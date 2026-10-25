Các đối thủ của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị gì cho Asian Cup 2027, lịch thi đấu thế nào?

Yemen nghiên cứu bóng đá Đông Nam Á

Tại Asian Cup 2027, đội tuyển VN cùng bảng E với các đội Hàn Quốc, UAE và Yemen. Đội tuyển Yemen sẽ có 2 trận giao hữu quốc tế, gặp Bahrain vào ngày 14.11 và gặp Malaysia vào ngày 17.11, tại Quảng Châu (Trung Quốc). Báo chí Yemen nhận định, trận gặp Malaysia được đánh giá rất quan trọng bởi Malaysia thuộc Đông Nam Á, láng giềng với đội tuyển VN. Về mặt tố chất và về trình độ, đội tuyển Malaysia gần giống với đội tuyển VN. Yemen hy vọng thông qua trận giao hữu Malaysia sẽ tìm ra phương án thích hợp để khống chế đội tuyển VN tại Asian Cup.

Yemen sẽ tìm hiểu kỹ về đội tuyển Việt Nam

UAE khá thành công ở Cúp vùng Vịnh Ảnh: Reuters

Đối thủ Asian Cup 2027 đồng loạt tăng tốc, đội tuyển Việt Nam chuẩn bị gì?

Son Heung-min (số 7) là nhân tố chủ chốt của đội tuyển Hàn Quốc ẢNH: REUTERS

Trước đó hồi tháng 9, Yemen tham dự Cúp vùng Vịnh nhưng bị loại ngay sau vòng bảng. Yemen thua đậm UAE 0-4, thua Qatar 0-1, thắng Bahrain 5-2. Yemen chỉ có 3 điểm, xếp thứ 3 tại bảng B. Yemen muốn có sự chuẩn bị thật chu đáo với mục tiêu không bị loại sớm tại Asian Cup 2027 và trận gặp VN vào ngày 20.1 được họ coi là trận then chốt, quyết định cho tấm vé vào vòng kế tiếp.

UAE và Hàn Quốc rất mạnh

Đội tuyển UAE vừa tham dự Cúp vùng Vịnh hồi tháng 9, thắng Yemen 4-0, thắng Bahrain 3-0, hòa Qatar 1-1 ở vòng đấu bảng, lọt vào bán kết với tư cách đội đầu bảng B. Ở bán kết, UAE thắng Oman 1-0. Đội tuyển UAE chỉ thua đội chủ nhà Ả Rập Xê Út 0-2 ở chung kết. Trải qua đến 5 trận ở Cúp vùng Vịnh, đội tuyển UAE đã có khoảng thời gian đủ dài để ráp đội hình, hình thành lối chơi, cũng như nhận diện những nhân sự nổi bật nhất, sử dụng cho Asian Cup 2027. UAE dự kiến sẽ có thêm ít nhất 1 trận giao hữu trong dịp FIFA Days tháng 11.

Đối thủ còn lại của đội tuyển VN ở vòng bảng Asian Cup 2027 là Hàn Quốc đã chốt 2 trận giao hữu trong tháng 11, gặp Ả Rập Xê Út vào ngày 13.11 và Qatar ngày 17.11, tại Doha (Qatar). Đây là đối thủ đáng sợ nhất tại vòng bảng đối với thầy trò HLV Kim Sang-sik. HLV Robert Moreno người Tây Ban Nha đang cố gắng giải quyết bất ổn nội bộ giữa Son Heung-min và một số tuyển thủ khác, để đội tuyển Hàn Quốc đạt kết quả khả quan ở cả hai trận giao hữu.

HLV Kim Sang-sik sẽ có nhiều thứ phải lo toan

Ở diễn tiến khác có liên quan, HLV Kim Sang-sik đã quay trở lại VN vào ngày 24.10, kết thúc kỳ nghỉ phép ngắn ngày (ông về quê nhà Hàn Quốc vào ngày 18.10 vừa qua). Ông Kim đã phân công nhân sự cụ thể của BHL, theo dõi sát tình hình chuẩn bị của các đối thủ mà đội tuyển VN sẽ chạm trán tại Asian Cup. Các thông số của các đội tuyển UAE, Hàn Quốc, Yemen sẽ được ghi chép đầy đủ, giúp ông Kim cùng các trợ lý lên kế hoạch ứng phó. Ông Kim nhấn mạnh: "Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của đội tuyển VN trong năm 2027 là Asian Cup. Chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn đợt FIFA ASEAN Cup. Hy vọng đội tuyển có thể đạt được kết quả tốt".

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E tại Asian Cup 2027, gặp UAE tại Riyadh vào lúc 20 giờ 30 ngày 11.1.2027. Gặp Hàn Quốc cũng tại Riyadh lúc 17 giờ 30 ngày 15.1.2027. Và trận cuối vòng bảng gặp Yemen tại Jeddah lúc 20 giờ 30 ngày 20.1.2027. TV360 sở hữu bản quyền toàn bộ giải đấu.

