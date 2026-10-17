Thể thao Ả Rập Xê Út đảo lộn vì xung đột leo thang

Các đợt tập kích nhắm vào hạ tầng dân sự, sân bay và cơ sở năng lượng gần đây đã biến Ả Rập Xê Út từ trung tâm thể thao mới của thế giới thành vùng rủi ro cao về an ninh. Nhận thấy mối đe dọa trực tiếp, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cùng Liên đoàn Thể thao điện tử Ả Rập Xê Út đã gấp rút đưa ra quyết định hoãn vô thời hạn FIFAe Finals 2026 (dự kiến tranh tài từ ngày 16 - 25.10) tại Jeddah ngay sát ngày khởi tranh. Trước đó, một số đội tuyển quốc tế như Nhật Bản và Brazil đã chủ động rút lui.

Nhiều sự kiện thể thao lớn tại Ả Rập Xê Út bị ảnh hưởng vì xung đột leo thang ẢNH: REUTERS

Các môn thể thao khác cũng chứng kiến làn sóng trì hoãn. Giải quần vợt được chờ đợi Six Kings Slam (dự kiến tổ chức cuối tháng 10) tại Riyadh, nơi quy tụ những ngôi sao hàng đầu thế giới như Novak Djokovic hay Carlos Alcaraz, buộc phải dời sang tận cuối tháng 12. Trong khi đó, giải golf triệu USD PIF Saudi International thuộc hệ thống Asian Tour cũng rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan, khiến BTC phải tính đến kịch bản đưa giải sang địa điểm khác. Ở môn thể thao tốc độ, chặng đua WRC Rally tại Jeddah dự kiến diễn ra tháng 11 chính thức bị hủy bỏ vì rủi ro an ninh và chi phí bảo hiểm vận tải thiết bị qua đường hàng hải tăng vọt.

Giải bóng đá VĐQG Ả Rập Xê Út (Saudi Pro League) cũng bị ảnh hưởng. BTC giải đã buộc phải dời lịch 3 trận tâm điểm ở vòng 9. Ở sân chơi châu lục, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đang lên kế hoạch chuyển các trận đấu sân nhà của những CLB Ả Rập Xê Út tại AFC Champions League Elite và AFC Champions League Two sang các sân trung lập.

Trước những biến động tại quốc gia vùng Vịnh, mọi sự chú ý của người hâm mộ bóng đá VN lúc này đang đổ dồn vào số phận của VCK Asian Cup 2027, đấu trường đỉnh cao mà thầy trò HLV Kim Sang-sik tranh tài. Mới đây, BTC địa phương Ả Rập Xê Út lên tiếng khẳng định công tác chuẩn bị cho Asian Cup 2027 vẫn đang được tiến hành đúng tiến độ (dự kiến diễn ra từ ngày 7.1 - 5.2.2027 tại Riyadh, Jeddah và Al Khobar).

Phát biểu trong cuộc họp của FIFA tại Zurich (Thụy Sĩ) ngày 14.10, Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa cho biết cơ quan này chưa vội vàng đưa ra phán quyết cuối cùng. "Chúng ta có thể đợi đến cuối tháng 11. Mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh theo chiều hướng tốt hơn hoặc xấu đi trong khu vực và vấn đề là phải xem điều gì sẽ xảy ra. Nếu cần đưa ra quyết định thì chúng tôi sẽ làm. Chúng tôi có thể lùi lại một năm đến năm 2028 nếu cần. Nhưng hiện tại AFC đang theo dõi tình hình và mọi thứ đều đúng tiến độ".

Được biết 3 phương án cho VCK Asian Cup 2027 đã được tính đến. Đầu tiên là giữ nguyên kế hoạch ban đầu nếu tình hình khu vực hạ nhiệt và các điều kiện an ninh được đảm bảo tuyệt đối. Thứ hai là lùi thời điểm tổ chức sang đầu năm 2028. Cuối cùng là chuyển quyền đăng cai sang một quốc gia có sẵn hạ tầng đáp ứng giải đấu. Trong thời gian chờ AFC chốt phương án, ông Kim cùng các học trò vẫn tiếp tục tập trung cho các trận giao hữu quốc tế nhằm chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu.



