kim đã phân công nhân sự cụ thể của BHL, theo dõi sát tình hình chuẩn bị của các đối thủ mà đội tuyển VN sẽ chạm trán tại Asian Cup. Các thông số của các đội tuyển UAE, Hàn Quốc, Yemen sẽ được ghi chép đầy đủ, giúp ông Kim cùng các trợ lý lên kế hoạch ứng phó. Ông Kim nhấn mạnh: "Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của đội tuyển VN trong năm 2027 là Asian Cup. Chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn đợt FIFA ASEAN Cup. Hy vọng đội tuyển có thể đạt được kết quả tốt".

    Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E tại Asian Cup 2027, gặp UAE tại Riyadh vào lúc 20 giờ 30 ngày 11.1.2027. Gặp Hàn Quốc cũng tại Riyadh lúc 17 giờ 30 ngày 15.1.2027. Và trận cuối vòng bảng gặp Yemen tại Jeddah lúc 20 giờ 30 ngày 20.1.2027. TV360 sở hữu bản quyền toàn bộ giải đấu.

    Tin liên quan

    Bài toán khó cho ông Kim Sang-sik trước Asian Cup 2027: Gọi hay không gọi nhân sự của CLB CAHN

    Bài toán khó cho ông Kim Sang-sik trước Asian Cup 2027: Gọi hay không gọi nhân sự của CLB CAHN

    Chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào giải đấu quan trọng bậc nhất là Asian Cup 2027. Tuy nhiên, đến lúc này HLV Kim Sang-sik vẫn còn quá nhiều nỗi lo.

    Toan tính của thầy Kim

    Dự đoán kết quả CLB Đà Nẵng thua đậm CLB Hà Nội: Khó cản đội bóng thủ đô

    Khám phá thêm chủ đề

    đội tuyển Việt Nam Asian Cup 2027 Giao hữu Hàn Quốc

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận