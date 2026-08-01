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Thể thao Các môn khác

Nguyễn Thùy Linh xuất sắc vào chung kết giải cầu lông Đài Loan mở rộng 2026

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
Vượt qua tài năng 19 tuổi Unnati Hooda của cầu lông Ấn Độ ở bán kết diễn ra hôm nay, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh giành quyền vào chung kết đơn nữ giải cầu lông Đài Loan mở rộng 2026.

Nguyễn Thùy Linh phát huy bản lĩnh

Sau khi loại được tay vợt hạt giống số 1 Chiu Pin-chian (hạng 17 thế giới), tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh (hạng 25 thế giới) trở thành ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch đơn nữ giải cầu lông Đài Loan mở rộng 2026.

Nguyễn Thùy Linh xuất sắc vào chung kết giải cầu lông Đài Loan mở rộng 2026- Ảnh 1.

Nguyễn Thùy Linh đánh bại tay vợt Ấn Độ, giành quyền vào chung kết đơn nữ giải cầu lông Đài Loan mở rộng 2026

ẢNH: ĐỘC LẬP

Đối thủ của Nguyễn Thùy Linh ở bán kết, tay vợt Unnati Hooda (Ấn Độ, hạng 28 thế giới) có sức trẻ (19 tuổi) cùng phong độ ấn tượng. Tay vợt này cũng từng vươn lên hạng 19 thế giới, khẳng định được tài năng. Tuy nhiên Nguyễn Thùy Linh phát huy được bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc, qua đó giành chiến thắng 21/15 trước đối thủ ở ván 1.

Unnati Hooda bung sức mạnh mẽ ở ván 2, ghi mạch 5 điểm để dẫn trước Nguyễn Thùy Linh với điểm số 5/0. Kiên trì trong những pha đánh cầu bền giúp Nguyễn Thùy Linh dần rút ngắn điểm số trước khi cân bằng 8/8 trước tài năng trẻ cầu lông Ấn Độ. Unnati Hooda tiếp tục bứt phá, tạo cách biệt 5 điểm (16/11) nhưng tay vợt số 1 Việt Nam lại xuất sắc cân bằng 17/17. 

Kinh nghiệm cùng bản lĩnh được Nguyễn Thùy Linh thể hiện ở những điểm số quyết định, vươn lên giành chiến thắng 21/18 trước Unnati Hooda, qua đó khép lại thắng lợi chung cuộc 2-0 cùng tấm vé vào chung kết nội dung đơn nữ giải cầu lông Đài Loan mở rộng. 

Đây là lần thứ 5 trong sự nghiệp, Nguyễn Thùy Linh vào chung kết 1 giải đấu nằm trong hệ thống World Tour Super 300. Cô để thua ở cả 4 trận chung kết trước đó nên khát khao có được danh hiệu vô địch đầu tiên. Đối thủ của Nguyễn Thùy Linh ở chung kết đơn nữ giải cầu lông Việt Nam mở rộng diễn ra ngày mai là tay vợt Tanvi Sharma (Ấn Độ, hạng 34 thế giới). Với việc vào chung kết, Nguyễn Thùy Linh cũng ít nhất có 9.120 USD (khoảng 230 triệu đồng) tiền thưởng cùng 5,950 điểm thưởng trên bảng xếp hạng thế giới. 



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