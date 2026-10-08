Nguyễn Thùy Linh cứu cầu ngoạn mục vẫn phải dừng bước tiếc nuối tại Phần Lan

Trận thua đáng tiếc của Nguyễn Thùy Linh

Trước khi chạm trán Mia Blichfeldt (hạng 15 thế giới) ở vòng 2 nội dung đơn nữ giải cầu lông Arctic mở rộng, Nguyễn Thùy Linh (hạng 30 thế giới) xuất sắc vượt qua tay vợt số 1 Singapore Yeo Jia Min, là đối thủ đã thắng áp đảo trước tay vợt số 1 Việt Nam trong những lần gặp nhau trước đó.

Nguyễn Thùy Linh không thể tạo bất ngờ cho tay vợt hạng 15 thế giới Mia Blichfeldt ẢNH: ĐỘC LẬP

Trước Mia Blichfeldt có thể hình tốt và sở hữu những cú đập cầu đầy uy lực, Nguyễn Thùy Linh chủ động điều cầu biến hóa, phát huy sự khéo léo. Tuy nhiên áp lực mà tay vợt Đan Mạch tạo ra rất lớn khiến Nguyễn Thùy Linh nhiều lần đánh cầu hỏng đáng tiếc. Có thời điểm Nguyễn Thùy Linh vượt lên dẫn trước 18/17 nhưng thua ngược 19/21 ở ván 1.

Ván đấu thứ 2 chứng kiến nỗ lực đáng khen của Nguyễn Thùy Linh khi liên tục dẫn điểm trước Mia Blichfeldt. Hoa khôi cầu lông Việt Nam sớm tạo cách biệt 4 điểm (6/2) nhưng bị đối thủ dẫn ngược 10/7. Vùng lên mạnh mẽ, Nguyễn Thùy Linh có chuỗi lên điểm ấn tượng, vượt dẫn 17/14. Tuy nhiên Mia Blichfeldt kiên trì gỡ từng điểm, sau đó dẫn ngược 20/18. Cứu được 3 điểm kết thúc trận đấu nhưng đến điểm thứ 4, Nguyễn Thùy Linh mắc lỗi và Mia Blichfeldt tận dụng thành công, giành chiến thắng 23/21.

Nguyễn Thùy Linh để thua đáng tiếc ở vòng 2 đơn nữ giải cầu lông Arctic mở rộng ẢNH: ĐỘC LẬP

Thắng lợi chung cuộc 2-0 trước Nguyễn Thùy Linh giúp Mia Blichfeldt giành vé vào vòng tứ kết đơn nữ giải cầu lông Arctic mở rộng 2026. Nguyễn Thùy Linh dừng bước, nhận phần thưởng 1.750 USD (khoảng 45 triệu đồng) cùng 3.600 điểm tích lũy trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF).

Sau giải cầu lông Arctic mở rộng, Nguyễn Thùy Linh tiếp tục hành trình du đấu ở châu Âu. Cô sẽ góp mặt tranh tài ở giải Đan Mạch mở rộng thuộc BWF World Tour Super 750, có tổng tiền thưởng lên tới 950.000 USD (khoảng 24 tỉ đồng), từ ngày 13 đến 18.10.







