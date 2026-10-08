Đình Bắc, Quang Hải cùng hàng loạt ngôi sao tham gia ngày hội thể thao toàn dân

Lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao

Lễ phát động diễn ra trong hai ngày 10 và 11.10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực hồ Hoàn Kiếm, với thông điệp "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên".

Chương trình do Bộ VH-TT-DL chủ trì, phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam, UBND TP.Hà Nội và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Sự kiện hướng đến việc nâng cao nhận thức về vai trò của tập luyện thể dục thể thao đối với sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.

Theo kế hoạch, lễ phát động chính thức bắt đầu lúc 6 giờ 30 ngày 10.10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, được truyền hình trực tiếp trên VTV1, VTV6 và các nền tảng truyền thông của Cục TDTT Việt Nam.

Khoảng 12.000 người dự kiến tham gia các hoạt động tại Hà Nội. Cùng thời điểm, 33 tỉnh, thành trên cả nước tổ chức các hoạt động hưởng ứng, tạo thành chuỗi hoạt động thể thao cộng đồng trên phạm vi rộng ẢNH: BTC

Sau nghi thức đánh trống phát động, đại biểu và người dân sẽ tham gia chạy bộ đồng hành. Đoàn chạy xuất phát từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, vòng quanh hồ Hoàn Kiếm và về đích trước trụ sở Sở VH-TT Hà Nội tại số 47 Hàng Dầu.

Thành phần tham gia gồm cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, VĐV, HLV, người lao động, thành viên các CLB thể thao cùng đông đảo người dân.

Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết lễ phát động là bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trong nhân dân.

Thông điệp "Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh" được đưa ra nhằm khuyến khích người dân lựa chọn môn thể thao phù hợp với điều kiện, sở thích và thể trạng để duy trì việc tập luyện lâu dài.

Quang Hải, Đình Bắc giao lưu với người hâm mộ

Một trong những hoạt động được chú ý là chương trình giao lưu giữa người dân với các VĐV tiêu biểu của thể thao Việt Nam.

Theo ban tổ chức, hai tuyển thủ bóng đá Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Đình Bắc sẽ góp mặt cùng các VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Trung Cường; các tuyển thủ cầu mây Nguyễn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Khánh Ly và võ sĩ wushu Dương Thúy Vi.

Hoạt động giao lưu diễn ra trên phố Đinh Tiên Hoàng, đối diện Nhà hát Múa rối Thăng Long. Người hâm mộ có cơ hội gặp gỡ, chụp ảnh lưu niệm và xin chữ ký các VĐV.

Các VĐV, HLV cũng trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật cơ bản, tham gia các thử thách và giao lưu thể thao với người dân. Qua đó, ban tổ chức muốn đưa thể thao thành tích cao đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời tạo thêm động lực để người dân, đặc biệt là giới trẻ, tham gia tập luyện.

Đình Bắc dự kiến sẽ xuất hiện ở chương trình ẢNH: NGỌC LINH

Bên cạnh chương trình giao lưu, lực lượng vũ trang cũng có các màn biểu diễn võ thuật và thể dục. Từ 8 giờ 30 ngày 10.10, lực lượng công an nhân dân biểu diễn tại phố Đinh Tiên Hoàng, khu vực trước tượng đài Lý Thái Tổ. Đến 9 giờ, lực lượng quân đội nhân dân thực hiện các tiết mục biểu diễn võ thuật, thể dục. Quân đội dự kiến huy động khoảng 1.500 cán bộ, chiến sĩ tham gia, trong đó khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ bộ đội đặc công biểu diễn võ thuật và thể dục trong buổi sáng.

Nhiều môn thể thao phục vụ cộng đồng

Trong hai ngày 10 và 11.10, khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm sẽ tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhiều môn thể thao dành cho người dân. Các môn như pickleball, cầu lông, bóng bàn, cầu mây, đá cầu, cờ vua, cờ tướng, golf, bóng rổ 3x3, roller, đi bộ thể thao, đẩy gậy và kéo co được giới thiệu đến cộng đồng.

Các môn võ như vovinam, judo, wushu, taekwondo và võ cổ truyền cũng có các chương trình biểu diễn, hướng dẫn tại khu vực trước trụ sở Sở VH-TT Hà Nội. Ban tổ chức đồng thời bố trí khu vực tư vấn, kiểm tra sức khỏe cơ bản, hướng dẫn phương pháp tập luyện và đăng ký cam kết duy trì hoạt động thể thao thường xuyên.

Lễ phát động là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện thuộc chương trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh", tiếp tục thúc đẩy cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Thông qua sự kiện, ngành thể thao kỳ vọng phong trào tập luyện thể dục thể thao trong cộng đồng sẽ được lan tỏa rộng hơn, từng bước hình thành thói quen vận động thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân.