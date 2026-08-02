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Thể thao Các môn khác

Nguyễn Thùy Linh lần thứ 5 về nhì ở giải cầu lông World Tour Super 300: Thua ai?

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh vẫn chưa bước lên bục cao nhất sau 5 lần giành quyền vào chung kết giải cầu lông World Tour Super 300 của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF).

Nỗ lực bất thành của Nguyễn Thùy Linh

Đối thủ của Nguyễn Thùy Linh (hạng 25 thế giới) ở chung kết đơn nữ giải cầu lông Đài Loan mở rộng 2026 hôm nay là tay vợt Tanvi Sharma (Ấn Độ) năm nay 18 tuổi, xếp hạng 34 thế giới. Trong lần chạm trán duy nhất trước đó tại giải cầu lông Mỹ mở rộng 2025, Nguyễn Thùy Linh để thua Tanvi Sharma với tỷ số 0-2.

Nguyễn Thùy Linh lần thứ 5 về nhì ở giải cầu lông World Tour Super 300: Thua ai?- Ảnh 1.

Nguyễn Thùy Linh để thua tay vợt Ấn Độ Tanvi Sharma ở chung kết giải cầu lông Đài Loan mở rộng 2026 diễn ra hôm nay

ẢNH: ĐỘC LẬP

Lần thứ 5 vào chung kết giải đấu nằm trong hệ thống World Tour Super 300 của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF), Nguyễn Thùy Linh khát khao lần đầu bước lên bục cao nhất. Điều này cũng phần nào khiến hoa khôi cầu lông Việt Nam gặp áp lực và mắc khá nhiều lỗi đánh cầu hỏng. Cách biệt 8 điểm (10/2) được Tanvi Sharma tạo ra ở ván 1, sau đó Nguyễn Thùy Linh có mạch lên điểm ấn tượng, thu ngắn còn 8/10. Tài năng trẻ cầu lông Ấn Độ bứt phá trở lại, gia tăng cách biệt lên 9 điểm (18/9) sau đó giành chiến thắng 21/16 trước Nguyễn Thùy Linh.

Nguyễn Thùy Linh lần thứ 5 về nhì ở giải cầu lông World Tour Super 300: Thua ai?- Ảnh 2.

Nguyễn Thùy Linh lần thứ 5 nhận danh hiệu á quân đơn nữ giải cầu lông World Tour Super 500

ẢNH: ĐỘC LẬP

Nguyễn Thùy Linh khởi đầu tốt ở ván 2, vượt dẫn đối thủ 3/0 nhờ các pha xử lý cầu ngắn khéo léo. Tay vợt Ấn Độ cũng cho thấy khả năng thích ứng, xoay chuyển tình thế rất nhanh với chuỗi ghi điểm để dẫn ngược 8/4. tay vợt số 1 Việt Nam nỗ lực thu hẹp cách biệt nhưng sức trẻ của Tanvi Sharma phát huy giúp cô giành chiến thắng 21/16, khép lại thắng lợi chung cuộc 2-0 và lên ngôi vô địch.

Như vậy tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh vẫn chưa bước lên bục cao nhất sau 5 lần vào chung kết giải cầu lông nằm trong hệ thống World Tour Super 300 của BWF. Thành tích về nhì giải cầu lông Đài Loan mở rộng mang về cho Nguyễn Thùy Linh 9.120 USD (khoảng 230 triệu đồng) tiền thưởng cùng 5,950 điểm thưởng trên bảng xếp hạng thế giới.


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